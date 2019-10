Filipovi se bouří strana. Vyzyvatelem má být hejtman Bubeníček

Hejtmana Bubeníčka by podpořil i Josef Skála, Filipův protikandidát z minulých předsednických voleb v roce 2017. „Přesvědčíme-li Oldu Bubeníčka, aby na předsedu kandidoval on, tváří změny by se stal náš nejúspěšnější politik. Jemu jsem připraven krýt záda i jako místopředseda,“ uvedl v pondělí Skála. Bubeníčka by klidně do klání poslali i někteří komunisté z Ústeckého kraje.

Bubeníček však oznámil, že kandidovat nebude. „Do vedení musejí přijít lidé o generaci mladší,“ odpověděl Bubeníček, jehož odpověď naznačuje, že by si také ve vedení představoval někoho jiného než Filipa.

Předseda Vojtěch Filip uvedl, že kandidaturu zváží podle toho, jestli ho budou komunisté chtít. Kandidátů na předsedu by však mohlo být poměrně dost. Svůj zájem už potvrdil poslanec Leo Luzar, nevylučuje ho opět europoslankyně Kateřina Konečná, případně i Skála.

I když voličská podpora komunistů klesá, pořád je to strana, která drží vládu, a to díky Filipovi. Výhrady oponentů vůči Filipovi se dají ilustrovat na následujících číslech. Vojtěch Filip byl v úterý ve funkci předsedy KSČM přesně 14 let. Je to nejdéle sloužící stranický šéf. Filipovým kritikům také vadí, že KSČM za podporu vlády nic moc nedostala a že Andrej Babiš přichází s levicovým programem, sbírá za to body a předseda KSČM se tváří, že je to tak správně.

