Finanční správa překvapila. Nabídne otevřená data

Co to vlastně jsou otevřená data? Podle Wikipedie jsou to „…informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy…“

Státní správa generuje obrovské množství dat , která se dají využít pro cokoliv, od modelování trendů v komerčních odvětvích až po zjištění, kdy a odkud jede vlak. V celé té záplavě dat (pokud jsou vůbec zveřejněna) tedy nastupují mezičlánky. Třeba ajťáci, vyvíjející z rozsypaných čísel grafiku. Nebo ekonomové, sestavující a následně publikující analýzy. A také studenti, píšící za využití vyzobaných dat diplomové práce. A další a další. Ale zatím zřejmě nikdo neznázorňuje, nekomentuje a neprovazuje otevřená data tak, jako to právě nyní udělala Finanční správa.

A to je trochu škoda. Proč? Každý další mezičlánek totiž přidává obvykle do interpretace většiny složitějších dat něco dalšího. A to není vždy žádoucí. Největší cenu mají bezesporu surová data a případně komentář, který k nim dává jejich tvůrce. On zná nejlépe metodiku jejich vzniku a zajisté umí nejlépe popsat jejich význam. Jeho interpretace je prosta domněnek. A to je přesně to, co začala dělat Finanční správa. Publikuje otevřená data ve standardních formátech. Zároveň je překlápí do trendového vizuálu, který je přehledný. V rámci vizuálu data komentuje a vytváří provazby s příslušnými zákony. Na první pohled lze tedy poznat, jaká data poskytovatel prezentuje, v jakém detailu a na základě jakých právních norem jsou data generována. A nakonec, vizualizovaná data jsou navázána v logické struktuře tak, aby se v nich mohl zorientovat i skutečný laik.

Nezbývá než doufat, že tento trend nadějné otevřenosti Finanční správě vydrží. A že se přidají i ostatní státní organizace. Třeba se pak jednoho dne naplní neočekávané - že státní správa bude pro občana více přínosem, nežli přítěží.

