Fischer, Nerudová, Pavel. Taháte je jak králíky z klobouku. Sama nevíte, koho volit! Schillerová rozpálila Pekarovou do běla

Debatu otevřelo téma prezidentské volby, vybírat se v prvním kole bude už za 47 dní. Vládní koalice SPOLU podpořila hned tři kandidáty na prezidenta, senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla.

Markéta Pekarová Adamová věří, že voliči si jistě z těchto kandidátů novou hlavu státu vyberou, sama ještě není rozhodnutá, komu dá svůj hlas, jistě ale ví, že jej nedá Babišovi. „Sama nejsem úplně rozhodnuta, koho volit, jedno vím ale jistě, nebudu volit Andreje Babiše. Důležité je, aby byl prezident skutečný demokrat, reprezentoval Českou republiku, hájil zájmy občanů, aby byl schopen naplňovat mandát a neohýbal ústavu ve svůj prospěch,“ konstatovala šéfka TOP 09.

Znovu se pak opřela do kandidáta Babiše, že jako prezident jistě nebude pracovat ve prospěch občanů, soudí tak na základě jeho výkonu poslaneckého mandátu. „Vidíme, že přestože byl zvolen poslancem, tak svůj mandát vykonává častěji na lavici obžalovaných u soudu než ve sněmovní lavici,“ dodala Pekarová Adamová.

Důrazně jejím slovům oponovala poslankyně Schillerová, pro niž je Babiš nejlepší volbou: „Je to zkušený politik, bývalý ministr financí, bývalý premiér. Nelíbí se mi, že o sobě říká, že je outsider, říká to z vnitřní pokory, není to taktika. Outsider byl i Zeman, než se stal prezidentem. Věřím, že rozumní lidé zvolí člověka s politickou zkušeností, ne králíky z klobouku,“ rýpla si do kandidátů vládní pětikoalice. Pekarové Adamové vyčetla, že sama ani neví, koho zvolí, a nebyli schopni vygenerovat jednoho kandidáta, za kterým by stáli.

Označením kandidátů pětikoalice jako „králíci v klobouku“ zvedla šéfku Sněmovny ze židle. „Nejsou to králíci v klobouku, je to nehorázné a nadbytečné je tak označovat,“ kontrovala Pekarová Adamová, která se pousmála nad slovy Schillerové, že je Babiš pokorný. „Mění své názory, je kam vítr, tam plášť, říká jen to, co chtějí slyšet voliči nebo ukazují průzkumy, to není devíza,“ uvedla na adresu expremiéra.



Markéta Pekarová Adamová proti Aleně Schillerové. (Screen: CNN Prima News)

„Babiš je silná osobnost, těžká váha, patří do prezidentské volby,“ navázala na její slova exministryně z Babišovy vlády a zdůraznila, jaké obrovské podpoře se její šéf těší: „My vidíme ty plné sály, na poslední debatě v Jihomoravském kraji. Je schopen postavit se skutečným problémům, osvědčil se jako premiér v těžké covidové době,“ je Schillerová přesvědčena, že Babiš má druhé kolo v prezidentské volbě už dnes jisté.

Schillerová k jejím argumentům následně podotkla. „Považuji to za nehorázné tvrzení,“ oponovala a napomínala Pekarovou, aby jí svými nesouhlasnými reakcemi neskákala do řeči. „Nechte mě domluvit! Andrej Babiš se nikde nefláká, celou dobu je mezi občany, to je také práce poslance,“ řekla, že co se týká kauzy Čapí hnízdo, věří, že na konci toho příběhu dojde k osvobození Andreje Babiše.

Následně byla vyzvána, aby okomentovala rozhodnutí Babiše neúčastnit se debat se svými prezidentskými protikandidáty, vyloučila, že by šlo o jeho zbabělost. „Chce být především mezi lidmi, tak to vysvětluje a já tomu rozumím. Má možnost se s nimi bavit, mohou mu klást dotazy. Všechny jeho názory jsou jinak známy. Není nutné je prezentovat. Babiš je možná vše, ale rozhodně ne zbabělý,“ zdůraznila.

Psali jsme: Babiš do konce roku nebude chodit do debat. Leden si ještě rozmyslí

Dalším z hlavních témat byly také drahé energie. Tisíce lidí už nezvládají platit účty, značnou část z nich tvoří senioři.

Bývalá ministryně financí Schillerová uvedla, že dostává denně velké množství zpráv, kde se jí lidé svěřují s příběhy, jak situaci finančně přestávají zvládat. „Jsou to hrozné příběhy, je to katastrofa. Lidé mi píší, že se jim zpožďují i dávky,“ reagovala na slova Pekarové Adamové, že kromě důchodu mohou senioři požádat i o sociální dávky. „Tato vláda je pomalá,“ podotkla.

A jedním dechem doplnila. „Kuriózní je, že mi občané posílají, jak jim sociální správy sdělují, že dávky jsou zpožděné, protože prezident vetoval rozpočet. Co to je? Jak ta vláda pracuje? Vymlouvat se na prezidenta? To je absolutně trestuhodné. Vláda pracuje trestuhodně, neprofesionálně, to je důsledek všeho,“ hrozila se Schillerová.

Na vině prezidenta Zemana v tomto směru Pekarová Adamová trvala. „Zpožďování dávek je opravdu vetem prezidenta, to není výmluva,“ zopakovala stanovisko vlády, čímž Schillerovou rozesmála. „Je to ješitnost prezidenta, evidentní kamufláž toho, o co ve skutečnosti jde. Jeho veto chválili i opoziční poslanci, vidíte, jak to v praxi na občany dopadá,“ bránila se Pekarová Adamová.

Pozastavily se ještě u cen energií. Elektřinu mají Češi nejdražší v Evropě. Je to obhajitelné, když expedujeme elektřinu levně? „Snažíme se reagovat, aby lidé měli ceny dostupnější a mohli si je dovolit, proto jsme je zastropovali a více regulujeme výrobce,“ uvedla předsedkyně vládní TOP 09 s tím, že hlavní zprávou pro lidi je, že elektřiny bude dostatek a je zde k dispozici „robustní sociální síť“, kterou mohou využít.

K tomu Schillerová poznamenala, že lidi to nijak neuklidňuje. „Proč to ti lidé necítí? Proč to necítí ty firmy? Cena elektřiny se zvýšila nejvíce z evropských zemí. Je to nepochopitelné! Kdyby se to zastropovalo u výrobců dávno, neřešili bychom tyto lapálie, nechali ještě ceny u výrobců utrhnout donekonečna a zastropovali to na vysokých stropech. Obchodníci ani nejsou tlačení, aby šli pod strop,“ řekla Schillerová.

V souvislosti s chystanou povinností pro energetické firmy v podobě tržního stropu pro výrobní ceny elektřiny a mimořádné daně z nadměrných příjmů (tzv. windfall tax) varovala před dvojím zdaněním. „Takové dvojí zdanění může mít rdousící efekt, může dopadnout špatně, pokud se někdo obrátí na Ústavní soud. Je to nezodpovědný přístup vlády. Lidem to neřeší žádné problémy,“ míní Schillerová. Pekarová Adamová na to argumentovala, že za to vše může Andrej Babiš a jeho vláda. „Jen se vymlouváte, vy jste teď u moci,“ namítla Schillerová. Dohadování obou dam poté už ukončil závěr pořadu.

