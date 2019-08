Fischerova senátní ostuda. Kdo ovládá Senát? To se vám líbit nebude. Petr Žantovský ukazuje i na podivné účty festivalu ve Varech

Dezinformací z míst, odkud se to zase až tolik nečeká, začíná přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne. Článkem pod titulkem „Senátoři schválili usnesení na základě nepravdivé informace. Čerpali prý z ‚otevřených zdrojů“ na tuto blamáž upozornil server Echo24. „Senátní zahraniční výbor pod vedením ‚velkého odborníka‘ na zahraniční politiku Pavla Fischera, který se snažil skrze svou údajnou zahraničněpolitickou a diplomatickou odbornost státi se i hlavou českého státu, přijal usnesení na základě nepravdivých informací, protože uvedl, že informace o kybernetickém útoku na Ministerstvo zahraničních věcí získali od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tento úřad však v této věci popřel jakoukoli komunikaci se Senátem. Členové výboru později prohlásili, že čerpali informace pouze z otevřených zdrojů,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nad amatérismem Pavla Fischera a spol. zůstává rozum stát. „Vzhledem k tomu, že si Senát – 81 senátorů a stovky zaměstnanců – bohatě platíme z veřejných zdrojů, tak by se dalo předpokládat, že se bude chovat minimálně odpovědně. O tom, že je to komora zbytečná, mluvil Václav Klaus, ještě než vznikla, a Miloš Zeman poté, co vznikla. A totéž si nejspíš myslí všichni s výjimkou senátorů, kteří tam sedí. I když nechci paušalizovat. Je tam pár slušných a seriózních lidí, kteří usilují o dobré věci, ale jsou v absolutní menšině. Jmenoval bych třeba paní Chalánkovou, která byla až donedávna členkou Stálé komise pro sdělovací prostředky. Ale když se téhle komise zmocnili lidé jako pan Wagenknecht a podobně a činnost komise zúžili na pořádání různých konferencí o fake news a víceméně na propagandu proti Rusku, tak z té komise odešla, protože se odmítá podílet na tom, co se tam děje,“ poukazuje mediální analytik.

Od Fischerova výboru by člověk čekal, že aspoň nebude lhát

Z toho je patrné, že v Senátu samotném samozřejmě nepanuje nějaká homogenní názorová jednota. „Ale člověk by minimálně čekal, když s něčím už jdou na veřejnost, tak že to mají důkladně ověřené. Není tomu tak. Připomíná mi to hojně tradovaný nesmysl, který stokrát použila různá média typu Aktuálně.cz, když napsala, že například Parlamentní listy a další média jsou na jakémsi seznamu Ministerstva vnitra, který zahrnuje extrémistické nebo dezinformační weby. Ale jak dobře víme, tak Parlamentní listy opakovaně zveřejnily oficiální vyjádření Ministerstva vnitra, že žádný takový seznam neexistuje, ani se nechystá. Je to tedy tvrzení naprosto nepravdivé. Nicméně ve veřejném prostoru se neustále recykluje, jako kdyby šlo o pravdu. Je to zřejmě podle hesla, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou,“ nepochybuje Petr Žantovský.

Ale co nebylo, klidně může být. „Na základě toho, jak s tím některá média neustále operují, tak nakonec nějakého lepšočlověka na Ministerstvu vnitra může napadnout, že by takový seznam mohl být docela užitečný. Nevyloučil bych to, protože žijeme v kocourkovské předehře Orwella, takže se nedá vyloučit vůbec nic. Nicméně je zajímavé, jak to tragikomické počínání Senátu mainstreamová média nijak zvlášť nevypichují. Najednou jako by byl Senát oblíbený. Vzpomeňme si na vývoj jeho osazenstva a postoje médií vůči němu. Když byl léta většinově obsazen pravicovými ódésáckými senátory a veden předsedou Přemyslem Sobotkou, tak to byla bezmála peleš lotrovská. Když se stal doménou sociální demokracie a vedl ho ‚známý intelektuál‘ Milan Štěch, tak naopak média tleskala každému vrznutí dveří v Senátu a všechno se vynášelo do nebes,“ připomíná mediální odborník.

Senát mají v rukou poražení prezidentští kandidáti a Pravda Láska

To momentálně má horní parlamentní komora úplně jiné rozložení sil. „Senát má dnes z velké části v rukou ta divná skupina bývalých uchazečů o prezidentský trůn Fischera, Hilšera, Drahoše a předtím Dienstbiera, k tomu Václav Láska. Škoda že se nejmenuje Pravda Láska, možná by se to hodilo ještě víc, ale Pravda ještě není v kalendáři jako křestní jméno. Je to velmi podivuhodná směska lidí. Zkrátka a dobře horní komora se opět ukázala jako zbytečný sbor odložených politiků až na ty výjimky, z nichž jsem jednu jmenoval. Jistě jich je víc a nechci se jich v žádném případě dotknout. Kupříkladu pan předseda Kubera je ctihodný muž, který v politice udělal hodně práce a nezasloužil by si taková paušalizující slova. Berme to tak, že Senát se dělí na dvě nestejně velké části, z nichž ta větší, která prosazuje různé žaloby na prezidenta, se mi jeví méně rozumnou,“ hodnotí osazenstvo Valdštejnského paláce Petr Žantovský.

Začátkem týdne oznámil Nejvyšší kontrolní úřad, že Ministerstvo kultury rozdělovalo podporu na kulturní aktivity bez systému a netransparentně. „Vydal k tomu kontrolní závěr číslo 18/19, který se zabýval tím, jak ministerstvo v posledních letech rozdělovalo různé grantové příspěvky a finance na jednotlivé aktivity. Ze všech těch konstatování bych vypíchl dvě nebo tři opravdu šmakózní věci. Asi každého, když čte ty závěry, zaujme na první pohled pasáž týkající se Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ten se stal v poslední době předmětem vášnivé debaty o tom, jestli smí, nebo nesmí být sponzorován nějakou zbrojovkou nebo firmou, která obchoduje se zbrojním materiálem. Naši umělčíci dokonce sepisovali petice proti tomu, aby se od nich přijímaly peníze,“ poznamenává mediální analytik.

Kdyby se umělčíci na festival ve Varech skládali, asi by se nekonal

Proto má pro představitele kulturní fronty jednoduchou radu. „Bylo by dobré, kdyby se tito umělčíci začali na festival skládat a normálně si to platili ze svého. Bylo by zajímavé, jak velký by byl a zda se festival vůbec uskutečnil. Když se dívám na ten kontrolní závěr, tak v něm například čtu, že festival v Karlových Varech minimálně za roky 2013 až 2017 každoročně vypracoval dvě verze vyúčtování realizovaného projektu. Aby bylo rozumět, o co jde. Příspěvek ministerstva dostane takový žadatel, který předloží rozpočet, předloží předpokládanou ztrátu a ta ztráta se hradí z toho příspěvku Ministerstva kultury. Je nutné dodržet spoustu pravidel, co se z toho smí a nesmí platit. A pak se má odevzdat vyúčtování. Ale MFF v Karlových Varech vypracoval dvě verze vyúčtování,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V jedné verzi uvedli, že měli ztrátu, a to tak, aby dodrželi pravidla pro přidělení dotace, „Ale ve skutečnosti ztrátu neměli, takže v jiné verzi vyúčtování existuje výsledek ziskový. To je docela zajímavé zjištění. Bude mě hodně zajímat, jak si s tím filmový festival poradí, a jestli bude, nebo nebude nějaké peníze vracet. Docela by se ty peníze resortu kultury teď hodily, protože na kulturu se u nás peněz pořád nedostává. Filmový festival je jen jeden z takových hodně známých hříšníků. Něco podobného dělalo i Pražské jaro, které například v roce 2016 snížilo celkové náklady oproti rozhodnutí o přidělení příspěvku o více než sedm milionů, aniž to příjemce poskytovateli – tedy Ministerstvu kultury – ohlásil, přestože tuto povinnost podmínky přidělení dotace stanovují. Čili i tento postup byl v rozporu s rozpočtovými pravidly,“ upozorňuje mediální odborník.

Za svatého muže Hermana se na dodržování pravidel moc nedbalo

Další příjemci-hříšníci Galerie města Plzeň a společnost Plzeň 2015 nevyhotovili a Ministerstvu kultury nepředložili podklady pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem. „To byla ta akce hlavní město kultury, taková hydra, co požere absolutně nekontrolovatelné množství peněz a vyjdou z toho dvě pouliční maškarády bratří Formanů, když to zjednoduším. Kromě toho, že použili v rozporu s rozpočtovými pravidly peněžní prostředky ve výši 150 tisíc korun, se ve zprávě píše i o nedůsledném vyúčtování Ministerstva kultury, čili to padá i na jeho hlavu. Ministerstvo to nezjistilo a nevyžadovalo vrácení těchto prostředků. To je velice zajímavé zjištění, když si vezmete, že se to týká období, kdy byl ministrem kultury Daniel Herman. Kroutíte hlavou, jak tenhle ‚svatý muž‘ dbal na dodržování pravidel, protože – jak známo – v církvi je pravidlo nade vše. Tak je škoda, že si toto pravidlo nevzal za své a nerazil ho i na ministerstvu,“ lituje Petr Žantovský.

Už dříve upozorňoval na to, že se mezi ministerstvem a některými neuspokojenými žadateli vedly soudní spory, protože ministerstvo rozděluje peníze neprůhledně a způsobem, který není férový. „Má ve svých grantových komisích lidi, kteří se sami zúčastňují různých kulturních aktivit, na které dostávají od ministerstva peníze. V jednom případě, a to se týkalo senátora Beka, což byl ústavní činitel a zároveň rektor školy, který se účastnil rozhodování o přidělování peněz. A jedna z těch žalujících společností soud vyhrála, a to – si myslím – jenom potvrzuje, že na Ministerstvu kultury se děly věci naprosto nevídané. Opravdu jsem zvědav, jestli pan Zaorálek využije zbytek mandátu na to, aby s tím něco udělal, nebo jestli bude jen jezdit po světě a dívat se na synagogy a jiné sakrální stavby kulturního charakteru, aby se poučil o kultuře,“ přemítá mediální analytik.

Výsledkem účasti i selfíček v Příčovech zviditelnění bezpochyby bylo

Na závěr se ještě vrací k akci v Příčovech u Sedlčan, o níž se podrobně rozhovořil minulý týden. „To proto, že pro mě měla velice zábavné a nečekané vyústění, pointu, kterou jsem rozhodně nečekal. Spočívá v tom, že se na redakční adresu Parlamentních listů ozval pan magistr Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti, a ohradil se proti mému tvrzení, že se na té akci, kterou pořádal pan doktor Hampl s paní doktorkou Tomkovou, zjevně velmi efektivně zviditelnil, neboť na jeho účast upozornila většina médií, protože je znám jako člověk politicky činný ve směru velmi výrazném a velmi kontrastním. Jeho politiku nehodnotím, jeho politiky se nezúčastňuji, avšak prohlásil jsem, že si svou účastí i tím, že si tam dělal selfíčka s panem Kurasem a dalšími, vyrobil docela dobré píárko sobě i své straně,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Rozporuje tvrzení předsedy DSSS, že by o něm prohlásil, že přijel tu akci záměrně poškodit. „Takovou větu jsem nepoužil už i proto, že k tomu nejsem oprávněn, protože nevím, proč tam přijel. Jenom se mohu domnívat, že cílem bylo zviditelnění, nebo zcela jistě bylo jejím výsledkem, ale netvrdím, že tam přijel něco poškozovat. Možná něco opravdu poškodil, co já vím? Určitě pověst té akce v mainstreamových médiích moc poškodit nemohl, protože už tak se jí zúčastnili lidé typu pánů Hampla, Jakla, Novotného, mě, pana doktora Tomského nebo pana Kurase, kteří nejsou v oblibě u standardních mainstreamových médií. Asi bychom se s těmi všemi, co jsem jmenoval, shodli na tom, že nejsme členy politické strany, kterou vede pan Vandas, a pravděpodobně bychom se shodli i na tom, že tu stranu nejenže nevolíme, ale ani nesouhlasíme s jejími programovými vyjádřeními nebo metodami veřejné prezentace,“ podotýká mediální odborník.

Dozvuky ze čtvrté cenové, zatímco samotná akce byla extraligová

Ovšem považuje to za věc předsedy Vandase a jeho strany. „Ta je regulérní, právoplatná a nic proti ní nemá smysl namítat. Jenom konstatuji, že pan Vandas pokračuje v tom zviditelňování právě tímto způsobem a já mu v tom touto reakcí ještě pomáhám, což jsem původně neměl v úmyslu. Nicméně stalo se. Pan Vandas v tom mailu tvrdí, že byl pozván doktorem Hamplem, který mu – cituji – ‚osobně napsal, ať určitě přijede‘. No já jsem se na to zeptal pana Hampla, a ten mi odpověděl s tím, že to mohu zveřejnit. Takže pan Vandas dostal stejnou pozvánku jako desetitisíce jiných a pak pana Hampla kontaktoval a dal vědět, že přijede. Na to mu pan Hampl odpověděl, že ho nezařadí do programu, ať si klidně přijede jako řadový divák. Napsal mu také, že to může brát jako příležitost ukázat, že je disciplinovaný, kultivovaný člověk, a ne žádný magor,“ prozrazuje Petr Žantovský z komunikace s pořádajícím Petrem Hamplem.

Ten vysvětlil, že ani nic jiného napsat nemohl, protože šlo o otevřenou akci dokonce podpořenou veřejnými penězi. Ale že z toho předseda DSSS udělá svou propagační akci, rozhodně domluveno neměli. I tak by jeho účast a fotografování s ostatními přítomnými mohl jen vzít na vědomí stejně jako u kohokoli jiného. Jen se domníval, že je natolik seriózní, aby se spisovateli Benjaminu Kurasovi představil. „Přitom v té reakci pan Vandas tvrdí, že se s panem Kurasem zná, a ten že dobře věděl, s kým se fotí. Já tedy nebudu sahat do svědomí panu Vandasovi ani panu Kurasovi, jen konstatuji, že ta bramboračka, která se odehrála v médiích kolem akce v Příčovech, je absolutně nedůstojná té akce. Protože ta byla velmi důstojná, seriózní, a proto mě velmi mrzí, že se kolem toho dějí ještě tyto dozvuky, které opravdu jsou ze čtvrté cenové skupiny oproti akci samotné, která – myslím si – byla extraligová,“ zdůrazňuje mediální analytik.

