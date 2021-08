Fízl? Bobošíková to schytala. Šlachtův kolega začal mluvit

Tomáš Sochr nejprve sloužil pod Robertem Šlachtou v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Dnes zastává podobnou pozici. Jen už není u policie, nýbrž v politice. Stal se mužem číslo dvě Šlachtova hnutí Přísaha a odmítl, že by to byla „fízl partaj“, jak Přísahu popsala Jana Bobošíková. Sochr Bobošíkové vrátil úder. Poté prozradil, proč si váží Roberta Šlachty a proč se chce v Parlamentu zřídit vyšetřovací komisi ke covidovým zakázkám a jak hnutí Přísaha zahýbá s daněmi.

V roce 2013 stál Tomáš Sochr u dveří bytu Jany Nagyové, dnes Nečasové, a oznámil jí, že ji zatýká. Odstartoval se tím proces, který vedl k pádu vlády ODS a k ustavení koaliční vlády ANO a ČSSD, která Českou republiku spravuje již 8 let.

Teď chce Sochr českou politiku změnit znovu, v pozici muže číslo dvě v hnutí Přísaha Roberta Šlachty. V rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na internetové televizi XTV odmítl, že by Přísaha byla „fízl partaj“.

Takto ji popisuje např. Jana Bobošíková, bývalá europoslankyně, která také kandiduje do Sněmovny. Ale nikoli v barvách Šlachtova hnutí, ale v rámci Volného bloku nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Bobošíková nálepkou „fízl partaj“ naráží na skutečnost, že nejbližší tým Roberta Šlachty v Přísaze tvoří jeho bývalí podřízení z ÚOOZ.

„My jsme připraveni na ty útoky, které na nás za poslední dobu chodí a předpokládáme, že i v budoucnu chodit budou. Ale samozřejmě je to dost hanlivé označení. Minimálně je to součástí nějakého slangu. Ale podle mě je ‚fízl‘ hanlivé slovo,“ pravil Sochr.

„Co jste na to říkali, když vás prestižní moderátorka a kandidátka do Sněmovny Jana Bobošíková označila za ‚fízl partaj‘?“ zeptal se Veselý.

„Otázkou je, kdo považuje paní Bobošíkovou za prestižní moderátorku,“ kontroval Sochr.

Hnutí Přísaha má v současné chvíli 128 členů a z toho je bývalých policistů jen část, takže by se podle Sochra nedalo říct, že je Přísaha stranou policistů. Osobně prý neví nic ani o tom, že by mezi podporovateli hnutí Přísaha byli bývalí policejní informátoři.

Zásadním bodem programu hnutí Přísaha je podle Sochra prověření všech zakázek zadaných v době covidové. „Zakázky byly šité horkou jehlou,“ řekl Sochr s tím, že si ministerstva měla jednotlivé věci víc pohlídat.

Přísaha proto volá po tom, aby vznikla vyšetřovací komise a aby se jasně řeklo, kam putovaly peníze z nákupu respirátorů a tak podobně. Uznal sice, že v minulosti nedosahovaly parlamentní vyšetřovací komise valných výsledků, ale přičítá to tomu, že v těchto komisích nepůsobil dostatek odborníků, ať z policejního prostředí nebo z právního prostředí.

Pokud tato komise něco zjistí, měla by podle Sochra předat své poznatky policii a ta by měla konat. Prý možná koná už teď, jen se o tom nemluví. „Jestli policie koná nebo nekoná, o tom nemám žádné informace,“ řekl na rovinu.

Na Šlachtovi Sochr oceňuje, že odolal všem tlakům - mediálním i z kriminálního prostředí. „On si prošel peklem,“ pravil Sochr při popisu těchto tlaků. Ale ustál to. A proto mu Sochr věří a šel s ním do založení Přísahy.

„My v tuto chvíli vnímáme, že je určitě prostor na změnu daňového systému. Ale co po uplynulém krizovém roce, tak to, co chceme hlavně, je určitě nějakou daňovou stabilizaci. To znamená, že nechceme s daňovým systémem hýbat do konce roku 2022, tak, aby podnikatelé a OSVČ měli jistoty. A během tohoto období hájení my chceme daňový systém analyzovat,“ prozradil Sochr.

Podle něj bude třeba najít peníze s jejichž pomocí půjde splácet státní dluhy. Našel by je v mezerách, které někteří lidé využívají k vyvádění peněz do daňových rájů, ale vedle toho je třeba změnit daňový systém tak, aby reagoval na moderní trendy, jako narůstání robotizace ve výrobě, aniž by ale rostlo zdanění lidské práce.

Osobně prý není nakloněn progresivnímu zdaňování u nemovitostí. Naproti tomu zavedení digitálních daní je podle něj věcí k diskusi.

Navíc je potřeba zefektivnit chod celé státní správy.

„Pojďme zpátky ke státním zakázkám. IT zakázky. To jsou věci, které by se daly zlevnit, ořezat zbytečný tuk, jak my říkáme. Konkrétní věc, kterou my navrhujeme v programu, je veřejný registr dotací. Aby bylo jasně zveřejněno, kdo, jakou dotaci a na co dostal,“ vysvětloval Sochr.

„Státní správa je zralá na kompletní audit. Jsou to i různé nevládní organizace, jejich měkké projekty a na ně určené dotace. Těch věcí je spousta a spousta,“ doplnil ještě Sochr.

Pak už se s ním Veselý jen rozloučil.

