Flegr: Krematoria to utáhnou, mrtvé zpopelníme. Bude hůř, pozor na Vánoce. Nikdo z odborníků se mi neomluvil

Jeho výpočtům se odborníci smáli, dnes sledují, že na jeho slova dochází. Omluva od žádného z nich nepřišla. „Z odborníků se nikdo neomluvil. Teď se jim směju já a je to hořský smích, sám jsem si nechtěl připustit, že nárůsty budou tak tragické. Jsme nejhorší na celém světě,“ říká profesor evoluční biologie.

Na celé situaci ho nejvíce štve, že přišla zcela zbytečně. „Stačilo nepouštět žáky do škol, mít povinné roušky ve vnitřních prostorách. Vše zbytečně, jen proto, že se zametal problém pod koberec, nejspíš kvůli volbám,“ vyjadřuje přesvědčení, že volby zde sehrály velkou roli. „Do voleb byly kapacity odběrových míst kolem dvaceti tisíc testů denně, skončilo druhé kolo a dnes najednou zázrakem zvládneme padesát tisíc,“ dodává s tím, že dnes už je pozdě.

Ani dnes zdaleka netestujeme dostatečně. „Dnes bychom potřebovali 90 tisíc testů denně, aby to mělo smysl. Protože 35 procent pozitivních, za chvíli nebudeme muset testovat vůbec a budeme si házet u lidí korunou,“ podotýká.

K promořování populace se nepřiklání. „Promořit se přirozeně by šlo, ale bylo by to z hlediska počtu mrtých lidí drahé. Navíc desetkrát víc by bylo těch, kteří to přežijí a budou mít vážně poškozené zdraví,“ upozorňuje parazitolog.

Čím si vysvětluje, že lidé dávají více na slova odborníků z řad lékářů, jako je Šmucler, Žaloudík či Pirk? „Lidé je berou jako zástupce lékařské veřejnosti, to jim přidá na prestiži a váze toho, co říkají. Mají pěknou image, zářivější zuby a určitě i lepší účes než mám já,“ domnívá se, že lidé se častokrát více spoléhají na to, co vidí, což velmi ovlivní i to, čemu pak věří.

Porovnal nový typ koronaviru s chřipkou. „Největší nebezpečí je, že proti němu není imunita a je mnohem infekčnější než chřipka. I kdyby proti chřipce nebyla imunita, tak se zdaleka nebude šířit tak rychle. Navíc mnohem více než chřipka poškozuje lidský organismus,“ vysvětluje.

Je třeba počítat s tím, že ani imunita proti SARS-CoV-2 nebude věčná. „Možná už po několika nákazách to pro nás bude běžná viróza, která většině lidí nebude vadit. Přece jen smrtnost u covidu bude ale řádově vyšší než u chřipky,“ podotýká evoluční biolog.

Vakcína má podle jeho slov smysl a předpokládá, že bude neobyčejně kvalitní. „Západní vakcíny, které vznikají a jsou otestované ve všech fázích a splňují normy, jsou naprosto bezpečné. Větší riziko pro člověka je to, že se nenaočkuje,“ uvádí Flegr.

Lidem dnes doporučuje místo roušek nosit kvalitní respirátory, aby chránili i sebe. „Pravděpodobnost, že dnes potkáte nakažené, je mnohem vyšší,“ pokračuje parazitolog.

Že přišel covid Flegra vůbec nepřekvapilo, naopak byl překvapený, že to tak douho trvalo, jelikož epidemie nejsou historicky ničím výjimečným. „Příroda na nás byla hodná, dala nám sto let času, abychom se připravili. Je jenom otázka času, kdy k nám přijde opravdu zlá epidemie, která přímo ohrozí naši civilizaci. Většina druhů vymřela právě kvůli eidemii. A i kdyby člověk nevymřel, může to zcela rozvrátit civilizaci takovou, jakou ji známe,“ říká Flegr.

„Že Česko nemá pandemický plán, dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky ve strategických zásobách, to je úplně největší ostuda. Nevěřil bych, že to v naší civilizované zemi jde,“ chytal se místy Flegr nevěřícně za hlavu.

Nyní nás čeká podle všeho krušná zima, přijde třetí vlna před Vánoci. „Já se bojím, že se nám před třetí vlnou, která přijde někdy v prosinci, nepodaří vyprázdnit nemocnice. Nejspíše si neodpočineme. Virus bude mnohem agresivnější. I kdyby všechna opatření teď zabrala, tak to má velký dojezd,“ zní Flegrova predikce do konce roku.

Třetí vlna pak podle něj skončí v březnu, do té doby očekává, že bude možné zdravotníky, nemocné a seniory ochránit vakcínou. „Jsem přesvědčen, že do konce roku tu vakcína bude a v prvních měsících roku ji budeme schopni ve větší míře lidem aplikovat,“ věří evoluční biolog.

Přes léto prý „budeme v pohodě“, bude stačit nosit roušky, nepořádat masové akce a nejezdit na dovolenou. „Kdo nebude očkovaný, tak by měl sedět doma. Po prázdninách snad základní chyby už neuděláme, další nebezpečí je pak až další chřipková sezóna, do té doby budeme snad už schopni populaci ochránit,“ dodal parazitolog závěrem, že se musíme naučit bojovat s virem, ale také s dezinformacemi.

