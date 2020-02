Foldyna? „Tak já vám to řeknu.“ Takáč zlomil Valachovou. A co se vylilo... Takhle jste ji ještě mluvit neviděli

reklama

Poslanec Foldyna rozpoutal bouři ve své straně, když ve středu ve Sněmovně mluvil o snaze ovlivnit volbu ombudsmana v neprospěch později vítězného kandidáta Stanislava Křečka. Oznámil, že se dozvěděl o tom, že Pánek poslal předsedům stran SMS. V nich jim podle jeho slov „v podstatě vyhrožoval problémy“, pokud budou volit Křečka. O organizaci řekl, že „údajně pomáhá lidem“. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6146 lidí

Valachová jeho výroky okamžitě smetla ze stolu se slovy, že Foldyna lhal. „Já jsem s ním ihned mluvila a požadovala jsem, ať mi sdělí, co se stalo, on mi to ale neprozradil. Domnívám se, že lhal. Pokud není schopný názor prokázat, tak takovéto silné výroky do tajné volby ombudsmana v žádném případě nepatří,“ zdůraznila poslankyně.

I předseda ČSSD Jan Hamáček jí potvrdil, že žádné takové SMS nikdo z členů neobdržel. „Přidal se vlastně do té skupiny předsedů stran, kteří Foldynův výrok dementovali a označili ho za lživý,“ doplnila s tím, že to pro ni není příjemné, a od těchto slov se proto distancovala.

Poté se moderátor Daniel Takáč zeptal, zda v důsledku toho budou chtít Foldynu vyloučit z poslaneckého klubu. To se prý ukáže na nejbližším jednání poslaneckého klubu. „Nebudu teď nic vzkazovat přes média. Mám na to jasný názor, který sdělím především Jaroslavu Foldynovi na poslaneckém klubu,“ nechtěla více prozrazovat, jaké důsledky se zřejmě z Foldynových slov vyvodí.

Takáč se ale nenechal odbýt a se slovy, že její osobní názor na Foldynovo vyloučení snad nijak neovlivní, jak se její kolegové v poslaneckém klubu k této záležitosti postaví, a vymámil z ní už konkrétnější a o to tvrdší odpověď. „Tak já vám řeknu, co chci a co nechci. Díky vašim provokativním otázkám se Foldyna teď vše dozví. Já jako Kateřina Valachová okamžitě chci, aby Foldyna přestal hrát takhle nefér a podrazácky!“ rozjela se poslankyně.

O Foldynově aktivní politice má své jasné představy: „Chci, aby se Foldyna sebral a s Janou Maláčovou bojoval na severu Čech za práva samoživitelek a za vymáhání výživného. Nebo chci, aby se sebral a s Tomášem Petříčkem jezdil do zahraničí a podporoval naše krajany, když je tedy takový národovec.“

„Na Foldynův lživý výrok nejsem pyšná, nemůžu proti tomu dělat nic víc, než co jsem udělala. Jako sociální demokraté jsme se od toho distancovali. Málokterá politická strana by mohla udělat víc. V tuto chvíli bude o tomto jednat vedení naší strany a také náš poslanecký klub,“ ubezpečila Takáče Valachová s tím, že rozhodnou spravedlivě.

Foldyna svým chováním podle Valachové poškozuje ČSSD. „Když hrajete cokoli nefér, ať ve sportu, nebo politické straně, tak je to špatně. Mě to překvapuje, protože Foldyna je známý sportovec, i když vyznává box, ale ani tam nejsou dovolené podpásové údery, nebo údery do zad,“ uvedla s tím, že Foldynovy výroky ji velmi mrzí.

Už jí došla trpělivost krýt Foldynovi s jeho přešlapy záda. „Mnohokrát jsem, nejen v České televizi, ale i jinde, všemožně hájila výroky Foldyny, už mi skoro docházela fantazie,“ postěžovala si Valachová. Zopakovala Hamáčkova slova, že „ČSSD není žádné vězení a nikdo v něm Foldynu nedrží“.

Velmi ji pobavily i Foldynovy názory o tom, že za špatnou situaci ČSSD může nové vedení, které je liberálně-neomarxistické. „Foldyna používá ten neomarxismus tak často, až mě to tak vyděsilo, že jsem se podívala do Wikipedie, abych přesně věděla, co to je, a přišla jsem na to, že to přesně sedí na něho. Nevím, jestli Foldyna je neomarxista, a protože je z toho frustrován, tak to tak často zmiňuje,“ přemítala Valachová.

