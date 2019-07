Foldyna: Všichni mlčí! Aktivistická novinářská káča. Co kdyby ji znásilnili místo té dívky z venkova?!

„Na Litoměřicku byla znásilněna nezletilá dívka a znásilnil ji migrant z Afriky. Ještě nedávno bych předpokládal, že něco podobného vyvolá na politické scéně bouři. Čekal bych, že si politici budou sypat popel na hlavu, že budou navrhovat opatření zajišťující, že se nic podobného už nestane, čekal bych, že budou vysvětlovat, proč ještě před dvěma měsíci prohlašovali, že k ničemu takovému u nás nemůže dojít. Dnes, po 14 dnech, se ale nic z toho neděje a vše nasvědčuje tomu, že ani dít nebude,“ uvádí Foldyna v textu, který poskytl serveru ParlamentníListy.cz.

Podle jeho slov to vypadá, že jsme si už tak nějak zvykli, že ke znásilňování našich dívek cizinci může docházet. „S tichem, které v souvislosti s tímto případem panuje, kontrastovalo všeobecné pozdvižení a pohoršení politické a mediální scény nad několika ostrými slovy, kterými počastovali na sociálních sítích někteří lidé jednu veřejnoprávní novinářku za to, že se chovala jako aktivistická káča,“ komentuje Foldyna bouři kolem redaktorky Českého rozhlasu.

Ta dělala rozhovor s šéfem SPD Tomiem Okamurou a politik následně zveřejnil její fotografii s komentářem, kde se do novinářky pustil, protože prý v rozhovoru s ním hájila afrického útočníka. Okamurovi fanoušci následně veřejnoprávní novinářce psali, že jí přejí znásilnění Afričanem a podobné věci.

„Jak je možné, že znásilnění mladé dívky odbude většina politiků mávnutím ruky, zatímco pár silnějších slov na sociálních sítích u nich vyvolá potřebu slovní kanonády, ve které nešetří výrazy, jako odporné, nechutné, skandální, neodpustitelné? Je to snad proto, že moji kolegové najednou začali znásilnění považovat za méně odsouzeníhodný čin než pár nadávek na Facebooku?” táže se poslanec ČSSD.

Domnívá se, že rozhodující roli hraje, kdo a odkud obě ženy (znásilněná a novinářka) byly a v jakém postavení. „Zatímco znásilněná a zbitá dívka je z venkova a dál o ní nic nevíme, tak dáma, která utrpěla újmu internetovou nadávkou, je pražská veřejnoprávní novinářka. A to je velký rozdíl. Pražské novinářské, kulturní a politické „elity“ se totiž dnes už cítí natolik nadřazené nad občany, že se dokážou identifikovat výhradně s příslušníkem svojí vlastní sociální skupiny. Říkají si: Byla napadena novinářka, byla napadena jedna z nás, jedna z lepších lidí. Byl napaden příslušník kasty nedotknutelných, (nad)člověk, na nějž se nikdo nesmí ani křivě podívat. Takové napadení je náš problém, zatímco ta znásilněná venkovská holka náš problém není. Ta holka a její blízcí jsou někdo, kým pohrdáme a koho se vlastně i trochu bojíme, tak co je nám do nich. Ano, přesně takhle to vidí většina našich politiků i novinářů,“ je přesvědčen.

„Že přeháním? Že to není pravda? Zkusme si tedy představit, co by se dělo, kdyby to bylo opačně. Představme si, že ti, co novinářce nadávali, by ji zbili, znásilnili a okradli, a ten, co zbil, znásilnil a okradl tu mladou dívku (skoro ještě dítě), by jí jenom nadával na internetu…“ uvádí poslanec sociální demokracie.

Současná situace ve společnosti je podle jeho slov velice vyhrocená, ale něco takového prý rozhodně není novinkou dneška. „Naopak: stav, kdy se rozežraná vládnoucí ‚elita‘ v palácích nestará o problémy ‚obyčejných lidí‘, protože těmito lidmi pohrdá, dobře známe z minulosti a stejně dobře také víme, jak to obyčejně končilo. Například Marie Antoinetta by mohla vyprávět... V této souvislosti bych rád zmínil ještě jednu věc. Včera jsem si pustil záznam debaty kandidátů na předsedu Evropské komise. Okázalé pohrdání Evropany a nezájem o jejich osud prýštil z každé věty a gesta zúčastněných v této debatě. Nejvíce v tom vynikal jeden člověk, jmenuje se Frans Timmermans,“ dodal Jaroslav Foldyna.

Jaroslav Foldyna ČSSD



autor: Radim Panenka