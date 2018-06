Foldyna rázně k sociální politice: Stát se nesmí řídit city!

Jaroslav Foldyna má za to, že sociální systém je správná věc, ale nesmí být zneužíván. Místopředseda ČSSD vyzývá k tomu, aby se stát začal chovat racionálně a začal investovat do lidí, kteří si to opravdu zaslouží. Podle Foldyny je třeba zatočit s obchodem s chudobou. Politici z Ústeckého kraje o tom prý vědí své. Většina politiků přijela do regionu, vystoupila ze své limuzíny, rozdala pár úsměvů a zase odjela. V limuzínách. Dnes již bývalá ministryně práce za hnutí ANO Jaroslava Němcová se prý konečně vydala správným směrem, když chtěla zpřísnit vyplácení dávek na bydlení. V komentáři pro sobotní MF Dnes Foldyna nabádá svého stranického kolegu Petra Krčála, aby jako nový ministr práce a sociálních věcí neuhýbal z nastaveného kurzu.

„Nejprve je třeba si říci, že stát se nesmí řídit city a pocity, ale jen zdravým rozumem, protože jen racionální uvažování minimalizuje riziko chyb. Zároveň platí, že stát by měl rozhodovat v zájmu většiny občanů. Na první pohled se zdá, že sociální politika do tohoto vzorce nezapadá, protože většina občanů ani nepobírá sociální dávky, ani nebydlí v sociálních bytech. Takový pohled je však klamný. Dobrá sociální politika je v zájmu drtivé většiny,“ doporučil Foldyna.

Stát by měl podporovat každého, kdo se snaží dostat ze své svízelné situace. Některým lidem se to i přes zjevnou snahu nemusí podařit hned a takovým musí podle sociálního demokrata stát podat pomocnou ruku.

Ale lidem, kteří jen hledají skuliny v systému a dávky zneužívají, stát pomáhat nemá.

„Opravdu platí, že zdroje jsou, ale omezené. Skutečně nemáme neomezené množství peněz. A proto si budeme muset říct, že jinou míru komfortu poskytneme notorickému neplatiči nájmu, který odmítá pracovat a páchá přestupky, a jinou matce dvou dětí, která se shodou nešťastných okolností dostala právě teď do tíživé situace. Kdybychom oběma těmto lidem poskytli stejnou kvalitu bydlení, bylo by to neefektivní a nemotivační, ale zejména nemorální a nespravedlivé. V tomto duchu budeme muset nastavit i metodiku posuzování nároků jednotlivých žadatelů. A také reformovat celý sociální systém,“ doporučil Foldyna.

