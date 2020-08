Foldyna řekl vše o Petříčkovi. Putin a Evropa? Vážná slova

Jaroslav Foldyna v pořadu Horká linka v XTV řekl, že uvažuje o vstupu do SPD. Na názorovém směřování sociální demokracie se neshodoval už v posledních třech letech a k jeho únorovému odchodu pak nemalou měrou přispěl i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „Je to jeden z nejhorších ministrů zahraničí, kterého kdy Česká republika měla,“ zhrozil se Foldyna. Kromě otázek kolem svého odchodu též politoval, že za některé názory dnes hrozí kriminál. „Kam jsme se to dostali za třicet let?“ táže se. A poukázal, že si lidé mohou za určité výroky „jít sednout“ i na víc let, než kolik dostal africký imigrant za znásilnění patnáctileté dívky u Terezína.

Zastal se rovněž předsedy a zakladatele strany: „Tomio Okamura byl podveden v Úsvitu. A sám svojí vlastní pílí dokázal to, že postavil během krátké doby na nohy politickou stranu – hnutí Svoboda a přímá demokracie. A s tímto hnutím je dneska v Parlamentu. A ti, kteří ho předtím v Úsvitu kritizovali, v parlamentu nejsou.“



SPD je dle Foldyny strana „se zdravým rozumem“. Jaroslav Foldyna



Blízký mu je i náhled SPD na EU. „Už jenom očekávám, kdy bude z nařízení EU povinnost, že muž bude muset kojit. Tady nyní nerozhoduje, jestli je to pravá, či levá politická strana. Teď jde o principiální existenční otázky, na kterých stojí svět. Na kterých stojí Evropa, ale které jsou zpochybňovány. Národní sebeurčení a národní zájmy jsou zpochybňovány. Národní identita se odebírá, podprahově. Bereme lidem symboly, abychom jim vzali národní identitu. A když o tom začnete diskutovat, můžete se dopustit takzvané předsudečné nenávisti. Je to směrnice Ministerstva vnitra ČR, aby policie stíhala někoho, jak přemýšlí,“ dodal.



Kromě otázky SPD Foldyna projevil svůj názor i na nepracující. „Ti, co nemakaj, ať se maj blbě... Mě to fakt nezajímá,“ dal jasně najevo. Lidé, kteří nepracují, by podle něj neměli dostávat více, než kolik činí životní minimum.



Zájmy pracujících dle Foldyny zastupovala po mnoho let sociální demokracie; poslední tři roky však více sám názorově tíhnul k SPD a proto je nyní jakožto nestraník právě v jejím poslaneckém klubu. Fotogalerie: - Sjezd ČSSD 2019

„Třicet let jsem v ČSSD. V roce 1989 jsem ji spoluobnovoval a byla to strana, která dělala politiku pro dolních 10 milionů, jak to říká s oblibou pan prezident. A byl to pan prezident, který stranu vyprofiloval k respektování národních zájmů a k odpovědnosti k této zemi,” řekl Foldyna v dubnu na tiskové konferenci.



Uvedl též tehdy, že sociální demokracie se dramaticky změnila. „ČSSD dneška usiluje o rozpuštění této země v rámci EU. ČSSD slovo ‚národní zájem‘ v zásadě nepoužívá, a lidé, kteří vyznávají tuto myšlenku, odpovědnost a selský rozum, jsou pro řadu především mladých soc. dem. xenofobové, nacisti a fašisti. Já jsem se nezměnil, změnila se soc. dem., a proto jsem se rozhodl jít touto cestou,“ prohlásil Foldyna.



Zpětně konstatoval, že odešel mimo jiné i kvůli ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). „Je to jeden z nejhorších ministrů zahraničí, kterého kdy Česká republika měla,“ hodnotí aktuálního ministra zahraničí Foldyna. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



Konzervativní hodnoty se prý „přestěhovaly“ do Ruska. „U nás přicházejí ty neomarxistický, že nám tady parta nějakých dobrodruhů z europarlamentu nebo z nevolené Evropské komise řekne, jak máme žít a že tak musíme žít! Takhle se chovali bolševici! Neomarxismus přichází ze Západu... Putin respektuje svoji historii, své symboly,“ připomněl Foldyna.



Poukázal, že na Západě se už hodnoty změnily: „Už tam říkají: ‚Proč bychom měli mít Krista bělocha, když může být černochem?‘“



Pobouřilo ho, že imigrant z Libye, který znásilnil a okradl patnáctiletou dívku na poli u Terezína, dostal pouhé dva roky vězení a ústavní léčbu. Srovnal, že oproti němu poslankyni hnutí SPD Karle Maříkové za její výrok o muslimech hrozily roky tři. Fotogalerie: - Ideová konference SPD

Maříková přirovnala muslimské imigranty k invazivnímu druhu živočichů a rostlin a napsala, že by jim měl být zakázán vstup do Evropy. Vydání Maříkové policii v květnu podpořilo pouze šest poslanců ze 165.



