Foldyna se raduje. Vyznamenání pro Kusturicu? Kiska má smůlu

Nad některými navrhovanými kandidáty se rozhořela debata. Například u bývalého generálního tajemníka NATO George Robertsona, kterého nakonec Sněmovna prezidentu Miloši Zemanovi na ocenění nenavrhla. Poslanec Jaroslav Foldyna o tom informoval veřejnost na svém facebooku. Robertson byl navržen kvůli tomu, že vedl NATO v době, kdy do aliance vstupovalo Česko, mnozí však poukazují, co následovalo – bombardování Jugoslávie silami NATO. Právě tento útok Foldyna hlasitě odsuzuje.

Uživatel Petr Trojan se pak v diskusi pod tímto Foldynovým příspěvkem podivoval, čím Robertson prospěl České republice, že byl návrh na jeho vyznamenání. Položil si především otázku, kdo jeho vyznamenání navrhl. „Jestli to není top secret NATO,“ podotkl.

Pavel Kotěborský se pak připojil s poznámkou, že Robertsona třeba vyznamenají v Haagu.

Kromě toho Foldyna také oznámil, že Sněmovna vyškrtla z nominací na ocenění i bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku. Václava Štěpaře zajímalo, jaký k tomu byl důvod. S odpovědi přišel analytik Štěpán Kotrba, který stručně odepsal, že důvodem je „úžera“. Foldyna odvětil, že Kiska je stále aktivní politik.

„To už by mohli rovnou in memoriam vyznamenat Tisa,“ připojil se svým komentářem do diskuse Martin Škamla.

Spokojenost Foldyna neskrýval ani nad tím, že Sněmovna navrhla vyznamenat světoznámého filmového režiséra, muzikanta a srbského patriota Emira Nemanju Kusturicu. Jeho radost s ním sdílel i Václav Klaus, který mu příspěvek neváhal „olajkovat“.

Přispěvatel do diskuse Rustam Valentinovič na Kusturicu reagoval slovy, že „to je ten pán, co tvrdí, že Ruská federace je OK a ztrapnil politagitátorku (Emmu) Smetanu?“ Podle svých slov nerozumí schizofrenii Parlamentu ČR, kdy je Východ špatně, Ruská federace špatně, Krym je nacistické Ukrajiny a pravda a láska nepustí Noční vlky do Lidic. Nechápe prý, že najednou navrhuje dát vyznamenání tomu, který říká, že „bez Ruska by Slované skončili jako mýdlo na nohy“.

„Že by si v Parlamentu ČR zapomněli hromadně vzít vitaminy made in USA? Aby nepřijel audit ze země za mořem,“ napsal diskutér.

Na to Petr Bolf odepsal, že Kusturica je ten pán, který patří mezi nejslavnější absolventy FAMU a exceloval už svým filmem Guernica. Podle Petra Vilguse je to však sice výborný umělec, ale to je vše.

Na předběžném seznamu kandidátů zůstal například bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel, jehož nominaci zpochybnil Václav Klaus mladší (Trikolóra). Poukázal mimo jiné na jeho někdejší členství v bývalé Komunistické straně Československa a na to, že si ho některé politické strany podle něho pěstují jako prezidentského kandidáta. „Voják je výborný, ale politik je špatný," podotkl na Pavlovu adresu také Foldyna.

Naopak Sněmovna nenavrhla prezidentu Miloši Zemanovi na ocenění youtubera Karla Kováře známého pod pseudonymem Kovy. Do toho se Klaus mladší také opřel, označil ho za „internetového politického pracovníka“.

Konečný sněmovní seznam čítá 37 jmen. Je jich o 11 méně, než navrhoval příslušný podvýbor a po něm také organizační výbor. Prezident návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět. Loni dolní komora navrhla 28 osobností, Zeman vyhověl 11 sněmovním návrhům.

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je schválila Sněmovna:

Propůjčení Řádu bílého lva vojenské skupiny: 1) Josef Ocelka in memoriam, 2) Jaroslav Selner in memoriam, 3) Petr Pavel, 4) Vojtěch Luža in memoriam, 5) Karel Lukas in memoriam, 6) František Chábera in memoriam, 7) Miroslav Antonín Liškutín in memoriam, 8) Hugo Vojta in memoriam

Propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka: 1) Adolf Rázek in memoriam, 2) Bohumil Laušman in memoriam

Udělení medaile Za hrdinství: 1) František Štamprech in memoriam, 2) Ignátz Duda in memoriam 3) Jaroslav Poledník in memoriam, 4) Josef Bernat in memoriam, 5) Štěpán Gavenda in memoriam, 6) Kurt Taussig

Udělení medaile Za zásluhy: 1) Leopold Jaroslav Pospíšil v oblasti vědy, 2) Helena Haškovcová v oblasti vědy, výchovy a školství, 3) Augustin Svoboda v oblasti vědy a školství, 4) Vladimír Körner v oblasti kultury a umění, 5) Vojtěch Jasný v oblasti kultury a umění, 6) Jaroslav Priščák v oblasti sportu, 7) Věra Šimková Plívová v oblasti kultury a umění, 8) Jaroslav Čvančara v oblasti vědy, kultury a výchovy, 9) Tichomir Mirkovič v oblasti výchovy, 10) Božena Ivanová v oblasti výchovy a obrany, 11) Josef Němec v oblasti výchovy a sportu in memoriam, 12) Petr Sáha v oblasti hospodářské, vědy, techniky a školství, 13) Josef Šmukař v oblasti kultury a umění, 14) Miloš Táborský v oblasti vědy, 15) Jaroslav Falta v oblasti sportu, 16) Václav Zapadlík v oblasti umění in memoriam, 17) Adam Ondra v oblasti sportu, 18) Zuzana Holubcová v oblasti vědy, 19) Jiří Sozanský v oblasti kultury a umění, 20) Emir Nemanja Kusturica v oblasti umění, 21) František Poukar v oblasti vědy, hospodářství a techniky.

