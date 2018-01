Foldyna udeřil na Farského: Celou dobu tu jde jen o to, aby na Hradě nebyl Zeman, který si dovoluje říkat, co chce

Dnešním dnem vstoupili oba finalisté prezidentských voleb do ostré závěrečné fáze přesvědčování voličů. Miloš Zeman a Jiří Drahoš se svými týmy probírali taktiku před druhým kolem. Vypadá to, že současná hlava státu se soustředí především na televizní debaty. Jak hodnotí oznámení prvních kroků prezidentských kandidátů do horké fáze předvolební kampaně před druhým kolem prezidentské volby, prozradili v pořadu Události, komentáře na ČT předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský a poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD).

„Myslím, že oba dělají to, co lze od nich očekávat. Zeman je zkušený politik, projel celou republiku, a veřejnost ví, co od něj čekat. Tento krok nemusí nějak dramaticky promýšlet,“ řekl Foldyna a dodal, že v tomto směru má Jiří Drahoš horší pozici a musí lidem ukázat, že vůbec existuje, protože ještě do včerejšího dne málokdo věděl, kdo Drahoš přesně je. „Neznáme ani jeho politické názory, většinou nám totiž odpovídá, že neví nebo nad tím nepřemýšlel,“ zdůraznil.

Předseda STAN Farský si prý netroufá hodnotit, jak kandidáti připravují finální část kampaně. „Já jen doufám, že pan Drahoš stejně jako v předchozích fázích kampaně ukáže, že je uvážlivý, rozumný a slušný kandidát, který důstojně bude reprezentovat naši republiku,“ řekl a dodal, že se těší na to, až se stane prezidentem České republiky.

Podle Farského je respekt hlavy státu k parlamentnímu charekteru České republiky velmi důležitý. „Je zásadní, aby prezident ctil ústavu a neohýbal ji. Měl by různé zvyky ústavy brát vážně a nepovažovat je za idiotské, to je také ukazatel toho, jak naše republika bude spravována. Ústava se nesmí zneužívat,“ zdůraznil a poznamenal, že zatím to funguje tak, že pravidla, která si Zeman v minulosti nastavil, v dalších krocích nedodržuje, a to se musí změnit.

„Tyto veletoče se pak odrážejí v Poslanecké sněmovně, což můžeme teď sledovat, když Zeman stále trvá na tom, že Babiš bude jmenován premiérem, který vtahuje do hry SPD a KSČM, jež už si jasně rozdělily ve sněmovně své funkce,“ uvedl.

Foldyna na slova Farského reagoval ironicky s tím, že kolegu chápe, že když se na něj a na kolegy nedostaly politické funkce ve sněmovně, tak to celé raději takto označí. „Zeman respektuje parlament a svědčí o tom i to, že ve svém pětiletém volebním období několikrát parlament navštívil a komunikoval o věcech, které byly na programu jednání,“ připomněl Foldyna a dodal, že Zeman patří k nejúspěšnějším premiérům po listopadové éře. Zemana prý nemá za co kritizovat a pan Drahoš se věnoval pouze vědecké činnosti.

„Prezident Miloš Zeman se snaží opět svou moc maximalizovat, jako tomu bylo vždy, ale pro ústavu to dobré není, ani pro českou společnost. Zopakuji, že když říká, že ústavní zvyklosti jsou idiotské, tak říká, že vše nastaví nově,“ rozčílil se Farský.

Podle Foldyny je velmi podstatné i to, že prezident Zeman vybudoval dobré postavení i v zahraniční politice. „Jeho postoje v Evropě byly velmi neokázalé v době, kdy všichni přikyvují na všechno, to bude hrát velmi důležitou úlohu. Tady celou dobu jde vlastně jen o to, aby na Hradě nebyl Zeman, který si dovolí říkat, co chce,“ řekl.

Farský neváhal však Foldynovi oponovat v tom, že naopak Zemanovy názory bylo v zahraničí vždy velmi těžké vysvětlovat. „Došlo to až tak daleko, že Zemana přestali brát vážně. I jeho postoje ohledně Krymu nikdo z našich spojenců v NATO absolutně nechápal. Kdyby ho vážně brali, tak by Česko velmi poškozoval,“ řekl a dodal, že kampaň nyní bude jistě ostrá a na pana Drahoše se jistě dozvíme mnohé věci. „Čekám podobnou situaci jako ve druhém kole prezidentských voleb před pěti lety,“ uzavřel.

Psali jsme: Prezidentští kandidáti se možná utkají hned čtyřikrát. Zeman souhlasí, teď je to na Drahošovi Kolem vydávání Babiše bude ještě více vzruchu. Ministr vnitra nezbavil mlčenlivosti Komárka, který měl promluvit o vyšetřovateli Nevtípilovi Drahoš: Slušnost je naše síla Německý tisk varuje před druhým kolem českých voleb: Jiřího Drahoše budou chtít znemožnit, tak jako minule Schwarzenberga













Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab