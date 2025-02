Foldyna v Tachově: Rozeštvali Jugoslávii, rozeštvali Ukrajinu. Nesmí se to říkat

Lidé dokonce stáli i venku, aby si vyslechli názory poslance, čelného představitele SPD. Prostor pro několik desítek přítomných byl beznadějně přeplněn.

„Tak já vám něco řeknu. Oni si zvykli, že z nás dělají blbce. Že prý je všechno progresivní, důležité, například ty emisní povolenky. No, co to je? To jsou jenom zvýšené daně. A že budeme platit ty emisní povolenky z fosilních paliv. V roce 2027 to bude zvýšení o 14 centů, což je o tři koruny padesát dražší na benzínu. Jenže o další tři roky pak zdraží o 54 centů, což je o skoro 14 korun. A to je fakt dost. To se přece všechno promítne do práce, do rohlíků, do čokolády. Když si dneska koupíte sušenku, tak je o čtvrtinu menší. Oni nezdražujou, no, oni nám tu sušenku zmenší. Čili pořád z nás dělají blbce. No, takže, vykašlat se na ně. Co z těch povolenek? Žijou z toho různý fondy, platíme důchodce ve Spojených státech – jsme snad blbí, nebo co?“ začal zostra Foldyna.

„Já sednu na motorku, jedu na vzpomínku na Olšany, položit tam kytku, a hned, že jsem proruskej. Moji rodiče, oba byli v lágru ve Wiener Neustadtu, Rudá armáda je osvobodila. Takže jsem dal na památník kytku. To přece není o žádném Putinovi, o žádné válce. Jenom je to o slušnosti. A dobytkové první třídy nám říkají, že jsme nějací dezoláti. Já jsem s jedním takovým mluvil, jmenuje se Foltýn,“ pokračoval poslanec SPD za smíchu přítomných. A někdo na to pěkně nahlas: „To je ču.ák!“ A bouřlivý potlesk.

Foldyna pokračoval: „On je hodnej, a že svině jsme my. Jak je to s těma sviněma, to mě až tak moc nezajímá, ale on říkal, že je na ně třeba vykopat ty hluboké příkopy. Já jsem ročník šedesát a pamatuju si hlubokej příkop, když můj táta měl na starosti PHM u tankového útvaru ve Stráži pod Ralskem, nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk, a tak ten hluboký příkop vypadal tehdy tak, že ho vyhodili z práce. Já jsem zažil, když říkali, ‚ten člověk je pravicový oportunista‘. Tak se ptám toho Foltýna, jestli moje děti budou mít taky hluboké příkopy. On na mě tak koukal, a prej, že si o to říkám sám, že jsem ta svině, říkal ‚když vy se identifikujete jako proruský‘. Já na něj, že jednou jsem s nějakým Foltýnem boxoval, to byl výbornej boxer za Vítkovice, porazil mě, to byla bomba, no, že bych si to zopakoval,“ nažhavil se Foldyna.

Zas ty samice od prasat

„Takže Foltýn říká, že se identifikuji sám, že jsem ta svině, že souhlasím s vražděním. Já jsem ale nikdy nic takového neřekl. ‚Když jste před patnácti roky pohrdal Ukrajinci, když vám někde kopali za barákem, a říkali jste, že jsou to ukáčka.‘ Já na to, že jsou to Ukrajinci, dělníci, a měli jsme se k nim chovat slušně jako ke každému člověku. Už ve čtrnáctém roce, když se tam válčilo, tak jsme pro ně dělali pobyty v Německu, dostal jsem od nich i vyznamenání za podporu dětí. Já se jich neptal, jestli jsou Rusové, nebo Ukrajinci. To nemělo nic společného s Putinem. A Foltýn mi pořád říkal nesmysly, že tady někdo podporuje vraždění. Ale já jsem tady v Čechách nikoho neslyšel, že by podporoval to vraždění. Ale my nechceme být za blbce. Někdo vytvoří nějakou válku, zastřelí na frontě dva Ukrajince, padnou dva Rusáci a je to čtyři nula pro Spojené státy,“ poznamenal dále poslanec za smíchu auditoria.

„Já vím, že se to nesmí říkat. Zažil jsem, když rozebírali Jugoslávii na náhradní díly. Prostě, úkol byl rozeštvat lidi proti sobě. A lidé tam umírali. I dnes umírají Ukrajinci a Rusové úplně zbytečně. Tady se člověk diví, co všechno vám média vyprávějí o téhle válce. A my to všechno platíme. My máme svoje problémy. Odvádíme peníze a za ty peníze někdo kupuje nějaké zbraně nebo potřeby pro válku. Kolik jsme tady otevřeli nových elektráren, nemocnic, kolik jsme postavili bytů? My se divíme, že vymíráme jako nosorožec bílý, protože se nerodí děti. Jak by se také mohly děti rodit, když lidi nemají na to, aby si mladá rodina koupila byt. Lidi upozorňují, že Ukrajinci jezdí v moderních autech. No, kdyby byla válka třeba v Ostravě, tak bych samozřejmě v něm přijel sem. Za to může naše vláda, ne lidi. My nesmíme dovolit, abychom si vylévali vztek na obyčejných lidech. My jsme taky nemohli za čtrnáctý sjezd komunistické strany.“

„Oni s námi manipulujou prostřednictvím médií, a presstituti v novinách a v televizích prostě lžou. A chtějí, abychom za to ještě platili víc prachů. Co to je, prý patnáct korun, to nic není,“ podotkl Foldyna k projednání poplatku za Českou televizi. „Takže já to platím, a pak jsem ve firmě, která má víc než padesát zaměstnanců, a ta to platí taky. Když už jsem to jednou zaplatil, proč bych to platil znovu? A oni dostanou o další dvě miliardy víc. Já chci vědět, proč. Chci být informován, že se něco stalo, tomu rozumím. Ale já jim kašlu na to, aby mi říkali, co si o tom mám myslet. Česká televize nás informuje a hned nám k tomu řekne, co si o tom máte myslet. A na to my kašleme.

To říkám panu Foltýnovi, že nám poslal jakési ‚komunikační karty‘. Já na to, to jsem zažil naposledy v roce 1981 na politickém školení mužstva na vojně. A tam nám říkali, co si máme myslet. Já si přeci myslím, co chci, a ne to, co mi píšete. Jestli chce někdo vysvětlovat strategii vlády, tak od toho má vláda přece tiskového mluvčího! A jestli bude vznikat nějaký úřad a tam pět nebo deset Foltýnů, kteří nám budou říkat, co si máme myslet a co si nemáme myslet, tak to jsme už zažili, a vracíme se na bílém koni. Takže mi vraťte 600 nájem, protože to jsem dřív platil. A dnes je to sedm tisíc. Nebo taky osmnáct tisíc. Takže my si nesmíme nechat nadělat na hlavu. A jediné, co ještě můžeme, je jít k volbám.“

„A oni nám to zakážou,“ zazněl hlas z místnosti.

„Když bude nějaká mimořádná situace, to je krajní mez. Anebo řeknou, že přišly korespondenční hlasy z Nového Zélandu a že nás přehlasovali. A že ten pan Novák, co zemřel v roce 1974, si vzpomněl, že bude volit STAN… Hluboká demokracie, hm, umožní volit i těm, kteří jsou několik let mrtví. Podívejte třeba na prezidentské volby v Rakousku,“ konstatoval Foldyna.

„A v Rumunsku,“ bylo slyšet ženský hlas.

„Tam zrušili volby, protože řekli, že na Twitteru byla nějaká reklama, a pak se přihlásila liberální unie, ale to už bylo zrušené,“ odpověděl poslanec Foldyna.

„Náš ústavní soudce, jak se jmenuje ten soudruh, ano, Baxa, říká, že se to může stát i u nás. Takže, co nám to říkají už dopředu: My půjdeme k volbám a oni řeknou, že jsme volili blbě, a zruší je? Opakovačka! To si z nás ale už opravdu dělají... legraci. Co tedy po nás chtějí? Abychom drželi hubu a krok? My jsme opustili byty za sedm stovek a šli do bytů za sedmnáct tisíc. Volili jsme ‚svobodu!‘ a chtěli jsme rifle, cédéčka. Ale kašleme jim teď na ty novinky, jako třeba výpověď bez udání důvodu. Firmy jdou do hajzlu, padají jedna za druhou, odcházejí velké zahraniční firmy. Co je příčinou? Především cena energií. Oni tahají z firem a z nás víc a víc prachů. Tomáš Baťa říkával v devětadvacátém, a to se určitě opakuji, že ‚není žádná ekonomická krize, ale krize morálky‘!“ připomněl důrazně Jaroslav Foldyna.

Demokratický plyn

„Řeknou nám – nebudeme brát evropský plyn, abychom nepodporovali Rusáky. Berou to Němci, Rakušané, sem tam i Italové. My to bereme z Turecka, a ten plyn je ruský, takže zaplatíme o dvacet procent víc za to, že je demokratický? Ze Spojených států nám dovezou zkapalněný plyn. Oni jej tam zkapalní, pak ho vezou přes moře. Kolik bude nakonec stát vana teplé vody pro nějakou babičku v malém městě? To říká třeba místopředseda slovenské vlády, že to je bude stát 300 miliónů eur, když nám zastaví plyn přes Ukrajinu.“

„Jestliže se díky tomu staneme nekonkurenceschopní, tak je to ne fiskální krize, ale krize blbosti a politického rozhodnutí. Věřte tomu, že Petr Fiala není blbý člověk. O to je to horší. V Bibli je napsáno, že nevědomost hříchu nečiní. Odpustíme. Jenže on je vyčůranej. Co máme udělat tomu, co to udělá úmyslně, že to ví, že z nás dělá blbce? Že nám ničí ekonomiku. Indové odešli z Ostravy, vybrali dotace a šli do hajzlu. Čí to je vina, vaše? Ne. Jejich, ale proč bych to měkl zaplatit já, vy, my. Takže oni mají největší strach, že si toto uvědomíme a že je ve volbách nebudeme volit. A tak vymýšlí. Třeba ty korespondenční, pak různé zákony, pak kvůli cizí moci, ale co to je, ta cizí moc? A nekupujeme letadla, kvůli cizí moci, Všichni budou létat s drony, který stojí 15 000 nebo milión a my kupujeme za miliardy letadla, které budou ne na hovno, to se neříká, ale na nic,“ pokračoval dále Foldyna.

Poslankyně a krajský lídr Marie Pošarová k tomu dodala následující: „Na ústavně právním výboru parlamentu se probíralo i to, že STAN chce, aby mohli přijímat dary i z jiného členského státu EU. Takže oni přijímají zákon proti cizí moci, ale od jiného členského státu by přijímaly dary na vedení kampaní. Komu tedy budou zavázáni, jaké budou dělat zákony. Doufám, že toto neprojde. A nevím, na co si všichni hrají. Odebírají ruský plyn, ale tváří se, jako kdyby šel demokraticky přes jinou republiku a změnil se.“

V politice je vždy hra o většinu. Že tam s nimi sedí čtyři Piráti, oni se kluci podpoří, protože si to už vybrali. V politice jde všechno, to jsme zažili. Chceme, abychom byli v něčem suverénní, alespoň se přiblížit k suverenitě,“ vyzdvihl Foldyna.

Na Prahu!?

Muž z publika: „Dobře mluvíte, rádi vás posloucháme, ale jak se tam tedy dostanete? My jsme z Tachova, ale taky něco víme. Proč nás nezavoláte na demonstrace v Praze, zazněl potlesk. „Kde byl Tomio? Proč tam nejdete všichni? Co když ty volby nebudou?“

Pošarová na to reagovala: „I když bude demonstrace deseti nebo sto tisíc lidí, jim je to jedno.“

Muž se ale jen tak nevzdal: „ Možná jim to jednou jedno nebude. A když to bude častěji.“

Foldyna: „To by musela být generální stávka a musely by se do toho obout odbory.

Pošarová připomněla: „Jenže Středula je Aspen“.

Foldyna: „Odborové svazy, třeba Kovo, něco připravují. Oni mají daleko větší sílu než politická strana. My tomu můžeme pomoc, ale klíčovou sílu mají odbory. Vezměte si, že by v Praze nejezdilo metro! Já nechci říkat něco, co by bylo za hranou. Generální stávka je nástroj k tomu, když s něčím nesouhlasíme, když nám někdo lže. Když budete mít firmu a budete říkat, že něco je lepší než ve skutečnosti je, tak budete odsouzeni za klamavou reklamu a budete muset vrátit peníze. Petr Fiala slíbil, že nebude zvyšovat daně. Slíbil, že vytvoří podmínky pro podnikání. Všechno je obráceno. Bohužel neznám od roku 2000 jedinou vládu, co by byla proti byrokracii. Říkali nám - vzniknou krajské úřady, zaniknou okresní. Bude méně úředníků. Prdlajs. Bývalé okresní úřady jsou plné úředníků a ještě se přikoupily další baráky. Dnes jsou všude narvaní, protože bruselská administrativa nám říká, že abychom získali pětikorunu, tak musíme za 160 korun vytvořit 60 dotazníků. Pak přijdou firmy, které tady vydělávají a odvezou 300 miliard korun. V čem je to výhodné? Je to prd a ořech. Dělají si s námi legraci. Dají nám sto miliard dotaci a švihnou nám 300 miliard.“

Zlaté levné české ručičky

„V Krupce je firma, kde se vyrábějí komponenty do Volkswagenů. Lidi tam dělají 12 hodin denně a vydělají si 27 nebo 28 tisíc čistého. Ten komponent pak odvezou do továrny, kde vyrábějí auta. Německý dělník dělá osm a půl hodiny, dá ten komponent do celku a bere 3200 eur. To je pecka! To se jim ani nesnilo, aby udělali takové blbce z našeho národa,“ pokračoval dále Foldyna.

„Musíme se chovat jako suverénní stát, a ne jako protektorát. Petr Fiala, ten plní, co vidí na očích lidem za velkou louží. Musk jim odstřihl penězovody a tady omdlévají, že nebudou mít peníze na debility, které vymysleli. Podívejte se, jak nám vychovávají děti ve školách, co jim říkají. To je neskutečné. Měli jsme speciální a zvláštní školství, měli jsme plná učiliště truhlářů a klempířů, zámečníků, elektrikářů. Dnes nemáme nic. Přijdete někam do školy a tam jsou čtyři klempíři! A jsou to dobře placené obory, ale nikdo v nich nedělá.“

„Trump není pro nás žádná výhra, ale je to šance. Když ji nezrealizujeme, může tam být deset Trumpů. A stejně bude chtít prachy. On říká ‚pro Ameriku všechno“. Tomu rozumím. Kde je ale nějaký náš premiér, že by říkal ‚všechno pro naši republiku a pro občany‘? Ten Foltýn, jak říká, že je tu ‚za stát‘. Ale já jsem tady za občany, za své voliče! Mě volili lidi, ale vás, Foltýne, nikdo nevolil! Nějaký Petr Fiala tady vám dal pašalíka. No, já si nemůžu dovolit poslat lidi do hajzlu. A když jo, tak mě nakopou do zadku. Ale on, Foltýn, nám vypráví pohádky, na které kašleme, protože tohle jsme nechtěli!“ hovořil dále Jaroslav Foldyna.

„V téhle době, kdy je produktivita práce velmi vysoká, tak na Západě uvažujou o čtyřdenním pracovním týdnu. Ale tady, otevřel tady u nás někdo hubu, že by lidem vytvořil nějak lepší sociální podmínky?“

„Né!“ zabouřilo to mezi přítomnými.

„A ještě něco. Naše SPD bude mít na svých kandidátkách osobnosti i z druhých stran. Jsem tomu rád, protože situaci by to pomohlo. Jindřicha Rajchla znám léta, je to schopný právník. Znám Zuzanu Majerovou, je schopná politička,“ zdůraznil Foldyna.