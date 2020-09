Foldynův nářez: Česko potřebuje rváče. S dubovou palicí

reklama

Poslanec klubu SPD Jaroslav Foldyna, kandidát v Ústeckém kraji v krajských volbách, se na sociální síti Facebook obrátil na své spoluobčany. Konstatoval, že občané jsou před volbami zavaleni sliby. Někteří kandidáti dokonce slibují i lepší počasí. Podle Foldyny však lidé těmto slibům nemusí naslouchat, protože všichni politici stejně jen lžou. „To ale nevadí, protože stejně všichni lžou,“ napsal doslova. O dopravních projektech i o stavbě školek se podle Foldyny rozhoduje na jiných politických úrovních. Anketa Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11419 lidí

Zásadní otázkou pro krajské volby je podle Foldyny celkové směřování společnosti.

„Pokud se podíváme, co se s naší zemi děje, tak vidíme neradostný, možná až hrozivý obraz. Po několika desítkách let jsme opět svědky pronásledování lidí kvůli jejich názorům... a nejde o názory nepřátelské vůči naší zemi. Právě naopak. V České republice dnes soudy trestají občany za názor, že by se naše vlast a naši lidé měli bránit proti těm, kdo k nám přichází se zlými úmysly. To, co bylo po celou historii pokládáno za samozřejmé a chvályhodné, je dnes trestáno,“ rozčílil se poslanec.

Čí je to vina? Podle poslance je to vina lidí, kteří jsou dnes u moci. Jsou to podle jeho názoru lidé, kteří ničí všechno, co naši předci mnoho a mnoho let budovali. Foldyna naráží nejen na politiky, ale i na další aktéry.

„Čím dál větší moc získávají zájmové skupiny, které občané nevolí, avšak musí je platit. A tak vidíme státem podporované udavače i státem podporované parazity z domova i zahraničí. Místo skutečně potřebných stát podporuje agresivní asociály, místo normální rodiny stát podporuje agresivní sexuální devianty. Místo domácí porodnosti stát podporuje porodnost v Africe a v dalších, už tak přelidněných, oblastech, a z těch samých míst následně podporuje migraci k nám, do Evropy. A aby toho snad nebylo málo, tak stát posílá naše vojáky, posílá naše syny, aby v dalekých zemích bojovali a umírali v cizích válkách,“ vypálil Foldyna.

„Vládnoucí elity v našich lidech vidí jen bezprávné nevolníky, které je třeba odřít až na kost. Jsme vysáváni korporacemi, jsme ohrožováni fantasmagorickými plány bruselských úředníků, občané jsou šikanováni nejen státem, ale i různými uřvanými menšinami. Vidíme ubývání svobody, bezpečí a prosperity, vidíme zvyšování daní, poplatků a pokut. Naše vlast se stala ždímanou zemí obývanou ždímaným obyvatelstvem,“ pokračoval v kanonádě.

Jedinou stranou, která proti tomuto modelu opravdu bojuje a chce bojovat, je podle Foldyny SPD. Podle poslance má každá politická strana své chyby a platí to prý i o SPD, ale to prý nic nemění na tom, že jen a pouze SPD bobuje za českou společnost.

„Jedině u SPD si ale vždy můžete být jisti, že bude hájit zájmy naší země. Můžete si být jisti, že se nenechá vydírat agresivními menšinami a že neohne hřbet před papaláši z Bruselu nebo před kýmkoli jiným. To jiné strany slíbit nemůžou, protože své hřbety už dávno ohnuly... SPD není stranou salonních politiků. SPD je stranou obyčejných lidí, kteří mají rádi svoji zem, svůj národ a způsob života převzatý od předchozích generací. Mnozí se nám posmívají, že jsme stranou obhroublých rváčů, že jsme stranou buranů. Je mi to jedno. Jestli totiž Česká republika dnes něco potřebuje ze všeho nejvíc, tak jsou to právě zarputilí rváči, kteří neuhnou. Potřebuje lidi s obyčejným, selským rozumem a s dubovou palicí, kteří se nenechají zlomit ani silou, ani hezkými řečmi. A jestli tomu někdo říká ‚buranství‘, tak ať,“ zdůraznil poslanec.

