Foltýn je opuštěný voják. Bez důvěry společnosti to nemůže fungovat. Padlo „u Havla“

„Chaos už tady máme, protože žijeme v demokratické společnosti, a protože máme svobodu šíření třeba i chaosu. Ale opravdu žijeme ve válce, a proto je zcela legitimní používat i nástroje, které jsou válečné. A jedním z nich, který není úplně nejtvrdší a není samospasitelný, je bombardovat Rusko a Rusy informacemi. Na férovku,“ prohlásil historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Hlaváček. Stalo se při nedávné konferenci Minové pole informační války v Knihovně Václava Havla a měl za zády logo Ukrajinského institutu. Byli jsme tam.

Export chaosu a infoválka

Reagoval tak na slova moderátora druhého debatního panelu s názvem Jak odhalit fake news a informační hygiena v médiích a ukrajinského novináře Andrije Horodyjského, který se trochu obšírněji dotázal: „Koncept takzvaného exportu chaosu, což jsou slova, která použil někdejší rádce Putina Vladislav Surkov, spočívá v tom, že Rusku je dost jedno, jestli někdo jeho dezinformacím uvěří nebo ne, ale Rusko se snaží o rozdělení společnosti. Ať už je to ohledně téma covidu anebo vakcín, migrace a dalších palčivých otázek dneška. Rusko používá takzvaný informační hydrant, tedy neustálý přítok nových a nových falešných informací. A končí to tak, že ve společnosti si lidé nejen nevěří mezi sebou, ale přestávají věřit úřadům, institucím a nakonec jsou lhostejní. Co si myslíte o účinnosti tohoto nástroje v Česku a Evropě?“

Také zmínil, že nestačí podporovat Rádio Svobodná Evropa, ale je třeba chrlit informace všemi možnými způsoby do Ruska. Podle něj jde o jeden ze segmentů, který bychom měli, co se týče infoválky, víc opečovávat. „Jinak to zůstane na exilových Rusech a já je mám někdy rád, ale oni často nejsou ani liberálové, ani putinovci, ale ten imperiální narativ mají pořád v hlavě.“

Bombardovat Rusy informacemi?

A co si ostatní myslí o koncepci bombardování Ruska a Rusů informacemi? Podle analytika a blogera Andreje Poleščuka to nebude fungovat: „Ten prostor je Putinovým režimem totálně ovládán. Od velkých státních médií po kvaziopoziční a další. Co pomůže, je bombardovat Kursk, Bělgorod, Rostov a další města. To pomůže hodně. A provádět sankce.“ Sklidil od publika, kde bylo mnoho ukrajinsky mluvících, potlesk.

Bezpečnostní analytik Roman Máca souhlasil: „Taky jsem k tomu skeptický. U nás je přeci ten fašismus, fialová diktatura a tohle, zatímco v Rusku je ta svoboda. Facebook, Instagram, X tam jsou zablokované. YouTube má sníženou rychlost, že se to nedá používat a časem ho asi taky zablokují… Jako kdybyste něco prali do hlav Severokorejcům žijícím ve své realitě. Jim stačí, když režim řekne, že je to financované americkými imperialisty, kteří jsou vašimi nepřáteli a lžou. Rusko je úplně jiný svět, kde principy, že někoho o něčem informujete a otevřete mu oči, jsou utopií. Když vidíme, co třeba Rusové předvádějí za zvěrstva, přitom manželka je v Rusku šťastná, že Serjoža přivezl novou kabelku a iPhone. Je to v režimu, kdy se manželka šéfa koncentračního tábora radovala z nového stínítka na lampu z lidské kůže.“

Tomáš Dvořák z webu Dnes na Ukrajině.cz řekl: „Já vlastně souhlasím s oběma názory, které zazněly. Hodně by to prospělo, pokud by se našel způsob, jak to dělat. Zároveň jsem skeptický k tomu, najít ten způsob. Ale myslím si, že by se ‚síly dobra‘ neměly bát si trochu ušpinit ruce a používat tyto metody pro správnou věc. Protože lidé, co vyznávají demokratické metody, jsou až příliš často v defenzivě. Jakmile s propagandou bojujete jen tak, že se jí jen bráníte, tak jste vlastně prohráli. Myslím si, že lidé, co to mají v hlavě správně srovnané, by měli někdy vyrazit také do útoku.“