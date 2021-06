Fór: Demonstrace před sněmovnou bez roušek. Našli skulinu. Výbuch smíchu

reklama

Všichni definitivně odložili zakrytí obličeje (které i předtím bylo spíše sporadické), když moderátorka z pódia ohlásila, že existuje výjimka z pravidel o rouškách a to je natáčení filmu: „Takže všichni budete komparsem pro dokumentární film, pokud proti tomu nic nemáte,“ navrhla demonstrantům z pódia Jana Volfová a setkala se s aplausem.

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 73% Není 25% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1783 lidí

Demonstranti se sešli před devátou hodinou, když do Sněmovny přicházeli poslanci na jednání. Nejprve jich několik desítek pískalo pod okny Sněmovny. Kromě zástupců Volného bloku bylo vidět i aktivisty ze spolku Chcípl pes.

Později se podařilo zprovoznit pódium a velkoplošnou obrazovku na druhé straně náměstí, kam se demonstranti přesunuli. Z pódia je začali oslovovat zástupci hnutí Volný blok. Rovněž dorazili další účastníci akce a demonstrantům se tak podařilo obsadit celé náměstí, včetně tramvajového ostrůvku. Policie musela následně regulovat veřejnou dopravu, což se u některých demonstrantů nesetkalo se sympatiemi.

Program z pódia pořádně rozparádil „Song Volného bloku“. Za doprovodu kytary se z pódia nesly verše „Nechte nás dýchat, nechceme si ty sajrajty píchat. Narvěte je do prdele to mizery, co nám tady nakupuje tyhle „pfízery“.

Píseň je završena refrénem „nejsem cvok, tak volím Volný blok“.

Psali jsme: Radomil Bábek: Výzva poslancům k odmítnutí novely zákona o ochraně veřejného zdraví Rozvoral (SPD): Odmítáme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví Válek (TOP 09): Pravda a lži o covid pasu Premiér Babiš: Zajděte na pivo, podpořte hospody

Další kulturní vložkou byl již tradiční duet Romana Horkého ze skupiny Kamelot s Ilonou Csákovou, který provázel i minulé demonstrace. Píseň o přetrhání řetězů následoval apel obou zpěváků na občany.

Roman Horký vyprávěl o svých přátelích, kteří po vakcinaci ohluchli. Ilona Csáková uvedla, že „nesouhlasí s experimentální vakcinací“. Řada lidí se nechává očkovat jen proto, aby nepřišli o svou komfortní zónu. Nevyčítá jim to a drží jim palce, aby jim to nezničilo zdraví.

„Rodiče, nedopusťte, aby nám začali očkovat naše děti. Chceme-li zdravou budoucnost, musíme před tím ochránit naše děti. Ty musí zůstat zdravé."

Pak si vzal ještě jednou slovo její kolega. „Za komunistů mi nikdo žádnou výjezdní doložku nikdy nevydal. A můžu vás ujistit, že mi ani dnešní totalita covid pas nikdy nevydá."

Vrcholem demonstrace pak bylo vystoupení poslance Lubomíra Volného, který dorazil v doprovodu kolegy poslance Mariana Bojka.

„Jsme pod děsivým útokem těch, kteří chtějí nám a našim dětem ukrást budoucnost,“ varoval poslanec.

Odhadl, že na akci bylo 1 500 lidí, ale v novinách prý ráno psali o třech stovkách. Shromáždění nazval „festival svobody a demokracie“. Svobody, kterou jsme měli předtím, než zaútočila „kovidová mafie“. Té je prý plný „dům za vámi“, přičemž ukazoval na Poslaneckou sněmovnu.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Informoval, že poslanci odmítli schválit program schůze, která měla projednávat novela zákona o střetu zájmů. Totéž by se podle něj mělo stát odpoledne, až se bude projednávat covid pasová novela.

„Tahle pasová novela má zavést apartheid. Má rozdělit společnost na ty vyvolené vakcinované, kteří si nechali bodnout do těla experimentální genovou emulzi, na ty, kteří budou ochotni falšovat svou bezinfekčnost, a na ty kteří chtějí žít poctivě. A tihle poslední se nepodívají ani na zahrádku, ani do kina, ani na bazén. Takhle je to vymyšleno, takhle to funguje,“ varoval poslanec.

Na akci vystoupila i předsedkyně Trikolóry, poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. „Mám strašnou radost, že je vás tady tolik. My tu Letnou zaplníme,“ věří. Nikdy by prý nevěřila, že společnost bude diskriminovat zdravé lidi a udělá z nich občany druhé kategorie.

„Prosím vás, nedovolte vašim dětem nosit roušky. Oni potřebují dýchat,“ vyzvala.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podpořila plán Lubomíra Volného obstruovat odpolední schůzi, kde se pasy mají schvalovat. Hodlá přispět tím, že tak, jako Lubomír Volný nedávno, bude dlouhé hodiny řečnit. Vzala si na to i několik knížek. „Mám tam i Orwella a budu jim ho číst klidně až do rána,“ pochlubila se.

„Pořád nám říkají, že to, co děláme, je protizákonné. Ale to, co dělá vláda, je už dávno protizákonné,“ rozloučila se s demonstranty.

Psali jsme: Zavolejte Chocholouška. Poslankyně chce nechat vyšetřit experty z MeSES se Smejkalem v čele Šéfka Trikolóry má jasno: Ano. EU se v době krize integračně posouvá. Ale ne dopředu. To místo je kdesi na konci... Majerová udeřila. Nedělejte z dětí pokusné králíky. Jde o Sorose i Janečka. A co Člověk v tísni? Jdou po nás, uhodila první dáma Trikolóry. A Kalouska neradno podceňovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.