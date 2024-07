Fotbalový hrdina Kroos: Do Německa se nevrátím, bál bych se pustit dceru večer ven

Vynikající záložník Toni Kroos letos ukončil fotbalovou klubovou kariéru a po konci svého angažmá v Realu Madrid ještě naposledy přijel na domácí mistrovství Evropy reprezentovat svoji zem. Německo ale vypadlo ve čtvrtfinále právě se Španělskem, a Toni Kroos tak oficiálně ukončil svoji fotbalovou kariéru.

V televizním rozhovoru následně prohlásil, že zůstane s rodinou ve Španělsku, protože Německo má problém s „nezvládnutou“ masovou imigrací a s tím souvisejícím zhoršením bezpečnosti v zemi.

Kroos uvedl, že sice vítá migranty, ale že Německo nebylo úspěšné při zvládání masové imigrace. Německo podle něj „ztratilo kontrolu“.

„Domnívám se, že tato kontrola se v průběhu let prostě trochu vytratila, a to má svůj důvod,“ řekl podle deníku The Telegraph. „Podle mého názoru je důvodem to, že byl systém zahlcen,“ prohlásil Kroos.

Migraci jako takovou ale Kroos nezavrhuje. „Podle mě je skvělé, že Německo přivítalo migranty s otevřenou náručí,“ vysvětloval. „Ale bylo to prostě příliš nekontrolované,“ snažil se upřesnit slavný fotbalový hráč.

„Myslím, že jsme to nezvládli, ten v podstatě velmi pozitivní přístup, který na tisíc procent podporuji, protože to považuji za senzační, že k nám přicházejí lidé zvenčí a pak jsou šťastní,“ řekl Kroos a dodal, že má pocit, že dopad migrace je podceňován.

„Je jasné, že když přijde hodně lidí, vždycky se najde nějaké procento, které se nechová dobře, stejně jako mezi Němci,“ pokračoval Kroos. „Myslím si, že Německo je skvělá země, a jsem rád, že tu mohu být, ale už to opravdu není ta samá země, jako byla před deseti lety, když jsme odcházeli,“ má jasno fotbalista.

Kroos také dodal, že má pocit, že jeho sedmiletá dcera je ve Španělsku ve větším bezpečí. „Jak moje dcera stárne, raději bych, aby si vyšla na noční procházku ve Španělsku než v mé vlasti. Tak bych to před deseti lety necítil,“ prohlásil Kroos.

Kroos je nyní v Německu označován na jedné straně za rasistu, ale také za průkopníka, který konečně naplno řekl, jak se věci v Německu mají. Není to poprvé, co Kroos čelí obvinění z rasismu. Často se odkazuje na dřívější kontroverze kolem odchodu Mesuta Özila z národního týmu. Ten to zdůvodňoval rasismem a nedostatkem respektu v německém fotbalovém svazu i mimo něj v německé společnosti. Kroos tehdy odpověděl, že Özil „šíří nesmysly“ a „že v národním týmu žádný rasismus neexistuje“.

Kroos dříve podporoval krajně pravicovou stranu Alternativa pro Německo, ale před posledními parlamentními volbami v Německu se od AfD jasně distancoval s tím, že „tuto extremistickou stranu nikdo nepotřebuje“.

Kroos není jediným slavným fotbalistou, který je v poslední době spojován s politickým a společenským vývojem ve své zemi. Hvězdný francouzský útočník Kylian Mbappé na probíhajícím Euru opakovaně promlouval k francouzským občanům, aby nedovolili vyhrát v předčasných parlamentních volbách pravicové straně Národní sdružení Marine Le Penové.

„Myslím, že více než kdy jindy musíme jít volit, je to opravdu naléhavé, nemůžeme nechat naši zemi v rukou těchto lidí, je to opravdu naléhavé,“ burcoval Mbappé.

„Viděli jsme výsledky prvního kola, jsou katastrofální. Opravdu doufáme, že se to změní a že se všichni zmobilizují k volbám... a budou volit tu správnou stranu,“ dodal slavný útočník po prvním kole voleb, které vyhrálo právě pravicové Národní sdružení.

Možná i díky přispění Mbappého, kterého na sociálních sítích sledují stamiliony lidí, nakonec druhé kolo voleb ovládla levicová koalice Nová lidová fronta. Druhá skončila středová koalice prezidenta Emmanuela Macrona a Národní sdružení s Marine Le Penovou nakonec zůstalo až na třetím místě.