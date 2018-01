Francouzský prezident Macron brojí proti zahraniční propagandě. Chce nový zákon

Jak však server podotýká, experti budou mít v tuto chvíli zřejmě problém vysvětlit, proč Francouzi vůbec neřeší zpravodajské zdroje typu Xinhua, Hindustan Times nebo další média, která přinášejí pro změnu čínský, indický nebo arabský pohled.

„Nejkratší možnou odpovědí je, že čínská, indická či arabská média nepředstavují žádný problém, protože jde opravdu o média. Smyslem jejich existence je přinášet informace a – ano – v cizojazyčných mutacích také nabízet světu specifický pohled zemí či kultur, v nichž vznikla,“ zmínil server se slovy, že RT a Sputnik v tomto smyslu médii vůbec nejsou, neboť jde v první řadě o nástroje zpravodajské a informační války proti západním demokraciím.

Původní text ZDE.

„A to, oč se zmíněné podniky snaží, není ‚šířit ruský pohled‘, ale rozvrátit informační prostor v cílových zemích natolik, že dezorientovaná veřejnost již nedokáže rozeznat, co je pravda a co lež, co je důvěryhodný zdroj a co novinářská žumpa; ne že vezmou v úvahu nějaký ‚ruský pohled‘, ale že nevěří už vůbec ničemu. Dalším cílem je amplifikovat spory a nedorozumění v cílových společnostech, a vyhrocovat tak politickou a sociální situaci, aby došlo k delegitimizaci režimů a ochromení decizní sféry,“ uzavřel server s konstatováním, že sám Macron byl ve své prezidentské kampani vystaven snaze hackerských útoků prosadit do funkce Marine Le Penovou podporovanou Moskvou.