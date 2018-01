František Ringo Čech prozradil, jakou nepříjemnou situaci zažil se skupinou „drahošovců“ při odchodu z Rudolfina

Vyhrocenou předvolební situaci odnesl ve čtvrtek večer František Ringo Čech. Ten přišel společně například s režisérem Zdeňkem Troškou na debatu prezidentských kandidátů České televize podpořit Miloše Zemana. Při svém odchodu z Rudolfina zažil hudebník ve chvíli, kdy procházel kolem hloučku příznivců Jiřího Drahoše, velmi nepříjemnou situaci. „Na každého, kdo šel, tak něco pokřikovali. A když mě poznali, tak začali volat: Ringo nemá talent,“ popsal pro ParlamentníListy.cz, co se před Rudolfinem odehrálo, František Ringo Čech a dodal. „No, na to má každý právo. Oni tam proto byli, aby nás uráželi.“

Zlý profesor a vlídnější Zeman?

František Ringo Čech se pro ParlamentníListy.cz také vyjádřil přímo ke čtvrtečnímu duelu, který vysílala Česká televize. „Myslím, že Miloš Zeman byl vlídnější, klidnější, zachoval chladnou hlavu,“ říká hudebník na adresu prezidenta a zhodnotil i výkon Jiřího Drahoše. „Pan profesor byl zlý, ironický... Já mám prostě pocit, že spoustu lidí svým vystoupením pohněval,“ vysvětluje hudebník a dodává. „A jeho přeřeknutí, že Miloš Zeman je prezident dolních deseti milionů, je klíčové. To je přece příšerné,“ rozčílil se František Ringo Čech. Jiří Drahoš totiž na otázku moderátorky Světlany Witowské, co mu na prezidentovi Zemanovi vadí nejvíce, odpověděl:„To, že společnost nespojuje, že ji rozděluje. Že je prezidentem dolních deseti milionů.“ Na to reagoval Miloš Zeman s nevěřícným úsměvem otázkou, zda to je skutečně výtka.

„Měl jsem pocit, jak se v médiích přece jen vyznám, že pan profesor otázky znal,“ říká také František Ringo Čech a dodává. „To je moje domněnka, proto tak nabiflovaně odpovídal.“

Hudebník se vyjádřil i k tomu, co řekl Jiří Drahoš na závěr debaty. „To jeho závěrečné poselství… Místo, aby řekl něco státotvorného jako Miloš Zeman, tak honem rychle ze sebe ještě chrlil, co všechno udělá a na co všechno se máme těšit. Bylo to velmi nedůstojné,“ vysvětluje František Ringo Čech s tím, že měl pocit, že Miloš Zeman zcela jasně dominoval.

autor: David Hora