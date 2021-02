Fridrichová křičela, ale nikoho to nezajímalo. A tak si ČT nadrobila... Tohle podivné spojení může Dvořáka mrzet

Ikona České televize Nora Fridrichová už si nemusí stěžovat, že by její známou tvář někdo z Rady ČT nepoznal. Radní Hana Lipovská vysvětlila, jak ve skutečnosti proběhlo její setkání s moderátorkou pořadu 168 hodin. Mnohem více by však televizní hvězdu mělo trápit, že se na její reportáže nikdo z managementu ČT nedívá. Na začátku roku 2019 totiž informovala o potížích agentury Médea. I poté s ní však Česká televize uzavírala smlouvy a nyní má vůči ní pohledávky po lhůtě splatnosti v řádech desítek milionů korun. Generální ředitel Petr Dvořák to zdůvodňuje tím, že finanční chování ČT se neřídí tím, co se objeví v jejích pořadech.

Nestranné a objektivní moderátorce pořadu České televize 168 hodin Noře Fridrichové leží na srdci stav, v jakém se ocitla Rada ČT po loňské výrazné obměně jejích členů. Proto, jak může, upozorňuje na všechny nekalosti, jichž se noví radní dopouštějí. Její pozornosti nemohla uniknout ani troufalost Hany Lipovské, která si tuto výraznou postavu publicistiky České televize dovolila nepoznat. Ve vysílání Rock Café Prague si na to postěžovala Tomáši Etzlerovi, který si ji do tohoto nejstaršího klubu v Praze pozval jako hosta. Než ale došlo na zmíněnou stížnost, přiznal se její bývalý televizní kolega, že Nora Fridrichová je pro něj ikonou ČT a považuje ji za velice významnou moderátorku a novinářku.

Pak už mohla ikona ČT a velice významná moderátorka a novinářka Nora Fridrichová dát zcela průchod svému spravedlivému rozhořčení nad tím, co že si to ti noví radní vůbec dovolují. „Pravdou je, že dochází k takovým zvláštním situacím, které jsem dřív nezažívala. Minulý týden jsem čekala před jednáním Rady ČT kvůli tomu teplickému večírku, protože jeden z členů rady byl přítomen na té de facto ilegální akci. A pan Šlégr nám utekl. Ale když jsem se ptala členů, ostatních kolegů v radě, co tomu říkají, tak například paní Lipovská vyjma věty ‚Vy jste kdo?‘ neřekla nic. Ale pak o tom napsala dlouhatánský status. Což mi přišlo trošku zvláštní. S tím jsem se zatím nesetkala,“ divila se hvězda pořadu 168. Ikona České televize však může zůstat v klidu, že by její tvář někdo – natož radní ČT – nepoznal.

Pod rouškou byla moderátorka anonymní

Objasnění příhody, s níž se potřebovala svěřit, je prosté. „Jednání Rady ČT obvykle začíná ve 13 hodin, což je veřejně uvedeno na webových stránkách ČT. Téměř vždy mu ale předcházejí pracovní porady členů rady, velmi často za účasti managementu ČT. Termín ani místo těchto pracovních porad rozhodně veřejné nejsou. I já sama se je někdy dozvím doslova na poslední chvíli. Štáb 168 hodin ovšem místo i čas zjevně znal a čekal na nás uvnitř budovy ČT v neveřejných prostorách s dotazy týkajícími se údajné účasti radního Jiřího Šlégra na jakési oslavě. Nechci se vyjadřovat ke kauzám, o kterých mám informace nanejvýše z tisku, proto jsem se členů štábu pouze zeptala, ze kterého média jsou. Teprve později jsem zjistila, že šlo o zaměstnankyni ČT Noru Fridrichovou, kterou jsem pod rouškou nepoznala,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Hana Lipovská.

Noru Fridrichovou by mohlo ovšem mnohem více trápit, že samotnou Českou televizi jako instituci vůbec nezajímá, co v jejím pořadu 168 hodin zazní. To už ale více souvisí s generálním ředitelem Petrem Dvořákem a hospodařením České televize. Na začátku roku 2019 totiž Nora Fridrichová ve své reportáži informovala, že agentura Médea má po splatnosti stamilionové závazky. Asi se na její pořad 168 hodin z managementu veřejnoprávní televize nikdo nedívá, protože po odvysílání této reportáže uzavřela Česká televize s agenturou Médea další smlouvy, jako by se nechumelilo a jako by ikona ČT před touto agenturou nevarovala. A v letošním prvním únorovém týdnu dokonce na Médeu podala společnost LIPIAN Trade insolvenční návrh.

Ikona varovala, ale management ČT na to nedbal

LIPIAN Trade navíc ve svém návrhu k Městskému soudu v Praze konstatovala, že má informace o tom, že Česká televize má vůči Médee pohledávky po lhůtě jejich splatnosti v řádech několika desítek milionů korun. To z hlediska hospodaření ČT nevypadá vůbec dobře. A přitom stačilo, aby zodpovědní jen poctivě sledovali reportáže ikony obrazovky. Není se co divit, že na druhém letošním zasedání Rady ČT zavedla téma nakládání s koncesionářskými poplatky a veřejnými penězi radní Hana Lipovská, kterou zajímalo to, proč veřejnoprávní televize uzavírala smlouvy s agenturou Médea i poté, co ve své reportáži z počátku roku 2019 informovala, že Médea má po splatnosti stamilionové závazky.

Na jednání Rady ČT přítomný generální ředitel České televize Petr Dvořák se pochopitelně při vysvětlování ošíval s tím, že podniká všechny potřebné kroky k ochraně oprávněných zájmů veřejnoprávního média. K podrobnostem se prý nemůže vyjádřit, protože jde o živou kauzu, ale přislíbil, že jakmile se celá věc vyřeší, bude radní informovat. O tom, jaký význam přikládá informacím a sdělením v pořadu 168 hodin Nory Fridrichové nejvíce vypovídají tato jeho slova: „Česká televize a její finanční chování se neřídí tím, jaké informace se objevují v jejích jednotlivých pořadech. Na to má strukturované systémy a procesy, na základě kterých si řídí rizika jednání vůči všem svým obchodním partnerům.“

