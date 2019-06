Fuj! Kalousek si málem odplivl. Kritizoval, podržte se, podraz na Babiše

„Slyšel jsem několik citací z toho fondu, co občas píše na zakázku dehonestující texty, tedy co řekl pan Ondřej Závodský, bývalý náměstek ministra financí. Možná to je pravda, možná ne,“ uvedl Kalousek.

„Jedná z věcí základní etiky státního úředníka ale je – v žádném případě nemluvit o tom, co jsem v tom úřadě zažil, co jsem slyšel na poradách, kdekoliv,“ zdůraznil Kalousek s tím, že kdyby to pro Ondřeje Závodského bylo tak neúnosné v době, kdy dělal náměstka tenkrát ministru Babišovi, odešel by a zveřejnil to, tak by to ještě snad pochopil. „Ale on to zveřejnil, až když byl vyhozen, to té doby to snášel,“ připomněl.

„To se prostě nedělá. Prosím pěkně – to je fuj!“ odplivl si téměř Kalousek. „Ať to udělá kdokoliv komukoliv, máme-li zachovat minimální standardy chování politické reprezentace a státní správy, tak tohle prostě nesmíme nikomu tolerovat!“ dodal znechuceně s tím, že je to neslušně, i kdyby to byla tisíckrát pravda.

„Myslím si, že mě nikdo nemůže podezírat ze sypmpatií k ministru financí Babišovi, ale tohle bych netoleroval žádnému státnímu úředníkovi, to je porušení všech etických pravidel, která na státní správu klademe,“ zkritizoval Jurečkovo vystoupení Kalousek.

Jurečka se pak přihlásil o slovo a argumentoval, že zvažoval, zda ve Sněmovně bude citovat tyto věci, nicméně v tom nevidí problém, jelikož je to veřejná kniha, která vyšla a vydal ji Nadační fond proti korupci.

