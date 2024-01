Funguje to? Ne. Ale budeme v tom pokračovat. Biden prozradil strategii

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9008 lidí

A na sociálních sítích začalo po útocích kolovat video, na které prezident USA Joe Biden přiznává, že operce proti Húsiům není příliš úspěšná, protože dosud jemenské povstalce neodradila od jejich akcí. Americký prezident však také jedním dechem dodal, že operace zaměřená na boj proti povstalcům v Jemenu bude pokračovat. 17. a 18. ledna také Spojené státy provedly další údery.

„Fungují letecké útoky v Jemenu?“ zeptal se Bidena novinář.

„Když říkáte fungují, myslíte, jestli zastavují Húsie? Ne!“ odvětil Biden. „Budou pokračovat? Ano!" dodal jedním dechem.

