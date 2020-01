Furt brečím? Babiš odpověděl občanovi. A lítalo to: Průšvih ODS, Sobotka, migrace, rozpočet

Předseda vlády Andrej Babiš se pustil do debaty s jedním z občanů, s panem Miroslavem Gajakem, který Babišovi vytkl, že vládne této zemi – ať už jako ministr financí, nebo jako předseda vlády – už šest let, ale pořád se vymlouvá na to, co tu napáchaly vlády předchozí. Babiš spolu se svým týmem odpověděl velmi obsáhle, jak je jeho zvykem, na sociálních sítích. Přesvědčte se sami, za co všechno sám sebe pochválil.

„‚Jste ve vládě již šest let a neustále brečíte, že není toto a tamto!‘ napsal mi Mira Gajak pod můj novoroční projev a ještě si přidal: ‚Co jste tedy v té vládě těch šest let dělal?!‘“ začal Babiš.

V prvé řadě zdůraznil, že zastavil zadlužování České republiky. Skutečností však je, že české rozpočty jsou i v době ekonomického růstu postaveny tak, že jsou výdaje vyšší než příjmy. Babiš však v odpovědi občanovi trval na svém, že prý stav veřejných financí zlepšil a český státní dluh snížil.

„Navzdory tomu, že jsme byli ve vládě Bohuslava Sobotky jen do počtu a vládlo ČSSD s KDU-ČSL, kteří měli většinu, podařilo se mi zastavit zadlužování naší země, dát do pořádku veřejné finance, snížit státní dluh, dokonce udělat největší přebytek v historii, vybrat stovky miliard na daních navíc, zavést elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení. Taky se nám podařilo zrušit daňový ráj jménem Praha. (...) Uvědomte si Miro, že na náš rozpočet má dopad i tunel ODS se soláry, kvůli kterému musíme každý rok ze státního rozpočtu doplácet 30 miliard,“ požádal Babiš spoluobčana.

Předseda vlády trvá na tom, že se mu dařilo a daří vybírat daně lépe než jeho předchůdcům. I díky EET prý vybral v porovnání s rokem 2013 o 601 miliard víc, které podle svých vlastních slov pumpuje do lidí. Rostou platy učitelů, zdravotních sester, lékařů, ale také policistů, hasičů a úředníků. Současně se za šest let zvýšila i minimální mzda a důchody seniorů.

Babiš je také přesvědčen, že byl vůbec nejlepším ministrem financí, omezil šedou ekonomiku a místo vděku se za to dočkal vyhazovu z vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). „Právě kvůli tomu, že jsem byl nejlepší ministr financí v historii České republiky, mě pan Sobotka v květnu 2017 vyhodil z vlády,“ napsal Babiš.

Jako by to nestačilo, jako premiér prý jezdí po krajích a městech a ptá se hejtmanů a starostů, na co by potřebovali peníze. Jejich požadavky se snažil začlenit do Národního investičního plánu, který představil v loňském roce před Vánocemi a o kterém opozice mluví jen jako o seznamu přání bez nějaké hlubší koncepce.

„O Národním investičním plánu, vizi, kterou tady nikdo přede mnou neměl, jsem mluvil v projevu, nebudu se opakovat. O tom, jak bojuju za naše zájmy v zahraničí, píšu průběžně. Že nemusíme přijímat ilegální migranty a že můžeme zůstat energeticky soběstační, to je výsledek mé zahraniční diplomacie,“ pokračoval ve chvále sebe sama předseda vlády.

Uznal však, že některé věci se jeho vládě přece jen tak úplně nepodařily. V dopravě a v oblasti Ministerstva pro místní rozvoj prý jeho kabinet mohl udělat víc. Babiš tady z pomalosti viní své ministry. Je prý těžké najít dobré šéfy resortů. Nerostou prý totiž na stromech.

„Když mám konkrétně mluvit o dopravě, tak jsme zdědili situaci, že příprava stavby dálnice trvá průměrně 13 let, častokrát to sabotují ekologičtí fanatici a mluví do toho i Evropská unie. My vypracovali liniový zákon, a až se nám ho podaří protlačit ve Sněmovně, zjednoduší povolovací procesy tak, abychom zkrátili přípravu důležitých staveb pod 10 let,“ napsal premiér s tím, že stavby dálnic a silnic první třídy zase rozhýbal.

„Jsme ve vládě necelé dva roky. A celkově za dobu mojí účasti ve vládě jsme toho udělali víc než všichni naši předchůdci!“ tvrdil doslova premiér.

Sečteno a podtrženo: Babiš je přesvědčen, že jako politik už toho pro tuto zemi udělal opravdu hodně, zvlášť, když pracuje 15 hodin denně a ne 8,5, jak bývá obvyklé u řady zaměstnanců. „A jak říkám novinářům, zkuste si se mnou prožít jediný pracovní den a neskončit na JIPce,“ doplnil.

