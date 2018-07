Gay aktivista Hromada promlouvá: S Klausem jsem nespal. Politika je o kšeftech

V roce 2011 pomáhal Jiří Hromada organizovat první Prague Pride - pochod hrdosti osob odlišné sexuální orientace. Dnes už se podle Hromady jedná o masovou událost, které se neúčastní jen LGBT komunita.

„Lidi se každý nějak radují, někdo exhibicionisticky, někdo skromnou radostí. Ale je to liberální a každý se může projevit tak, jak chce. Myslím, že to je na tom to nejpěknější. Jestli byly průvody stovkové a poslední měl 45 000 účastníků, už to nejsou jen gayové a lesby,“ podotkl Hromada.

Herec a někdejší šéfporadce ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové a poradce ministra Michaela Kocába se vyjádřil i k politice. Má poměrně velké výhrady k tomu, jak se o LGBT komunitě vyjadřoval exprezident Václav Klaus. Když se na veřejnosti objevila Klausova přezdívka Kikina, novináři se prý aktivisty ptali, zda je snad Klaus také gay a on odpovídal jednoduše: „Nevím, já jsem s ním nespal“.

Hromada má také za to, že z dnešní politiky se vytratil střet levice a pravice. „Já se osobně domnívám, že levice a pravice už v politice neexistuje. Existujou kšefty, dohody, existujou podvody, existuje něco, čemu se říká nezodpovědnost politika jako takového," zlobil se v rozhovoru s Tachecí Hromada. Politici před volbami slibují ledacos, ale když jsou posléze zvoleni, tak své sliby zapomínají. Alespoň Hromada to tak vidí. „Zapomínají, že jsou našimi placenými zaměstnanci," zdůraznil host.

