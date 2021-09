Gazdík řádil na Primě: Pohádka o Budulínkovi. Zjistěte si, co váš předseda vykládá

reklama

Nacher hned v úvodu ohlásil, že si nedělá těžkou hlavu z toho, že koalice SPOLU, to jest koalice ODS, lidovců a TOP 09, velmi kreativně pracuje s volebním heslem hnutí ANO „Až do roztrhání těla“.

„Já se snažím dělat pozitivní obsahovou kampaň. Mám za sebou několik setkání s občany, a to často i s občany, kteří s hnutím ANO nesouhlasí. Já bych nebyl v kampani agresivní. Nevím, jak osloví nerozhodnuté voliče takovéto srandičky a takováto agrese,“ pravil Nacher.

„Mě by nenapadlo vybízet k pálení knih, jak to udělala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová,“ rozčílil se Nacher s odkazem na fakt, že Pekarová Adamová sdílela na sociálních sítích fotografii s Babišovou knihou „Sdílejte, než to zakážou“, ke které připsala, že „brzy bude zima a bude třeba něčím zatopit“, nešetřil kritikou Nacher.

„Tak já doufám, že toto říkáte Andreji Babišovi, který neustále napadá Piráty a Starosty. Naposledy včera,“ ozval se Gazdík.

Pár slov přidal i na konto setkání otce a syna Babišových.

„Ono působí trochu divně, když se u každé druhé otázky (Andrej Babiš mladší) s Vítem Klusákem radil. Působí to zvláštně,“ uvedl Nacher.

Gazdík se k setkání Andreje Babiše mladšího a staršího nechtěl vyjadřovat. „Moji příbuzní, naši příbuzní, ničí příbuzní nepatří do politiky. To je něco, co může tu politiku dlouhodobě poškodit,“ varoval Gazdík s tím, že on může říkat prakticky cokoliv o svých politických oponentech, ale nesmí říct ani jedno necitlivé slovo o příslušnících rodin politiků. Tak je to správné, a tak to musí být.

Hyťhová a Grospič dali Gazdíkovi za pravdu.

Všichni čtyři hosté tedy byli zajedno, že zatahování rodinných příslušníků do kampaně je špatné, ať už to dělá kdokoliv.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke kauze Andreje Babiše (ANO) a jeho firmy Čapí hnízdo.

Všichni hosté se shodli na tom, že se tato kauza táhne neúměrně dlouho, což vypovídá něco i o české justici. Gazdík připomínal, že je třeba, aby spravedlnosti bylo dosahováno v určitém čase. V opačném případě mají občané pocit, že to se spravedlností nefunguje úplně dobře. Hyťhová poznamenala, že je toho názoru, že se kauza Čapí hnízdo opozici vlastně hodí. „Všechny ty kauzy se vytahují před volbami, protože jsou mediálně zajímavé,“ uvedla Hyťhová.

Terezie Tománková poté znovu přehodila diskusní výhybku, a to k volební kampani.

Gazdík hned ujišťoval, že kampaň Pirátů a Starostů jede na plné obrátky, a Gazdík, který podle svých vlastních slov debatuje na ulicích s lidmi, cítí u nich touhu po změně.

Nacher kontroval, že teď Piráti ochutnávají svou vlastní medicínu, kdy neustále jeli kampaň proti Andreji Babišovi. „A ty některé výroky Pirátů jsou autentické. I pana poslance Ondřeje Profanta, já jsem seděl metr od něj, ptal jsem se ho, jestli na tom trvá, a on to potvrdil,“ odkázal se Nacher na výrok Ondřeje Profanta, že Sněmovna je plná bílých páprdů, kteří inklinují k fašismu.

Gazdík zasadil další úder. Vyčetl ANO, že Babiš lže o Pirátech, když tvrdí, že právě Piráti nastěhují lidem do bytů migranty.

Nacher se bránil, že neví, zda Babiš tento výrok řekl, a Terezie Tománková se ozvala, že to Babiš řekl, a sice 3. června, a ona prý tento výrok dohledá o reklamní pauze.

„Tak si zjistěte, co hlásá váš pan předseda za nesmysly, a pak ho hajte,“ přisadil si Gazdík.

Moderátorka Terezie Tománková poté obrátila pozornost všech ke koronaviru.

Hyťhová vysvětlovala, že se nechce nechat očkovat, neboť má obavy z neplodnosti. „Pokud by tady byla na stole klinická studie, že tu za deset let nebudou takovéto negativní účinky, tak ať mi ji někdo ukáže,“ žádala.

Poté upozorňovala, že Izrael očkoval snad nejrychleji na světě, má proočkováno asi 85 procent populace, ale teď mají denní nárůst přes 13 tisíc nově pozitivních za jediný den. „Já nevím, proč by děti měly ve třídách sedět v rouškách, když se testují, a proč mají sedět v koutě a nezpívat a necvičit,“ kroutila hlavou poslankyně. „Nerozdělujme lidi na dvě skupiny,“ žádala dál hlasitě Hyťhová.

Grospič v tu chvíli připomínal, že očkování má především snížit počet úmrtí spojených s covidem. Připomínal také, že komunisté už celé měsíce před prázdninami volali po návratu dětí do škol.

Nacher vyjádřil názor, že vláda teď jde při řešení covidu zlatou střední cestou. „Když to uvolníme, tak dostaneme céres, že jsme to uvolnili příliš brzo,“ rozčiloval se. Zdůrazňoval také, že ředitelé dostali návod, jak v době covidové postupovat, takže vláda v tomto směru opravdu pracuje.

Moderátorka Terezie Tománková ohlásila, že nastává reklamní pauza, ale Gazdík ještě stihl udeřit na Nachera. „Po pohádce o Budulínkovi bude malá pauza,“ vypálil na Nachera poslanec STAN.

Po reklamní pauze zdůraznil, že opozice už před prázdninami vyzývala vládu, aby připravila jasný plán, jak postupovat v novém školním roce. Tento plán se nakonec zrodil v půli srpna, ale to už je pro ředitele škol dost šibeniční čas. „A navíc je tam řešena jen situace do voleb, ale co bude potom?“ ptal se Gazdík.

Poté dostala slovo Tereza Hyťhová a tvrdě se vymezila proti testování dětí na školách. „Ten, kdo nechce dítě ve škole testovat, já se mu nedivím. Já bych to prostě ponechala na rodičích. Pokud se nějaký rodič bojí, může své dítě nechat otestovat v klidném prostředí doma,“ volala Hyťhová s tím, že opravdu nechápe, proč se má plošně testovat a ještě se musí nosit roušky na školách.

Zmínila i přirozeně získané protilátky.

„Pokud nám vláda nelže a chce očkovat lidi, aby měli protilátky, tak by měli uznávat i protilátky lidí neočkovaných,“ ozvala se Hyťhová.

I podle Gazdíka a Grospiče by vláda měla pracovat s přirozeně získanými protilátkami na covid.

