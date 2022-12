Generál Pavel: Jsou podmínky, aby Rusko ve válce na Ukrajině neuspělo

reklama

Úvodem rozhovoru, jenž přinesl server iROZHLAS.cz, se hovořilo o tom, proč se Pavlovi v jeho kampani říká generál Pavel. Podle slov prezidentského kandidáta „je to samozřejmě trochu značka, obchodní brand“, poznamenal Pavel.

„Lidé si mě prostě takhle zafixovali. Pamatují si mě tak, a i proto je výhodné to použít v kampani. Teď si vzpomínám na jeden americký film s Eddiem Murphym, u nás se to jmenovalo Dokonalý gentleman, který používal heslo ‚Volte jméno, které znáte‘. Lidé si pamatují generál Pavel, tak proč to nevyužít jako značku,“ uvedl Pavel.

Jedna z dalších otázek se věnovala i ruské invazi na Ukrajinu a tomu, jak francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno řekl, že by Západ měl zvážit, jak se postaví k ruským požadavkům. „Já myslím, že Francie i Německo se tradičně snaží hledat cesty, jak uspořádat vztahy s Ruskem i po konfliktu na Ukrajině. Na jednu stranu to samozřejmě může působit jako narušování jednoty Západu ve vztahu k Rusku. Na druhou stranu je to odrazem určitého pragmatického pohledu na věc. Rusko tady bude i nadále, a ať už bude jakékoli, bude součástí minimálně regionální politiky,“ uvedl Pavel. Podle jeho slov je však nyní předčasné hovořit o jakýchkoliv garancích Rusku, neboť Rusko musí primárně ukázat vůli k nějakému mírovému řešení. „A zatím se prezident Putin ani náznakem nevyjádřil o tom, že by konflikt chtěl ukončit, a pokud ano, tak jenom za jeho podmínek. To není situace, kdy bychom se měli bavit o tom, jaké poskytneme záruky Rusku,“ dodal Pavel.

Ukrajina se podle jeho slov může agresi ubránit. „Vzhledem k tomu, jak Ukrajina odolává už více než tři čtvrtě roku, jak pokračuje pomoc ze Západu, tak jsem přesvědčen, že Ukrajina může tuto válku dovést do stavu, který budeme moci označit jako vítězství,“ sdělil Pavel.

„Nechci tím spekulovat o tom, jestli to bude obnovení teritoriální integrity v původních hranicích, nebo jestli to bude nějaký kompromis. To je na Ukrajině, aby stanovila, které podmínky jsou pro ni přijatelné. Ale jsem přesvědčen o tom, že jsou podmínky pro to, aby Rusko v této válce neuspělo. To je asi to, kam bychom to měli dovést,“ sdělil dále Pavel.

