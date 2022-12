Generál Pavel vyjel do Maďarska. Orbánovi naschvál. Jenže přišla vzpomínka…

Prezidentský kandidát generál ve výslužbě Petr Pavel se ostře vymezil proti dalšímu uchazeči o Hrad Andreji Babišovi (ANO). Vzal to přes Maďarsko a Viktora Orbána. Na europoslance Jana Zahradila (ODS) to bylo moc. Rozhodl se připomenout, co má za sebou Viktor Orbán – a co má za sebou Petr Pavel.

Andrej Babiš už před volbami do Poslanecké sněmovny zval do Česka maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož opakovaně označil za svého přítele. Orbán tehdy těsně před volbami přijel za Babišem do Ústí nad Labem. A Babiš teď pár týdnů před prezidentskými volbami vyrazil do Maďarska.

Generál Pavel do Maďarska vyrazil též a popsal, v čem se liší jeho cesta od té Babišovy.

„Zatímco já jedu do Maďarska, abych ukázal pravou tvář populismu, Andrej Babiš sem přijíždí, aby pomohl proruskému režimu, který ho inspiruje,“ napsal Pavel.

Svou myšlenku ještě rozvedl. „Zatímco Babiš se vydal hrát si na prezidenta a oslavovat Orbánův populismus, já jedu do Maďarska ukázat jeho pravou tvář a to, jak komplikuje životy Maďarů. Babiš tento proruský režim obdivuje a chce ho zavést u nás v Česku. Já jsem vstoupil do kampaně, abych tomu zabránil,“ prohlásil Pavel.

Pavel si podle svých slov přijel do Maďarska popovídat např. s novináři. „Toto jsou představitelé maďarské občanské společnosti, akademici a novináři, kteří vědí, co skutečně přináší populismus Maďarům. Omezování svobody slova, prohlubování ekonomických problémů a závislosti na Rusku. Děkuji jim za odvahu mluvit o tom, jaká je pravá tvář populismu,“ poznamenal k tomu Pavel.

Upozornil také na Orbánův ekonomický experiment, po kterém v Česku volal i Babiš, ale který po několika měsících skonči v Maďarsku krachem. „V březnu vyzval Babiš vládu, aby zastropovala ceny pohonných hmot tak, jako jeho přítel Orbán. Výsledek Orbánovy proruské vlády: nedostatek nafty a benzínu, Maďaři tankují na Slovensku a cena nakonec o korunu a víc vyšší než v Česku, které s Ruskem nekolaboruje,“ napsal Pavel.

Europoslanec Jan Zahradil se rozhodl nabídnout trochu jiné srovnání. Postavil vedle sebe chování Viktora Orbána v roce 1989 a chování generála Pavla v roce 1989.

„Studentský vůdce Viktor Orbán se v Maďarsku ve veřejném projevu vyslovuje pro odchod sovětských vojsk ze země a uspořádání svobodných voleb. Kapitán ČSLA a předseda ZO KSČ Petr Pavel studuje na rozvědčíka v okupovaném Československu, aby mohl bránit tábor míru a socialismu,“ napsal Zahradil.

Sáhl rovněž k roku 2022.

„Předseda Fidesz Viktor Orbán je popáté maďarským premiérem a jeho strana má v průzkumech setrvalou podporu 50 % a více. Ex-generál NATO, kandidát na prezidenta ČR Petr Pavel jede do Maďarska odhalovat ‚pravou tvář Orbánova populismu‘. Vzhledem k výše uvedenému je to chucpe. Ale hlavně je to diplomatické neumětelství. Člověk, který sám sebe v klipu označil za ‚světového diplomata‘, ve skutečnosti šlape v diplomatickém porcelánu jako slon a kazí naše zahraničněpolitické vztahy. Dodávám, že současná česká vláda se během svého předsednictví EU naštěstí chovala uvážlivě a vždy – a úspěšně – pomáhala ve vztahu k Maďarsku hledat kompromis, řešit problémy, nehrotit situaci,“ připomněl Zahradil.

