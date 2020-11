Generál Šándor udeřil na BIS: To mě rozčiluje! Jde o Rusko a Čínu

Bezpečnostní expert a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Andor Šándor v Press klubu na Frekvenci 1 hovořil o konfliktu mocností, které změny v Bílém domě zřejmě jen těžko změní. Třetí světové války, před kterou varuje Vojenské zpravodajství, by se prý nebál. Pokud však USA zahájí v blízké době s někým konflikt, bude to prý Čína.

Vojenská zpravodajská služba, které Šándor šéfoval, ve své výroční zprávě za rok 2019 varuje před rozsáhlým konfliktem světových velmocí, jako jsou Rusko, Čína a USA. Armádní špioni v ní upozorňují, že „svět se ocitl v první fázi třetí světové války“. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 4540 lidí

Šándor v reakci na to uklidňuje, že tak nebývale silného konfliktu by se nebál. „Třetí války bych se určitě nebál, ale vnímal bych, co se děje ve světě, kdy došlo ke zostření vztahů na řadě úrovní mezi Spojenými státy a Čínou,“ upozorňuje bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby.

Těžko tuto skutečnost ovlivní, kdo bude nyní úřadovat v Bílém domě. „Nemyslím si, že změna v Bílém domě může tento konflikt výrazným způsobem změnit,“ myslí si a dodává: „Možná že Joe Biden bude se Si Ťin-pchingem jednat trochu kulantněji, ale podstata konfliktu zůstane.“

Kdo je hlavou Spojených států, Čínu příliš nezajímá: „Je vidět, že Čína si nedělá velkou hlavu, zda je v Bílém domě Donald Trump, nebo Joe Biden. Její asertivita a schopnost ve světě ekonomicky dominovat i to, jak nebývale zvýšila svou vojenskou kapacitu, je evidentní,“ poukazuje.

Důležitá může být otázka Tchaj-wanu. „Čína má řadu dalších letitých sporů v oblasti svého zájmu, to je nepochybné. To, o čem Vojenské zpravodajství mluví, podle mého soudu to může být důležitá otázka Tchaj-wanu. Čína se na Tchaj-wan dívá trochu jinak, se zájmem tam cosi dělat vojensky,“ pokračuje Šándor.

„Nevíme jistě, zda by USA šly Tchaj-wanu na pomoc,“ zdůrazňuje. Nad otázkou, zda by nepomohlo, že se v této věci angažovali někteří z českých politiků, se pousmál s komentářem: „Význam českých kroků v zahraničí je spíše limitní, než že by se jím bylo nutné vážně zabývat. Ale ten konflikt by tu mohl přerůst v něco velkého,“ zdůrazňuje opakovaně.

„Řada bývalých amerických generálů se domnívá, že pokud USA zahájí v rámci příštích 20 let s někým konflikt, bude to Čína,“ podotýká následně v pořadu Press klub bezpečnostní expert Andor Šándor.

Promluvil o často zmiňovaném problému, kterým je polarizace společnosti. Podle Vojenského zpravodajství hrozí konflikt kvůli rozdílným názorům a zájmům. „Já mám problém s veřejnými zprávami jak BIS, tak Vojenského zpravodajství, protože přinášejí mnoho závěrů, aniž je příliš odůvodňují. Představa, že bude jednolitá společnost, byla někdy za Sovětského svazu, a to pouze na povrch,“ zmiňuje, že ani severokorejská společnost nikdy nebude tak jednotná, jak možná vypadá.

Větší problém spatřuje v tom, jak lidé své názorové rozdělení dávají najevo. „Lidé zhrubli, mají tendence se urážet. Společnost bude vždy nějak názorově rozdělená, to takový problém není, spíše je problém, jak se to projevuje ve vzájemné komunikaci,“ konstatuje generál.

Vrátil se k tomu, že na závěrech BIS jej nejvíce rozčilují tvrzení, jak jsme ohrožováni aktivitami čínských a ruských rozvědek. „Neříkám, že ne, ale nikde tam není žádné sdělení, z čeho ta BIS čerpá. Lidé to pak často mohou brát mnohem vážněji, než to ve skutečnosti je,“ dodává, že vůči těmto zprávám není v podstatě skeptický, ale je skeptický hlavně vůči tomu, jak budou schopní lidé pochopit takové hodnocení, které navíc nemusí být dostatečné.

