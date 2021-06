Generál Šedivý: Spojení Číny a Ruska? NATO zaspalo. To, pokud se dokončí... A k tomu další rána

Při spojování Ruska a Číny Severoatlantická aliance zaspala, kdyby se tyto dvě velmoci spojily i vojensky, jen těžko by se mohla nějaká opatření uplatňovat. A dalším probémem je Turecko, které začíná být na Rusku závislé a nikdo neví, jak to bude pokračovat. Generál a bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý, pedagog institutu CEVRO, zhodnotil výstupy ze setkání států i mocností při summitech a přidal vážná varování. Mimo jiné před ekonomickým prospěchářstvím míchaným se snahou demokratického prosazování v některých státech, které považuje za slabost Evropy.

Členské státy Summitu G7 ve Velké Británii vyzvaly ke společnému postupu proti rostoucímu vlivu Číny a jeho omezení. „Závěry skupiny států jsou platné v síle skupiny, která rozhodnutí či doporučení přijímá. Byť má Čína určitě velmi významné postavení ve světové ekonomice, přece jenom nejvyspělejší státy sdružené do G7 znamenají poměrně velkou sílu a velký potenciál i ve vědě a výzkumu, tedy i v nových technologiích a samozřejmě ovlivňují i řadu dalších států, které jsou buď ve spojeneckém vztahu, nebo jednoduše respektují toto rozhodnutí. Takže ta síla je poměrně velká. Samozřejmě že Čína, která na summitu byla jmenována, se bude bránit a bude dělat vše pro to, aby se vliv G7 omezil, ale to je zcela běžná záležitost. Věc, se kterou se potkáváme, co je politika politikou,“ řekl Jiří Šedivý pro ParlamentníListy.cz.

Význam opatření je tedy dán potenciálem států, které patří mezi nejvyspělejší státy na světě a disponují obrovským ekonomickým, ale i vědeckým a výzkumným potenciálem. Svým rozhodnutím tak ovlivňují spojence, ale i státy, které jsou jejich vzorem. „Je třeba také akceptovat, že se Čína brání nařčení nebo odmítavému stanovisku, protože Čína se cítí a také je ekonomicky velmi silná. Její obyvatelstvo je nejpočetnější na světě, a tak se logicky snaží oponovat. Ale výhrady, které jsou činěny vůči Číně, se netýkají ekonomických záležitostí, ale i lidských práv, takže se střetávají různé názory a kulturní rozdíly mezi skupinou G7 a Čínou,“ vysvětlil bývalý náčelník generálního štábu.

Šedivý: Číně z opatření do smíchu není

Ale i v postoji členů G7 (Spojené státy americké, Evropská unie, Velká Británie, Japonsko, Kanada, Francie, Německo, Itálie) jsou prý vidět rozdíly. Často se stává, že státy, které ze zdárné kooperace s Čínou profitují, sice velmi opatrně Čínu kritizují a upozorňují na některé nepravosti, jako jsou porušování práv Ujgurů nebo problém Hongkongu a další, ale protože chtějí zachovat ekonomický profit, činí tak velmi opatrně a s vědomím, že to nebude mít zásadní vliv na chování Číny. Podle Šedivého se tento přístup týká i Ruska v případě evropských záležitostí: „Bohužel problém prospěchářství je z tohoto pohledu tak významný, že v řadě případů brání, aby se lidské společenství dostalo o kus dál třeba v oblasti životního prostředí,“ upozornil Šedivý.

Výzvy proti Číně zazněly i na summitu Severoatlantické aliance. Podle společného prohlášení čínské ambice a asertivní chování znamenají výzvu pro pravidla mezinárodního systému a bezpečnost. Reakci Číny na oba summity a učiněné závěry pak některá média označila za výsměch. Čínský velvyslanec v Londýně například pro agenturu Reuters uvedl, že „dny, kdy globální rozhodnutí diktovala malá skupinka států, jsou dávno pryč“ a že světová politika by se měla domlouvat mezi všemi zeměmi, protože jsou si rovny. Podle Šedivého to ale Číně určitě k smíchu není: „Určitě ne, protože když se podíváme na summit NATO a upozornění na vrůstající agresivitu Číny, je třeba vidět, že pokud by se Čína nějakým způsobem neomezovala a nedonutili jsme ji respektovat běžné zásady, které respektují jiné státy, může dokonce dojít k vojenskému střetnutí s Čínou. A víme, jak vypadá v poslední době Jihočínské moře a napětí v Jihočínském moři, kde Čína používá i civilní rybářské lodě, aby rozšiřovala svůj vliv a ovládala další území, které si nárokuje, ačkoliv jsou tam oprávněné nároky jiných států,“ varoval generál.

Rozpínavost Číny

Zároveň upozornil, že pokud by Čína respektovala všechny normy v portfoliu demokratických opatření, a současně s ní i Rusové, pravděpodobně by žádný problém nebyl: „Ale je obecně známo, že Čína je kritizována, že nechrání know-how. Právě naopak, krade různé patenty a vědecké výzkumné výsledky, zkrátka Čína se v některých směrech chová dost agresivně a v poslední době se její agresivita stupňuje.“ Šedivý tvrdí, že Čína se nyní deklaruje jako stát blízký Arktidě a předpokládá se, že bude chtít projektovat své síly a svůj zájem i do oblasti Severního ledového oceánu: „Což je mimochodem ekonomická záležitost: rybolov, transport severní cestou, případně těžba surovin ze dna tohoto oceánu. Takže ano, Čína je problém, který bude asi ještě hodně složitý do budoucna vyřešit,“ domnívá se Šedivý.

Členové G7 rovněž slíbili rozvojovým státům velké množství financí (přes 250 bilionů korun) a také miliardu vakcín proti koronaviru. Současně generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že se Čína přibližuje v kybernetickém prostoru, její investice jsou vidět v Africe, ale i v kritické infrastruktuře jiných zemí. Stoltenberg tvrdí, že Aliance musí udeřit tvrdším způsobem. Na otázku, zda má jak obrovská finanční částka, tak vakcíny proti koronaviru zabránit čínskému vlivu v Africe, Šedivý odvětil, že i tak je možné si to vysvětlovat. „Pravda je, že Čína považuje Afriku za svůj zájmový prostor a vniká do Afriky ze dvou směrů – z východního a z jihozápadního, kde se chová poměrně dost mateřsky ke státům, na jejichž území těží nebo využívá jiné nerostné suroviny či potraviny a podobně. Samozřejmě je tendence, aby se i tady Čína dostala do mezí, které považujeme za stále akceptovatelné. Ale co se týká vakcíny, jde na jedné straně o obchodní záležitost, záleží, která firma se tam prosadí, ale já myslím, že je to především záležitost zdravotnická. Pokud by z Afriky proudily davy lidí – a musíme si uvědomit, že migrace se nezastavila a jen tak nezastaví – je potřeba zabránit, aby se pandemie covidu-19 znovu nešířila do Evropy, Asie a jiných oblastí, kam se tito lidé dostávají. A bylo by velmi složité znovu koordinovat pandemii a potlačovat ji. Ano, má to i ekonomický aspekt, a já věřím, že v tomto případě je to více aspekt zdravotnický,“ sdělil k tomu generál.

Spojování Ruska a Číny probíhá už dlouhou dobu, NATO zaspalo

Podpora rozvojových zemí ze strany G7, jak tvrdí britská BBC, má rovněž zabránit tomu, aby se země nenechaly zadlužit u Číny, protože by jí tak byly zavázány. Tento přístup čínské mocnosti je však podle Jiřího Šedivého znám již dlouhodobě. Zde však vnímá otázku, do jaké míry se stát dostane do neřešitelné situace, protože Čína ho následně začne vydírat nebo začne uplatňovat nároky, které jsou součástí smlouvy. Tím mohou být například další těžební práva, přístupy k surovinám a tak dále. Vyjádřil se také k údajné snaze odlákat těmito různými kroky Rusko od těsné spolupráce s Čínou, která stále sílí. „V poslední době se projevuje jeden problém, který je potřeba také vnímat, a myslím, že v tomto případě nejvyspělejší státy Severoatlantické aliance trochu zaspaly. Spojování Ruska a Číny probíhá už delší dobu, například Šanghajská organizace pro spolupráci, která funguje řadu let, ukazuje, jak se Rusko a Čína sbližují, byť se původně jednalo o organizaci pro ekonomickou spolupráci. Sdružuje se v ní ještě více států, ale tyto dva jsou nejvýznamnější,“ vysvětlil Šedivý s tím, že zde existuje problém nejen ekonomický, ale i vojenský.

„Připomněl bych vojenské cvičení Východ v roce 2018, které Rusové provedli, a na tomto cvičení zahrnuli do rozhodovacího procesu částečně i čínská vojska. Ukázali, do jaké míry jsou schopni koordinovat společně vojenské aktivity, které zasahují daleko na sever, do Severního ledového oceánu a zprostředkovaně až na území Číny a i do Jihočínského moře, protože Rusové a Číňané v tomto moři každý druhý rok cvičí,“ upozornil Jiří Šedivý. Tendence na zpomalení sbližování obou velmocí tu prý jsou, protože pokud by se opravdu daly dohromady, stanou se obrovsky silným blokem, proti kterému by se účinné opatření přijímalo jen velmi těžko.

Slabostí Evropy je její prospěchářství

Jejich spolupráce prý může zesilovat. Zamyslel se také nad kontraproduktivitou sankcí uvalovaných směrem k Rusku a zda nakonec nezesilují onu spolupráci mezi Ruskem a Čínou. „Je to dvousečné, to je pravda, ale proto nejsou sankce uvalovány na Rusko jako stát, ale na určité reprezentanty nějaké silové struktury daného státu, představitele některých státních firem a podobně. Nejsou v poslední době uvalovány generelně na celý stát. Souhlasím ale, že bychom měli být velmi opatrní, protože pokud se to přežene, tak by se minuly účinkem. Uvidíme, do jaké míry ti, kdo sankce na Rusko uvalují, jsou schopni se podřídit. Německo je například součástí sankcí uvalených na Rusko, ale v poslední době přišla zpráva, že se začíná aktivovat Nord Stream 2, což je totální plynová závislost na Rusku. Takže vidíte, že život je hodně květnatý a nedá se říci, že jedno opatření by bylo všezahrnující,“ řekl Šedivý.

V souvislosti s aktivací Nord Stream 2 také odpovídal na otázku, zda je nutné se bavit o nějakých sankcích, když se Německo s Ruskem už prakticky dohodlo a americký prezident Joe Biden Nord Strem 2 akceptoval. Šedivý tvrdí, že jde o problém hlavně pro střední Evropu, ale ještě větší pro Poláky a pro pobaltské republiky. „Je to cesta, jak vytvářet nátlak na státy, které jsou v uvozovkách neposlušné a dříve byly součástí sovětského impéria. Určitě budou mít problémy i Ukrajinci, Poláci… my máme určitou výhodu, že jsme napojení na systém, který je součástí Spolkové republiky Německo a Rakouska a podobně. Je však velkou slabostí Evropy, že se snaží míchat různé představy pro prosazování demokracie v jiných státech a zároveň prospěchářsky řeší věci spojené s ekonomií a výhodností spolupracovat s daným státem. V tomto případě se bavíme o Rusku, ale platí to i o Číně,“ uvedl generál.

Jak se zachová Turecko?

Dodal také, že je potřeba brát v úvahu, jak se Čína etablovala a ještě se pravděpodobně pokusí ovládnout část Afghánistánu, kdy jí vůbec nevadí, co se tam odehrává s Tálibánem a s vládou, která buď vydrží, nebo padne. „A druhý problém, který je potřeba připomínat, pokud se bavíme o konglomerátu Rusko – Čína, že pro nás a pro NATO je velkým otazníkem, jak se bude dále chovat Turecko, protože tahle závislost Turecka na Rusku je stejná, jako je závislost Evropy nebo některých států Evropy na Rusku. A Erdogan udělá vše pro to, aby měl takové vztahy s Ruskem, které nenaruší zásobování jižní větve plynovodu do Turecka a které někdy v budoucnosti budou pokračovat do jižní Evropy,“ dodal Šedivý.



