Generál prezidentem ne, nejsme Latinská Amerika, varoval Zeman. Rady do kampaně pro Babiše i Středulu

„V teorii her je pojem hra s nulovým součtem, což znamená, že když jeden vyhraje, tak druhý musí zákonitě prohrát. To znamená, že když se každý prohlašuje za vítěze, tak některý z nich lže, nebo je pokrytec,“ začal zostra Zeman.

A položil na stůl čísla. Nejvíce nových mandátů získala SPD. Dalším úspěšným subjektem je hnutí ANO. V poli poražených je mírně hnutí ANO, mírně Piráti a silně STAN.

„Rád bych ještě dodal, že obě levicové strany drtivě prohrály. Komunisty nelituji, protože se nedokázali vyrovnat se svou minulostí, ani s justičními vraždami, ani s rokem 1968, ani s následnou normalizací. Ale ČSSD je mi líto. Ještě v minulých volbách získala tato strana pět procent. Teď jedno procento. Já jsem ješitný chlap a velmi rád se chlubím. A chlubím se tím, že za pět let ta strana vystoupala ze 7 procent na 32 procent. Teď je to tak, že je to krásná strana, ale má neschopné vedení,“ dal se slyšet Zeman.

Vláda podle něj nezvládla energetickou krizi a inflaci. „A to jí poměrně dost škodí,“ sečetl výsledky vlády Zeman.

Posteskl si, že v Praze bude pravděpodobně vládnout koalice podobná vládě na celostátní úrovni.

„Vidím to bohužel jako pravděpodobné a nechci jim do toho mluvit. Vzhledem k osobnostem lídrů ODS a ANO, tedy Svobody a Nachera, si myslím, že by byla v Praze nejstabilnější koalice ODS a ANO. Koneckonců, i my jsme se dohodli s Václavem Klausem na vládnutí, ale to také vyžaduje určitý nadhled a velkorysost,“ konstatoval Zeman.

Kritizoval obhájce senátního postu na Vysočině, předsedu horní komory parlamentu Miloše Vystrčila (ODS). „O něm vím, že mě chtěl sesadit z funkce rezidenta. Ze zdravotních důvodů, na základě článku 66. A jistě musíte uznat, že nemám důvod ho milovat,“ pravil Zeman.

„Cítím se dobře. Dokonce tak dobře, že se přestaly objevovat úvahy, že bych měl skončit. Doufám, že i pana Vystrčila a pana prezidentského kandidáta Pavla Fischera, kteří toto iniciovali, už to přešlo,“ usmíval se Zeman.

V obecné rovině zkritizoval celý Senát.

„Já Senát pokládám za odkladiště neúspěšných politiků. Tím jsem se nikdy netajil. Koneckonců, moji protikandidáti z posledních prezidentských voleb se stali senátory, i když byli poraženi. Víte, ony malé a střední země mají jednokomorový parlament. Velmoci mívají dvoukomorový parlament. Z toho vyplývá, že Česká republika je buď velmocí, což bych jí přál, nebo jdeme proti proudu dějin. A víte, podle mě Senát nejen zbytečná , ale někdy také škodlivá instituce,“ nešetřil ostrými slovy.

Prezident v této souvislosti připomínal, že drtivá většina senátních vet byla v minulosti Poslaneckou sněmovnou přehlasována.

„A je velkou iluzí, že je Senát pojistkou demokracie. Tou mohou být média, to může být ombudsman. A já znovu opakuji, nikomu nevnucuji tento svůj názor, ale podle mě je to odkladiště,“ bušil Zeman do Senátu.

Uvítal, že vláda Petra Fialy zastropovala ceny energií. Upozornil však, že vítězi současné situace jsou trojice ČEZ a pánové Křetínský a Tykač, kterým vláda zaprvé půjčuje, aby mohli složit zálohy na burze, a jednak jim hodlá rozdíli mezi zastropovanou cenou a tržní cenou uhradit.

A jak by energetickou krizi řešil on? Kde by šetřil?

„Opravdu nebudu mluvit o dvou svetrech. Urážet ženu je sice také možné, ale neměl bych to opakovat při každé možné i nemožné příležitosti. Pojďme raději k reálným řešením. Ministerstvo zdravotnictví např. navrhuje zastropování teplot v učebnách, to je sice hezké, ale já bych se obával, že z toho vzroste nemocnost, takže výsledná úspora bude spíše záporná,“ upozornil prezident.

Podle Zemana by bylo mnohem přijatelnější, kdybychom se vyvázali z Green Dealu.

„Pan (německý) ministr Habeck, který je šiřitelem Green Dealu, je v poslední době nejméně populárním ministrem německé vlády. My nemůžeme německé vládě radit, koho mají vyměnit, ale je dobré podívat se na žebříčky popularity,“ doporučil do Berlína Zeman.

Pro Česko vidí jasnou cestu.

„Já si myslím, že každá země má hájit své národní zájmy. Našim národním zájmem, stejně jako u Polska, je návrat k těžbě uhlí, i když jen dočasně, protože nám to pomůže překonat současnou krizi. A samozřejmě je potřeba urychlit výstavbu jaderných zdrojů. My od Topolánkových časů, kdy byl zrušen první tendr na dostavbu Temelína, o výstavbě nových jaderných bloků neustále žvaníme, ale moc pro to neděláme,“ zlobil se Zeman.

Nevyhnul se ani ruské invazi na Ukrajinu. Pokud jde o energetiku, EU by podle jeho názoru měla postupovat jednotně ve vztahu k ruským energetickým zdrojům.

A nezdá se, že by v Rusku byla nějaká síla, která by usilovla o změnu režimu. Jistou naději vidí v ekonomických kruzích.

„Když si vezmete armádu, tak ta předvedla tak obrovskou neschopnost, že si myslím, že nebude iniciátorem politické změny. A pokud jde o byznys, tak jeho možnosti jsou sankcemi výrazně omezeny. A to už nemluvím o konfiskaci jachet a tak podobně, řekl.

Sáhl k paralele mezi Adolfem Hitlerem a Vladimirem Putinem.

„Uvědomte si, že Hitler ještě poslední rok války doufal v zázračné zbraně. Jaderný program byl ještě v plenkách, ale měli ty rakety V1 a V2 a doufali, že zničí Londýn a obrátí výsledek ve svůj prospěch. Rusko má k dispozici jaderné zbraně, tady bych spíše řekl taktické jaderné zbraně a tady si myslím, že nepřeháním, když řeknu, že by to vedlo ke třetí světové válce,“ nechal se slyšet Zeman.

Poslal vzkaz také šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

„Já jsem panu Babišovi nabízel premiérský post a on ho odmítl, takže teď nemá právo říkat, že by chtěl být premiérem, když to odmítl. A pokud říká, že chce být premiérem za tři roky, tak to je v politice příliš vzdálené,“ varoval Zeman Babiše.

Generála Petra Pavla varoval, že nemusí být vítězem prezidentských voleb, i když to předpovídají průzkumy. „A já už jsme několikrát řekl, že nejsme zemí Latinské Ameriky, abychom měli v čele generála.“

„Pokud jde o Alenku Schillerovou, myslím si, že by mohla být dobrou prezidentkou, ale na druhé straně nemá ještě takovou popularitu, jakou má Andrej Babiš,“ podotkl Zeman.

Než se s diváky rozloučil, popsal, co se chystá dělat v penzi.

„A abych řekl něco nového, tak jsem objevil, že v televizi je 120 TV kanálů a já se hrozně rád dívám na historické pořady,“ pravil Zeman.

