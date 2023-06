Generální stávka? Chceme se domluvit, je to na vládě, vzkazují odboráři

Odbory vyzývají vládu k jednání ohledně konsolidačního balíčku. Protestní akce by začaly připravovat až teprve tehdy, pokud by pětikoalice na tyto apely vůbec nereagovala, ujišťují zástupci zaměstnanců, které oslovily ParlamentníListy.cz.

„My chceme s vládou zejména jednat o našich požadavcích, jenže pětikoalice se bavit nechce, oni si vystačí sami se sebou, bohužel. Nediskutují konstruktivně ani se zaměstnavateli. ČMKOS ani jiné odborové svazy zatím při svých jednáních vůbec nehovoří o generální stávce, ale někteří členové vlády nám to stále podsouvají. Domnívám se, že to je vláda se zpátečnickým uvažováním, která vůbec nemyslí ve větších souvislostech,“ uvedl bývalý havíř a dnešní odborový předák Rostislav Palička

Vládní, konsolidační balíček je stále pod palbou kritiky velké části veřejnosti a odborové svazy se nyní rozhodly, že se ho budou snažit změnit zejména ve prospěch zaměstnanců, ale i dalších skupin obyvatel. Nejdříve vyhlásilo nejsilnější odborové uskupení – Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) – stávkovou pohotovost a po jednání i s dalšími zástupci odborů byl pak na společném setkání dne 30. května ustaven celostátní stávkový výbor. Odboráři, dle svého vyjádření, se chtějí s vládou především domluvit na změnách či zmírnění řady opatření, a teprve kdyby neuspěli, chtějí přikročit k protestním akcím. Ve svém oficiálním prohlášení ze zmíněného úterního sněmu také vyzývají vládu k jednání o úpravách v konsolidačním balíčku.

„Stávky nejsou cílem odborových aktivit, nám jde především o skutečný tripartitní dialog a diskusi nad připravovanými opatřeními tak, jak k tomu vyzývá Evropská unie v připravovaném doporučení na podporu sociálního dialogu, k němuž se Česká republika hlásí. Tam se jasně doporučuje projednávat připravovaná i prováděná opatření v oblasti hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky se sociálními partnery. A to je i cíl, o jehož dosažení české odbory, ale i zástupci zaměstnavatelů usilují. Nechceme tedy nic více ani nic méně než respektování tohoto významného evropského přístupu k řešení problémů. Neusilujeme o moc, ani o vyvolávání neklidu, jak nás někteří politici vládních stran obviňují,“ konstatoval místopředseda ČMKOS Vít Samek.

Jak se k vládnímu balíčku a k případným protestním akcím staví i někteří řadoví odboráři, kteří jsou stále i běžnými zaměstnanci, či zástupci různých profesních spolků, zjišťovaly ParlamentníListy.cz především v Moravskoslezském kraji a v Praze.

„Dám jen jeden konkrétní příklad, velmi dlouho jsme bojovali za benefity pro zaměstnance, teď je chce vláda zrušit a neuvědomuje si, že někteří zaměstnavatelé tak motivují své pracovníky, jednak aby si je udrželi, ale i proto, že jim v současné krizové době už nemohou navyšovat mzdy. Vždyť ti šikovní lidé nám budou za horších pracovních podmínek utíkat za hranice. Je to vláda se zpátečnickým uvažováním, která vůbec nemyslí ve větších souvislostech.“

Jednat o balíčku chtějí umělci i zaměstnanci hutí

Navrhovaná drastická ekonomická opatření by chtěli změnit či alespoň upravit jak zástupci zaměstnanců z těžkého průmyslu, tak například i koncertní umělci. Konsolidační balíček je prostě „trnem v oku“ širokému spektru profesí. A kdyby nedošlo mezi vládou a zástupci odborů k dohodě, jsou lidé připraveni se účastnit i protestních akcí.

„Se stávkovou pohotovostí tak, jak ji vyhlásil ČMKOS, určitě souhlasíme, jelikož konsolidační balíček nebyl dobře připravený. Jak bychom se k případným protestům připojili, o tom budeme jednat na našem setkání v úterý 13. června. My jsme dostali vůbec velmi málo času na připomínky k balíčku, a myslím si, že vláda se o něm nechce ani moc bavit, což je pro nás zásadní problém. Pokud vím, tak to navýšení vstupného na kulturní akce do sazby 21 procent DPH je stále na stole a my s tímto rozhodnutím nesouhlasíme. V současné době si připravujeme argumentaci k diskuzi o této záležitosti,“ konstatoval Jiří Dokoupil prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR, který sám hraje na kontrabas v Janáčkové filharmonii.

V podobném duchu se pak vyjádřil i Petr Slanina, předák z odborového svazu Kovo Liberty Ostrava (dříve NHKG), který v hutích pracuje už řadu let.

„Jak se ke stávkové pohotovosti postavíme, o tom se budeme bavit na našem příštím jednání. O generální stávce ale zatím nechci vůbec spekulovat. Situace se schválením konsolidačního balíčku se může i změnit, vláda může třeba částečně ustoupit. Je ale zřejmé, že konsolidační balíček je připravený špatně a negativně by dolehl jak na naše zaměstnance, tak i především na sociálně slabší vrstvy,“ sdělil odborář Slanina.

Ministerstvo financí: S vámi se o balíčku bavit nebudeme

Zejména lékařům i ředitelům různých zdravotnických zařízení se pak nelíbí zdražení nejběžnějších léků, které často užívá velká část veřejnosti. Někteří lékaři by se k protestům připojili, ale víceméně jen formálním způsobem, aby nebyla ohrožena základní lékařská péče.

„Pokud by se skutečně schválilo zdražení většiny léků, jak vláda navrhuje, tak je to pro všechny nemocnice určitě problém, jelikož platby za pojištěnce by dle dalších vládních návrhů klesaly a náklady by větším zdravotnickým zařízením naopak vzrůstaly. S tím asi bude málokterý ředitel nemocnice zcela souhlasit. V tomto případě by měla vláda najít jiné, vhodnější řešení, i když chápu, že někde se ušetřit musí. Co se pak týká protestů, tak u nás samozřejmě generální stávka nepřipadá v úvahu, ale nějaký symbolický protest, kdy by nebyli ohrožení pacienti, by byl zřejmě vhodný i od lékařů a zdravotníků,“ uvedl Rostislav Sojka, primář geriatrického oddělení z Městské nemocnice v Ostravě a zároveň i předseda okresního sdružení České lékařské komory (ČLK).

Jak reaguje vedení Ministerstva financí na zmíněné konkrétní kroky odborových svazů, chtěli redaktoři ParlamentníListy.cz zjistit zdvořilým písemným dotazem na tiskový odbor MF. Se zlou se ale potázali, dostalo se jim od jednoho se zaměstnanců odboru arogantní odpovědi, že našemu médiu k tomu nikdy nic neřeknou, i když tímto jejich prohlášením pravděpodobně došlo k porušení zákona č. 106/1999 o poskytování informací veřejnosti ze strany státních institucí. Toto vyjádření ministerských úředníků ale není překvapením, jen koresponduje s tím, co o nedobré komunikaci vlády i některých ministerstev nyní říkají zástupci různých odborových organizací či profesních spolků.

Psali jsme: Odborář: Nechceme vyvolávat neklid, ale pokud s námi vláda nebude jednat, budou protesty Dneska šetří. Tenkrát řvali: Dejte víc! Holík z SPD zavzpomínal, co prováděl demoblok Senátorka Němcová jako útok na rozum. Případ pro právníka, nebo pro psychiatra, neshodnou se experti „Rusko se sune k nám... Němcová vyvolala strach. Máme se bát? Experti mají jasno

