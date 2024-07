George Clooney varoval Bidena před kandidaturou. Tlačili prý na něj, ať mlčí

Známý americký herec George Clooney, který se nikdy netajil svojí podporou amerických demokratů a stávajícího prezidenta Joea Bidena, se minulý týden vyjádřil v tom smyslu, že by měl americký prezident ukončit svoji kampaň, protože je příliš starý na to, aby usiloval o znovuzvolení.

„Miluji Joea Bidena... Považuji ho za svého přítele a věřím v něj. Věřím v jeho charakter. Věřím v jeho morálku. Za poslední čtyři roky vyhrál mnoho bitev, kterým čelil. Ale jediná bitva, kterou nemůže vyhrát, je boj s časem,“ napsal doslova herec s tím, že Joe Biden, se kterým se potkal před třemi týdny na sbírce, nebyl Joe Biden z roku 2010 a nebyl ani Joe Biden z roku 2020.

Mimochodem tak zmínil sbírku, kterou sám herec spolupořádal na podporu kandidatury současného amerického prezidenta a kde se vybralo neuvěřitelných 28 milionů dolarů (hodně přes půl miliardy korun) a kterou svými jmény kromě známého herce zaštítily i jeho dvě kolegyně Julia Robertsová a Barbra Streisandová.

Málokdo ale ví, co tomu předcházelo a kde je také možné hledat motiv pro tato slova, která mají vzhledem k vlivu George Clooneyho v USA nemalý význam.

V okamžiku, kdy se lidé z Bidenova týmu kampaň dozvěděli, že Clooney připravuje text, ve kterém chce zpochybnit Bidenovu kandidaturu, snažili se přesvědčit herce, aby ho nezveřejňoval.

„Jeffrey Katzenberg, filmový magnát, který je spolupředsedou Bidenovy kampaně a jejím hlavním ambasadorem u hollywoodských dárců, tuto snahu inicioval a přesvědčoval Clooneyho, že by se měl držet Joea Bidena,“ napsal o tom prestižní New York Times s tím, že kancelář pana Katzenberga na žádosti o vyjádření k tomuto problému dosud nijak nereagovala.

Velmi podstatným se tak jeví také fakt, že Clooneyho vyjádření bylo zveřejněno jen několik hodin poté, co Nancy Pelosiová, bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů, která si i nadále uchovává velký vliv na demokratickou politiku, během televizního rozhovoru poznamenala, že „je na prezidentovi, aby rozhodl, zda bude kandidovat“.

Podle mnohých komentátorů jsou vyjádření George Clooneyho a Nancy Pelosiové zatím tím nejpodstatnějším, co v USA zaznělo na téma stažení kandidatury Joea Bidena.

Přesto ale americký prezident a jeho nejbližší spolupracovníci i nadále trvají na tom, že kampaň neopustí a povede ji až do konce.

Vše je o to závažnější, že George Clooney v této souvislosti nepsal jen o šancích na úspěch v prezidentských volbách u Joea Bidena, ale současnou situaci vidí v širším kontextu, a to tak, že Biden ohrožuje nejen své vlastní šance, ale také pozice kolegů demokratů ve volbách.

„V listopadu s tímto prezidentem nevyhrajeme. Navíc nevyhrajeme sněmovnu a prohrajeme Senát,“ napsal herec s tím, že nejde jen o jeho názor, ale o názor každého senátora a člena kongresu a guvernéra, se kterým mluvil v soukromí.

„Bez ohledu na to, co říkají veřejně,“ naznačil Clooney, že mnoho demokratů se zatím bojí říci svůj názor na Bidenovo odstoupení z kandidatury a nechávají si ho pro sebe.

My friend George Clooney has clearly expressed what many of us have been saying. We love and respect Joe Biden. We acknowledge all he has done for our country. But Democracy is facing an existential threat. We need someone younger to fight back. Joe Biden must step aside.…