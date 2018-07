George Soros a novináři, kterým dává peníze? Odhalená pravda

Americký filantrop maďarského původu George Soros se obává, že demokracie má závažný problém. Prý je sklerotická a zapomíná na to, co se dělo před desítkami let. Rozhovor se uskutečnil pro deník New York Times. George Soros přitom do New York Times nedávno nalil přes tři miliony dolarů.

Jak píše reportér Michael Steinberger, George Soros je tváří v tvář poměrně šarmantní a vtipný muž. 87letý miliardář napsal za svůj život 14 knih a pravidelně přednáší pro publikum, ve kterém jsou přítomni světoví státníci. Na konci května v Paříži přednášel pro organizaci European Council of Foreign Relations, kterou v roce 2007 pomáhal zakládat. „Myslím, že tohle je to správné místo, kde diskutovat o tom, jak zachránit Evropu,“ pronesl tam například. Kromě toho, že v projevu vyzval Evropu, aby směřovala větší objem pomoci do Afriky a tím zmenšila uprchlickou krizi, pozastavil se George Soros také nad stavem Evropské unie. Ta podle něj zažívá existenční krizi.

Fotogalerie: - Demonstrace proti dřině

Anketa Co si myslíte o Robertu Šlachtovi? Dobrý příslušník Policie ČR a Celní správy 78% Přeceňovaný člověk 11% Gauner 11% hlasovalo: 789 lidí

Během přednášky, které se v publiku účastnil například prezident Srbska, nebo premiér Albánie, se Soros pozastavil i nad ekonomickým stavem Evropské unie. „Možná směřujeme k další velké finanční krizi,“ řekl. „Ten den, zčásti díky jeho varování, spadl index Dow o téměř 400 bodů,“ píše Steinberger. „Soros je na Wall Street znám jako jeden z největších spekulantů všech dob a reakce trhu dokládá jeho schopnost hýbat s trhy,“ dodává Steinberger.

„Po pádu berlínské zdi v roce 1989 nalil George Soros stovky milionů dolarů do zemí bývalého východního bloku, ve snaze posilovat tam občanskou společnost a liberální demokracii. Byl to soukromý Marshallův plán pro východní Evropu, soukromá iniciativa bez historického precedentu,“ píše Steinberger. Myšlenku „otevřené společnosti“ načerpal Soros během padesátých let za svých studií v Londýně, kde si jej pod svá křídla vzal rakouský filosof Karl Popper.

Tato myšlenka se nyní ocitá pod palbou ze všech stran. „Rusko pod Vladimirem Putinem se vrátilo k autokracii, Polsko a Maďarsko se pohybují stejným směrem. S nástupem Donalda Trumpa ve Spojených státech, kde je Soros významným sponzorem Demokratické strany a progresivistických skupin a s rostoucí silou pravicově populistických stran v západní Evropě, je Sorosova vize liberální demokracie ohrožena ve svých tradičních baštách,“ vysvětluje Steinberger.

„Neliberální demokracie, jakou zavedl Orbán v Maďarsku, se ukázala být mnohem účinnější, alespoň prozatím,“ řekl v rozhovoru s Michaelem Steinbergerem finančník George Soros. Dodal, že někteří světoví vůdci, jako například Vladimir Putin, nebo maďarský prezident Viktor Orbán, prokázali značnou schopnost při potlačování občanské společnosti. „Je to mnohem méně neohrabaný způsob kontroly nad populací než zabíjení lidí, kteří s vámi nesouhlasí,“ dodal Soros.

George Soros se také „na stará kolena“ začal více obávat o svou image. „Začal jsem mít daleko větší obavy o svou image, je to totiž znepokojující kvůli všem těm lžím,“ řekl Soros na adresu domněnek, které o něm kolují světem. Na mysl vytane nedávný konflikt Sorose s americkou herečkou Roseanne Barrovou, která je horlivou podporovatelkou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Barrová nedávno zveřejnila tweet, ve kterém Sorose označila za kolaboranta s nacisty. Na základě několika kontroverzních tweetů, mezi které patřil i tento, koncem května televize ABC zrušila sitcom Roseanne, který se v USA poprvé vysílal v roce 1988.

Původní text ZDE

George Soros podle dostupných dokumentů investoval v nedávné době více než 3 miliony amerických dolarů do vydavatelství deníku The New York Times, kde se tento rozhovor uskutečnil. Této skutečnosti si v ČR již všimly Lidové noviny. Jde o první Sorosovu investici do tohoto média za posledních deset let.

To okomentoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten na své facebookové stránce napsal: „A je to venku. Dobrá práce lidovky.cz. Ukázka, jak funguje nezávislá žurnalistika.“

Psali jsme: Pitomost, to s Ruskem. Lezete do zadku... Andor Šándor bourá český výklad schůzky Trump-Putin Senátor Horník: ČNB v tom má bordel Trestněprávní delikt. Ty univerzity šíří prostřednictvím plagovaných prací cizí díla, oznámil v ČT Zlatuška Britská tajná služba to schytala: Proč nemáte ve vedení černocha, Asiata nebo někoho z etnických minorit?!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak