George Soros radí: Merkelová a Macrone, změňte „dublinský“ systém uprchlíků

„Vládní koalice bude čelit mnoha problémům a je možné, že ještě letos či příští rok dojde k dalším volbám. Jejich výsledek bude záležet na tom, jak bude Evropská unie na problémy Itálie nahlížet. Někteří představitelé EU by očividně rádi Itálii udělili lekci. Tím ale dosáhnou přesně opačného účinku. Rozzlobení voliči dají Hnutí pěti hvězd a Lize severu ještě silnější mandát,“ varuje Soros a vyzývá k tomu, aby se místo udělování lekcí EU z politické situace v Itálii poučila.

V další části textu Soros přemýšlí nad důvody, které vedly k úspěchu euroskeptických stran. „V prvé řadě stály za rozhodnutím volit Hnutí pěti hvězd a Ligu severu ekonomické důvody. Vedle toho byla veřejnost znepokojena nedostatky evropské migrační politiky. Její negativní důsledky pocítila nejvíce právě Itálie. Stalo se tak i proto, že Evropská unie nemá jednotnou migrační politiku,“ míní Soros v článku, který převzal také německý magazín Focus.

„Situace byla z pohledu Itálie nespravedlivá a navíc zemi masivní uprchlická vlna finančně značně vyčerpávala. To je hlavní důvod, proč dopadly volby tímto výsledkem. Co by se tedy mělo dělat, aby příští volby v zemi skončily jiným výsledkem? V prvé řadě musí EU změnit stávající pravidla a zbavit Itálii neúnosného břemene v oblasti migrace,“ uvádí Soros s tím, že řešením podle jeho názoru není migranty přesunout do jiných členských států EU.

„Některé země, hlavně Maďarsko a Polsko, by se postavily ostře proti. Ostatně Viktor Orbán uspěl ve volbách právě proto, že brojil proti migraci. Mimo jiné také tvrdil, že jsem chtěl zaplavit Maďarsko muslimskými uprchlíky. Já jsem přitom vždy říkal, že přijímání uprchlíků musí probíhat jen na dobrovolné bázi,“ vysvětluje Soros a navrhuje, aby Itálie dostala finanční kompenzaci, která by byla využita na integraci stávajících uprchlíků.

Podle Sorose musí k hledání koncensu přispět zejména Emmanuel Macron a Angela Merkelová. „Oba dva by měli k reformě dublinského systému přesvědčit ostatní. Evropská unie čelí mnoha výzvám, ale ta italská je klíčová. V této souvislosti chci také zmínit Marshallův plán pro Afriku. Něco takového by ale vyžadovalo dalších 30 miliard eur ročně, což nejsou členské státy ochotny dávat,“ konstatuje americký finančník.

V závěru svého textu Soros jmenuje největší hrozby, kterým čelí současná Evropská unie. „Navenek je EU ohrožena Trumpovou Amerikou, Putinovým Ruskem, Erdoganovým Turekcem a Asadovou Sýrií. Vnitřně potom na EU negativně působí Maďarsko a Polsko. Aktuálně nejvážnějším problémem však je Itálie. A to i z pohledu zachování EU. Ti, kteří se snaží EU zničit nevědí, co by ztratili, kdyby se jim to podařilo,“ uzavírá Soros.

autor: pro