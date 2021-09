Green Deal ano, či ne? Na to už je pozdě. Ale pozor, zelení fanatici, varuje Špicar

Na levná auta zapomeňte, zdražovalo by se ale i bez tlaku na elektromobilitu, říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar v rozhovoru pro Prostor X. Podle něho nyní debata o tzv. Green Dealu není opodstatněná, už je to odsouhlasené. Nyní se musí řešit otázka, jak na to. Nesmí se v tomto kontextu tlačit na pilu, mohlo by to být podle jeho názoru naopak kontraproduktivní. To by si měli zelení fanatici uvědomit. Také vyzdvihl postavení českého premiéra v EU.

Podle něho politici musí s občany mluvit a vysvětlovat, a to právě jindy než v předvolebním období. Strany podle jeho názoru v kampani vystupují podle populárnosti a nepopulárnosti jednotlivých témat. „Spousty věcí se lidé bojí zbytečně,“ uvedl například v kontextu možného zavádění eura. Lidé se podle něho nejvíce bojí zdražování, a to podle jeho názoru lze ohlídat, a uvedl příklad Slovenska. „Politikům se nedivím, že se o tom vůbec bojí mluvit,“ řekl s ohledem na dominantní nepopulárnost eura. „Politici nechávají žít lidi v tomhle strachu a nemluví o tom s nimi,“ vyčítá politikům.

Česká republika to podle jeho názoru v Bruselu z hlediska minulosti moc neuměla. Upozornil, že mnoho premiérů v minulosti neumělo anglicky, tudíž se klíčových zasedání neúčastnili. Babiš už podle něj dokázal, že je možné nejen něco zablokovat, ale také něco prosadit. „Skoro výrazně více než ostatní premiéři,“ přitakal moderátorovi, že lidé vnímají, že Babiš umí v Evropě něco prosadit.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

V kontextu zavádění tzv. Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu, řekl, že i kdybychom odešli z EU a dalších vzájemných dohod, problém by to nevyřešilo. Například Škodovka by se musela přizpůsobit tomu, co řekne Velká Británie. „Pokud tam budou zakázaná auta se spalovacím motorem, tak co Škodovka a jiné automobilky udělají, prostě se tomu musí přizpůsobit,“ dodal v rozhovoru v kontextu možného zavádění elektromobilů. „Ozeleňování ekonomiky je takový mega světový trend, že bychom se mu stejně museli přizpůsobit,“ zdůraznil s tím, že Green Deal bude pro nás nejdražší a nejtěžší. „Jestli tady někdo chce řešit, jestli Green Deal ano, nebo ne, tak ztrácí čas,“ varoval s tím, že věci už jsou odsouhlasené. Podstatou tedy je otázka, „jak“ na Green Deal – tady musí být vyjednávání tvrdé a věcné. Je tedy nutné vyjednat pro Česko v rámci Evropské unie co nejlepší podmínky. Klíčové bude, jak s tím Česko naloží.

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 0% Ne, později 2% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 14779 lidí

Podle něho je tedy česká debata trochu mělká, vyhrocená a předpojatá. Lidi nemusí mít strach ani v souvislosti s přechodem na elektromobily, zdůrazňuje Špicar. „Kdyby to dopadlo tak, že se zde plošně zakáže prodej nových aut se spalovacím motorem do roku 2035, tak si klidně budete moci koupit tento vůz v roce 2033 a s ním tady dalších x desítek let jezdit. A poté, vám garantuji, že již bude elektroautomobil cenově dostupný“, dodal s tím, že jejich ceny budou klesat a stanou se dostupnými. Zároveň však říká, že automobilky jsou do elektromobility trochu tlačené a kvůli nákladům na investice nerozvíjejí některé jiné alternativy.

Zdůraznil také, že jedna věc je ochrana životního prostředí, a druhá je ochota a schopnost si za to připlatit. Na ochranu životního prostředí musí mít lidé peníze. „Musíme se dostat z pasti levné ekonomiky,“ zdůrazňuje Špicar. Pro Česko bude zásadní dostat se ze subdodavatelů do finálních výrobců s vyšší marží, posílit kapitál, digitalizaci, automatizaci a robotizaci. Podotkl také, že důvodů pro zdražování cen energií je několik, včetně restartu po pandemii. Nejde jen o Green Deal.

