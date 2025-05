Gregorová se ztrapnila „gratulací“ Merzovi, který nebyl zvolen

Německá CDU-CSU vyhrála volby, všeobecně se počítalo s tím, že Friedrich Merz bude dalším německým kancléřem. Nicméně, po prvním kole volby ve Spolkovém sněmu se jím nestane. V tajném hlasování získal 310 hlasů. Jenže potřebných je 316.

Podle České televize Merz počítal s tím, že zvolen bude. Také se jedná o historický unikát, kdy kancléř nebyl zvolen po uzavření koaliční smlouvy. CDU-CSU a SPD mají dohromady 328 poslanců, hlasovalo 621 z celkových 630, tudíž i pokud by všichni nepřítomní byli z koaličních stran, měl by stále na post kancléře dosáhnout.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 0% Nepřeji 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 194 lidí

Merz nebyl jediný, kdo počítal se svým zvolením. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová s tím počítala také. Dokonce do takové míry, že již zaslala médiím vyjádření k Merzovu zvolení.

„Jmenování Friedricha Merze kancléřem slibovalo velké změny, ale zatím nevidím důvod k nadšení. Na jednu stranu se zatím jeví, že v otázkách bezpečnosti a podpory Ukrajiny bude skutečně aktivnější, než jeho předchůdce Olaf Scholz. To samozřejmě vítám, leč laťka nebyla u nejsilnější evropské ekonomiky vysoko. Zároveň mám ale obavy z jeho ochoty využívat hlasy krajně pravicové AfD. Vzhledem k tomu, že německá zpravodajská služba klasifikovala AfD jako extremistickou sílu, což by za určitých okolností mohlo vést až k jejímu zákazu, vzniká napětí. I když žádná přímá spolupráce neprobíhá a není ani oficiálně deklarovaná, existuje tu prostor pro tichou. A to s sebou nese značná rizika demokracii,“ míní Gregorová.

Není to zdaleka poprvé, kdy si političtí činitelé uřízli ostudu předčasnou gratulací. Například prezidentská kandidátka Hillary Clintonová chystala velkolepou oslavu svého zvolení americkou prezidentkou, kterou musela následně zrušit, když ji porazil Donald Trump.

Vyjádření Markéty Gregorové zaslané její mediální specialistkou:

Pozornost budí také dosluhující kancléř Olaf Scholz, který po debaklu na kamerách vrtí hlavou.

Das ist nach alles sehr dramatisch. Aber Olaf Scholz Mimik nach dem Merz Debakel ist auch sehr unterhaltsam. pic.twitter.com/dfKUEdzZcX — Flo Burkhardt (@floburkhardt) May 6, 2025

Předsedkyně AfD Alice Weidelová již vyzývá Merze k odstoupení a prohlašuje, že by měly proběhnout nové volby.

"Als AfD sind wir angetreten, dieses Land vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir sind bereit für die Regierungsverantwortung. Und fordern dazu auf, Vernunft walten zu lassen. Herr #Merz sollte sofort abtreten. Es sollte der Weg geöffnet werden für Neuwahlen in unserem Land!" pic.twitter.com/gzZochF5p5 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 6, 2025

Bývalý nizozemský europoslanec Rob Roos si rýpl, že Merz byl zrazen tak, jak on zradil své voliče.

Betrayed, just as he has betrayed his own voters.#Merz pic.twitter.com/NqyQsRZmfZ — Rob Roos ???? (@Rob_Roos) May 6, 2025

Na nezvolení Merze už také zareagoval německý akciový trh. Index Dax zaznamenal prudký pokles.

OUCH! German benchmark index Dax slips, as Merz falls short of majority in initial German parliament vote. pic.twitter.com/Ye1UbcXwCn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 6, 2025