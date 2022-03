Gregorová v tažení proti Rusku: Přitvrdit! Green Deal to nastartuje

reklama

„Já se domnívám, že manévrovací prostor tam ještě je, i díky tomu, že to je součást strategie. Nikdy byste neměl vystřílet všechny náboje hned,“ odpověděla moderátorovi v CNN Prima NEWS na to, zda je prostor k přitvrzení, pirátská politička s tím, že pokud bychom v ruce neměli nic, co by bylo možné použít, bylo by to špatné. Proto se podle ní sankce připravují v balíčcích.

EU zasáhlo dění na Ukrajině v době, kdy se postupně chtěla vzdávat fosilních paliv. „To, co teď Brusel řeší, je, jak urychlit tento ambiciózní plán tzv. Green Dealu a jak více diverzifikovat zdroje,“ uvedla Gregorová s tím, že to, co si instituce z toho odnáší, je, že toto téma měli řešit intenzivněji i předtím.

Green Deal je teď podle ní odpovědí na tuto krizi. „To, že se o něm jednalo, tak už to odstartovalo rozsáhlé změny v průmyslu. Nemyslím si, že je to jeho konec, ale naopak jeho nastartování,“ dodala a pokračovala, že právě Green Deal by mohl být odpovědí pro postupné ukončování závislosti na ruském plynu. V kontextu zdražování potravin pak dodala, že je namístě snížení environmentální ambice, tak aby mohli vyrovnat dopady potravinářské krize.

„EU by měla být vyrovnaným partnerem v rámci bezpečnosti a snaží se jít směrem společné bezpečnostní zahraniční politiky,“ hájila tendence EU vytvořit malé brigády vojáků jakožto doplněk k Severoatlantické alianci. Vybudovat si dovednost dávat dohromady vojenské schopnosti je podle ní důležité.

