Greta a Havel? Prý špatný nápad, živá by se nevrátila. Internet se baví tím, co vše by mu dívka zakázala

Text politologa Milana Znoje o prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi a také o klimatické aktivistce Gretě Thunbergové donutil k přemýšlení reportéra Respektu Marka Švehlu. Co vše by Greta Thunbergová Havlovi zakázala, pak shrnul jeden z uživatelů sociální sítě Twitter s dovětkem, že Thunbergová by se od něj živá nevrátila.

„Havel by dnes bránil EU, právní stát a Gretu Thunbergovou by pozval na Hrad. Určitě by ale nepodléhal sebeklamu," napsal před několika dny politolog Milan Znoj ve svém komentáři pro Hospodářské noviny. Právě to pak zaujalo Marka Švehlu, novináře z Respektu.

„Dneska dopoledne jsem někde narazil na text Milana Znoje s postřehem, že Havel by pozval Gretu Thunbergovou na Hrad. Od té chvíle o tom přemýšlím a připadá mi to jako super myšlenka,“ poznamenal Švehla.

To však rozporuje jeden z uživatelů Twitteru, vystupující pod jménem prof. PhDr. Petr Novotný, Th.D.: „Greta by mu zakázala: cigarety, mercedes, kamna na Hrádečku, chlast, opačné pohlaví, klobásky. Greta by se od Havla živá nevrátila. Havel by ji se Špačkem ukopal a zahrabal v lese,“ napsal.

Greta by mu zakázala:

Cigarety

Mercedes

Kamna na Hrádečku

Chlast

Opačné pohlaví

Klobásky



Greta by se od Havla živá nevrátila. Havel by ji se Špačkem ukopal, a zahrabal v lese. — prof. PhDr. Petr Novotný, Th.D.? (@novotny_pet) December 28, 2021

„Já tedy zrovna z fenoménu Greta mám smíšené pocity. Marketingově je to zajímavé, pomáhá do důležitého tématu vtáhnout mladé lidi atd. Ale ta vystoupení ve velkých institucích, nevím... apelujeme na lidi, aby respektovali vědce, a tohle má charakter spíš náboženských proroctví,“ vyjádřil se ke Švehlově statusu také někdejší ministr financí Ivan Pilip.

