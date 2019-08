Greto, už je to okoukané. Štěpán Kotrba připomíná, jak se strašilo koncem světa dávno před objevem švédské hvězdy

Šestnáctiletá švédská studentka Greta Thunbergová varuje světové lídry, že pokud hned nezačneme něco dělat pro záchranu naší planety, brzy už nemusí být co zachraňovat. Publicista Štěpán Kotrba však všem svým spoluobčanům připomněl, že Thunbergová není zdaleka prvním člověkem, který bije na poplach kvůli klimatu. Byli tu totiž i lidé, kteří tvrdili, že naše civilizace může kvůli změnám klimatu zaniknout do roku 2000.

Pokud jste si mysleli, že středoškolská švédská studentka Greta Thunbergová je v posledních pár desítkách let první osobností, která tvrdí, že za pár let už nemusíme mít kde žít, protože hrozí, že si planetu během pár let nenávratně zničíme, publicista Štěpán Kotrba vás textem uveřejněným na sociální síti Facebook z této představy vyvede.

Už harvardský biolog George Wald, laureát Nobelovy ceny v roce 1970, varoval světovou veřejnost, že s ohledem na to, jak se k planetě Zemi chováme, nám hrozí, že naše civilizace do třiceti let skončí, Tedy do roku 2000.

„Vědci mají spolehlivé experimentální a teoretické důkazy, které podporují následující předpovědi: Během desetiletí budou obyvatelé měst muset nosit plynové masky, aby přežili znečištění ovzduší. Do roku 1985 znečištění ovzduší sníží množství slunečního světla dopadajícího na Zemi o polovinu… “ To bylo podle Kotrby možné se dočíst v časopise Life v roce 1970.

Rok 2000 již je 19 let za námi, civilizace stále existuje, ale podobných katastrofických předpovědí neubývá. Světlo světa od té doby spatřily další a další zprávy, které se mimo jiné zabývají otázkou, kdy světu dojde ropa. Některé předvídaly, že kolem roku 2007 dosáhne těžba tzv. černého zlata svého vrcholu a pak už bude jen klesat. Jiné zprávy předvídaly tento vrchol po roce 2010.

Od 70. let 20. století se objevovaly také texty o tom, že na planetě žije mnoho lidí a světovou populaci za pár let zasáhne nevyhnutelný hladomor. „Už je příliš pozdě na to, abychom se vyhnuli hromadnému hladovění,“ prohlásil Denis Hayes, hlavní organizátor Dne Země, v časopisu The Living Wilderness na jaře 1970 .

Faktem je, že v některých částech světa hlad panuje, jenže v jiných koutech planety se jídlem plýtvá.

Lidí, kteří varovali světové politiky, že se blíží konec, bylo víc. Greta Thunbergová není první.

