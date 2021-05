H*vno. Hamáček sedl na lep. Ondráček ví, vyslal ránu

Poté, co ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že kvůli článku Janka Kroupy a Kristiny Cirokové na serveru Seznam Zprávy podá trestní oznámení, ozval se mimo jiné komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Hamáček s celou kauzou Vrbětice nasedl na lep a teď si to vyžírá,“ poznamenal.

„Přátelé, myslím si, že Hamáček s celou kauzou Vrbětice nasedl na lep a teď si to vyžírá. Před poslanci to vysvětluje neveřejně, a to je snad i dobře. Ono té ostudy už bylo dost. To zcela výjimečně pochopil i Babiš, a proto do toho vůbec nezasahuje. Seznam.cz tímto dosáhl toho, co chtěl. Aby se to jejich HO*NO rozmazávalo a smrdělo co nejdéle,“ napsal na svůj facebookový profil k současné kauze kolem ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

K tomu, aby Hamáček vše vysvětlil, jej vyzvali ve společném prohlášení i lídři koalice SPOLU Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka. Zároveň jej vyzývají, aby se přestal schovávat za silácká gesta. Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 7% Janu Hamáčkovi 87% Já fakt nevím 6% hlasovalo: 4101 lidí

„Vicepremiér Hamáček je už několik týdnů podezřelý, že kupčil se suverenitou naší země. Tato podezření vzbuzují nejen publikovaná zjištění médií, ale od samého počátku kauzy Vrbětice zejména jeho vlastní vyjádření. Dokud detailně nevysvětlí všechny okolnosti plánované cesty do Moskvy, těchto podezření se nezbaví. A žádné omluvy se nedočká! Míč je na jeho straně hřiště. Měl by se ho chopit a začít hrát fér hru. Nejde jen o vysvětlení okolností jedné schůzky se šéfy tajných služeb. Pan Hamáček musí vysvětlit všechny okolnosti svojí cesty do Moskvy od samého počátku,“ píší lídři koalice SPOLU.

Jejich otázky směřují zejména na to, jak dlouho věděl o ruském pozadí kauzy Vrbětice či proč plánoval cestu do Moskvy v době, kdy bylo zřejmé, že jsou z výbuchu podezřelí Rusové. „Co tam chtěl řešit? A s kým? A proč? Šlo o dodávku vakcín Sputnik? Nebo o jaderný tendr v Dukovanech? Jak to bylo s údajným ruským summitem USA – Rusko v Praze?“ ptají se lídři koalice.

„Proč nejprve tvrdil, že tam neměl plánované žádné schůzky, ale včera potvrdil smluvenou schůzku se šéfem Dumy? Jakou roli měl sehrát slovenský politik Andrej Danko? Proč před nedávnem veřejně tvrdil, že ta cesta byla jen zpravodajskou operací a vůbec se neměla uskutečnit? Co přesně se stalo na schůzce, kterou popisuje Seznam? V jakém režimu se ta schůzka konala? Existuje její zápis? A co bylo předmětem jeho dalších schůzek v této záležitosti? Proč povolal velvyslance za zády ministra zahraničí on a proč ho vůbec povolal? Proč nebyla využita zabezpečená komunikace MZV a ambasády?“ ptají se dále.

„Pane vicepremiére Hamáčku, přestaňte se schovávat za silácká gesta a začněte vysvětlovat! Je to vaše povinnost vůči České republice,“ vyzývají závěrem Fiala, Jurečka a Pekarová Adamová.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes oznámil, že podá trestní oznámení na autory materiálu Seznam Zprávy Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou ohledně jeho cesty do Moskvy. V civilním řízení pak bude požadovat odškodné 10 milionů korun. Požaduje také právě omluvu od lídrů stran koalice SPOLU Pekarové Adamové, Fialy a Jurečky. Jejich slova o vlastizrádcích byla nevybíravá, řekl. Jurečka i Pekarová Adamová již oznámili, že se v současné době omlouvat nebudou.

V případě, že by se však u soudu prokázala Hamáčkova nevina, Pekarová Adamová je připravena se mu omluvit. „Pokud se prokazatelně ukáže, že měl celou dobu pravdu, tak ho budu dále považovat za amatérského a hloupého ministra, pokud si potřebuje ke stažení velvyslance vymýšlet takovouhle kamufláž, ale budu ochotná omluvit se za ta slova o velezradě,“ řekla.

