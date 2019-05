Hádka mezi učitelskými odboráři. Dobšík prý učitelům nepomáhá, místo toho se kamarádí s politiky z ČSSD

Dlouholetý šéf učitelských odborů František Dobšík to po svém znovuzvolení mediálně „slízává“ od učitelské iniciativy Pedagogická komora. Její představitelé Dobšíka, který byl známou tváří v kampani „Konec levných učitelů“, ve které se objevoval po boku bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), viní z toho, že za dobu, co odborovou organizaci vedl, neudělal pro zlepšení postavení českých učitelů dost.

Pedagogická komora v tiskovém prohlášení porovnala situaci učitelů v době, kdy Dobšík do čela školských odborů nastupoval, s tou, která panuje v současnosti.

„V roce 2003 tehdejší ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) slíbila, že platy učitelů budou činit 130 procent průměrné mzdy v České republice. Od té doby se stav zlepšil pramálo. Vinu nese především pasivní vedení školských odborů, v jejichž čele stojí František Dobšík již 15 let,“ uvedla v tiskové zprávě.

Výdaje na školství vyjádřeno poměrem k hrubému domácímu produktu se dokonce snížily. Zatímco v roce 2003 šlo do regionálního školství 4,3 procenta HDP, v současnosti je to už jen 4,3 procenta.

Samozřejmě jde pouze o relativní čísla. Absolutní čísla budou jiná stejně tak, jak se měnil i hrubý domácí produkt České republiky, píše iniciativa dále.

Dobšíkovi klade za vinu i pokles členů školských odborů. Jejich počet za 15 let Dobšíkova úřadování klesl ze sedmdesáti na osmnáct tisíc.

„Současné vedení školských odborů preferuje dobré vztahy s vládou před hájením zájmu pedagogů, tomu se věnuje Pedagogická komora,“ uvedl předseda Pedagogické komory Radek Sarkozi. „Od roku 2013 do roku 2017 se nestalo nic. Až v posledním roce došlo k mírnému zlepšení,“ sdělil ParlamentnímListům.cz v souvislosti s vývojem postavení učitelů v ČR předseda Sarkozi.

Sarkozi rovněž naznačil, že by problém mohl být v navázání školských odborů na tehdejší vládní ČSSD. V posledních senátních volbách například František Dobšík za sociální demokraty kandidoval neúspěšně do Senátu.

Dobšíka kritizoval i jeho protikandidát do čela odborů Petr Pečenka. Ten v týdeníku Školství kritizoval, jak odbory fungují. „Opakovaně se projevuje skutečnost, že i přes proklamace o včasném a kompletním informování členské základny se tak děje buď opožděně, nebo nedostatečně, či z větší části nejasně,“ uvedl Pečenka s tím, že jsou „mnohdy veřejná stanoviska odborového svazu i v rozporu s názory členské základny“.

Dobšík se kritice brání. „Pro mě je především velmi důležité, co si o činnosti školských odborů myslí jejich členové, a ti mi nyní na sjezdu Českomoravského odborového svazu školství prostřednictvím delegátů dali mandát na další čtyři roky,“ sdělil ParlamentnímListům.cz znovuzvolený předseda učitelských odborů František Dobšík.

Podle Dobšíka kampaň „Konec levných učitelů“, kterou školské odbory odstartovaly za bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), „přinesla zvýšení platů pedagogům o 9 000 korun a o více než 5 000 korun nepedagogickým pracovníkům“. Nutno poznamenat, že Dobšík uvádí měsíční odměnu v hrubém a ta v současné době u nastupujícího učitele činí nějakých 28 tisíc korun měsíčně, tedy srovnatelnou částku, jako má například pokladní v některém z těch lépe platících supermarketů.

„Výkřiky tohoto spolku jsou zavádějící, manipuluje se s čísly. Když končila P. Buzková ve funkci ministryně školství, platy učitelů byly na 110 % průměrného platu v národním hospodářství. Ale pak přišly pravicové vlády a nastala dlouhá stagnace. I přesto díky odborům nebyly učitelům za ekonomické krize kráceny tarifní platy o 10 %, tak jak tomu bylo u jiných profesí, na rozdíl od jiných profesí ve veřejném sektoru,“ uvedl Dobšík.

„Kritika pana Sarkoziho vůči práci odborů zaznívá, co pamatuji, přes deset let. Divím se mu, že za tu dobu nezaložil vlastní legitimní odborovou organizaci a nepředvedl, jak by lépe dělal to, co kritizuje. Raději se jmenoval prezidentem spolku Pedagogická komora, jehož reprezentativnost je velmi diskutabilní,“ vypálil ostře Dobšík na adresu iniciativy Pedagogická komora.

„Od roku 2003 do roku 2017 růst platů pedagogů jen kopíroval růst průměrné mzdy v ČR. Až rok 2018 byl o něco lepší, ale jen o 2,8 procentního bodu,“ uvedl na to konto prezident Pedagogické komory Sarkozi. „Rok 2017 a 2018 už byl ve znamení Pedagogické komory a našich akcí,“ dodal.

Nutno poznamenat, že konflikt mezi šéfem odborů Dobšíkem a Pedagogickou komorou trvá již delší dobu. Podle interpretace prezidenta inciativy Sarkoziho například Dobšík hlasoval proti výraznějšímu zvýšení platových příplatků pro třídní učitele.

autor: Jonáš Kříž