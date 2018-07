Hádka nad rozkopanou dálnicí. Ťok viní ekologické aktivisty a kritiku od opozice odmítá

Léto je v plném proudu. České rodiny míří na dovolenou. Pokud jedou autem, často Česko opouštějí po dálnici D1. Tato vůbec nejvytíženější dopravní tepna je však stále ještě opravována. Její celková modernizace ještě ani zdaleka neskončila, takže řidiče na cestě z Česka nezřídka čeká dopravní peklo. Ministru dopravy za hnutí ANO Danu Ťokovi je to prý líto, ale řidiči údajně trpět musí, protože kabinet nedokáže proces modernizace D1 zajistit jinak.

Před kamerami České televize člen vády prohlásil, že modernizaci D1 nutně provází i vznik kolon, jinak to prý nejde. Češi, Moravané a Slezané navíc budou muset s kolonami ještě počítat. Modernizace nejdůležitější české dopravní tepny se totiž ještě protáhne. Ťok z toho viní ekologické aktivisty.

„Ti, kteří nám nechtějí usnadňovat život a protestují proti výstavbě, což je v tomto případě hnutí Děti Země a pan Miroslav Patrik, nám to o rok prodloužili,“ postěžoval si Ťok.

Poslanec Jan Farský (STAN) oponoval, že za protahování oprav českých silnic mohou i špatně připravené projekty. Pravicová opozice navíc tvrdí, že Ťok spolu s kolegy měl postupovat alespoň tak, že když už se modernizuje D1, tak by měly zůstat průjezdné alespoň objízdné trasy. Farský má za to, že by pomohlo, kdyby stát plánoval víc dopředu, na delší období než je jeden rok. To se často pohříchu neděje. Ťok však i v této věci vládu hájil.

„Myslím, že se to s kraji v mnohém zlepšilo,“ hájil se proti výtkám o špatné koordinaci Ťok. „Pokud ale mají kraje touhu přes prázdniny opravovat svoje silnice, tak se nám občas stane, že se opravují věci, které by mohly být na teoretické objízdné trase, zvlášť když se někde nestihne termín,“ připustil.

Člen vlády také občany poučil, že na opravách silnic nelze pracovat celých 24 hodin denně. „Všude kolem dálnice jsou města. Místní samosprávy nám nepovolí noční práci, protože se chtějí vyspat,“ sdělil ministr vlády Andreje Babiše (ANO). I tady však Farský na Ťoka zaútočil. Občané, kteří po opravovaných silnicích jezdí, vidí, že se na nich nepracuje nejen v noci. Na opravách se mnohdy, bohužel, často nepracuje ani ve dne.

autor: mp