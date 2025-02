Hádka o miliardy! Grolich, Schillerová a Koudelka stříleli ostrými

Grolich otevřeně obvinil ANO, že nehájí zájmy jižní Moravy, ale pouze zájmy svého předsedy Andreje Babiše. To si však nenechali líbit nejen politici ANO, ale také další opoziční zastupitelé, kteří viní Grolicha z absolutního selhání.

Grolich: „Hnus. Zbabělost a alibismus.“

Grolich v reakci na hlasování zastupitelů ANO nešetřil slovy. „Tohle jsem ještě neviděl a je mi z toho zle. Když zavelí Babiš, ANO klidně pohřbí i svůj kraj. Návrh na změnu rozpočtového určení daní schválila Asociace krajů i vláda. Teď leží ve sněmovně a času není moc. Bylo šokující vidět, že zastupitelé ANO pro toto usnesení nezvedli ruku. Ani jeden. A to jde o peníze na silnice, sociální služby a školství. Hnus. Zbabělost a alibismus,“ rozčiloval se Grolich.

Podle něj se někteří zastupitelé ANO během jednání styděli a trvalo jim, než našli argument, proč hlasovali proti vlastnímu kraji. „Nakonec přišli s tím, že prý chci okrást obce, protože navrhovaná změna jim sníží příjmy. Jenže to prostě není pravda. Usnesení jasně uvádí, že změna nesmí ovlivnit financování obcí. ANO ale tuto lež zopakovalo i po jednání a šíří ji na sociálních sítích. Lhát se nemá,“ dodal hejtman.

Schillerová: „Grolich ohrozí obce a města“

Ostrou reakci si však Grolich vysloužil od bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), která ho obvinila z populismu a z toho, že chce obce připravit o stovky milionů.

„A já jsem zase ještě neviděla hejtmana, který by prosazoval změny, jež připraví obce v jeho kraji o STOVKY MILIONŮ korun. Tahle zpackaná novela má sebrat městům a obcím 2,7 miliardy Kč. Jihomoravský kraj potřebuje STABILNÍ financování, ale tento zákon nemá podporu mezi kraji a tedy ani žádnou budoucnost. Místo toho, aby pan hejtman usiloval o shodu v rámci Asociace krajů, rozehrává trapný ‚Antibabiš‘ a klidně by přitom připravil třeba takové Velatice o 640 tisíc korun za tři roky,“ reagovala Schillerová.

Opoziční Koudelka: „Grolich selhal, vláda kašle na kraje“

„Nápravu krajského financování měla přinést změna zákona o rozpočtovém určení daní předložená vládou už 9. května 2024 (tisk 701). Jenže vládní většina pro něj neučinila potřebné kroky. Zákon je stále v prvním čtení a vládní poslanci ho zkrátka ignorují. Když chtěla vláda prosadit omezení práv občanů nebo retroaktivně okrást důchodce, vždy si našla způsob. Ale na financování krajů kašle,“ uvedl Koudelka.

Dále se pustil do samotné konstrukce financování krajů. „Současný model je neprůhledný a nespravedlivý. Jihomoravský kraj dostává na občana podstatně méně než například Karlovarský kraj nebo Vysočina. Proč? Protože je to politická dohoda. Vláda mohla financování krajů změnit rychleji, ale neudělala to. Za to odpovídá premiér Petr Fiala a jeho koalice,“ dodal.

Koudelka také připomněl, že to byli právě zastupitelé SPD, Trikolory, PRO a Svobodných, kdo nakonec návrh na projednání rozpočtových změn podpořili. „Grolich ale nelibě nesl, že zastupitelé ANO se hlasování zdrželi. Zřejmě se od jeho alibismu chtěli distancovat. ANO dělá, že návrh blokuje kvůli obcím, ale pravda je, že hlavní vina padá na vládní koalici. Tohle je jejich nečinnost, ne rozhodnutí opozice,“ uzavřel.