Hájím demokracii... Lhář. Hajz*, kroutí se mi prsty! „Špína“ na Haška a Rakušan vyhecovaný fanoušky

Kádrování jako forma politického souboje, míní Michal Hašek (PRO) po „provalení“ skutečnosti, že pracuje jako lektor a komisař v Institutu veřejné správy spadajícím pod Ministerstvo vnitra Víta Rakušana (STAN). Na externí pozici pracuje již třetím rokem, kádrovat se začalo až po jeho vstupu do strany PRO. „Osobně bych s ním nikdy nespolupracoval, je to usvědčený lhář a teď navíc oblékl pochybný politický dres,“ napsal k tomu ministr Rakušan.

Michal Hašek se na pozici lektora a komisaře Institutu veřejné správy dostal 18. 1. 2022, potvrdila serveru Seznam Zprávy mluvčí vnitra Hana Malá. Propírat se jeho pozice začala až po jeho vstupu do strany PRO Jindřicha Rajchla. Seznam Zprávy informovaly o tom, že Hašek ze své pozice zkouší úředníky a spolurozhoduje o jejich postupu. „Hašek je zároveň předsedou jihomoravské buňky proruské strany PRO Jindřicha Rajchla,“ zvolily Seznam Zprávy nálepku „proruský“ pro stranu Právo Respekt Odbornost.

„Taky se mi to nelíbí. Angažmá lidí, jako je pan Hašek, obrazu státní správy vůbec neprospívá. Osobně bych s ním nikdy nespolupracoval, je to usvědčený lhář a teď navíc oblékl pochybný politický dres,“ napsal Vít Rakušan na síť X. Zároveň ukázal, že má ruce svázané. „Ale splnil formální nároky pro tuhle činnost, a dokud ji bude dělat tak, jak má, tedy dokud bude jako jeden z členů komise zkoušet budoucí úředníky ze znalosti zákona o krajích, což je zhruba náplň jeho práce, o místo nepřijde.“

Velké pozdvižení způsobila informace, že Michal Hašek externě spolupracuje s Institutem veřejné správy, který spadá pod vnitro.

Taky se mi to nelíbí. Angažmá lidí, jako je pan Hašek, obrazu státní správy vůbec neprospívá. Osobně bych s ním nikdy nespolupracoval, je to usvědčený… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 8, 2024

Podle Rakušana je třeba ctít principy, které musí převážit nad osobními pocity. „Politické smýšlení v naší zemi není důvodem pro vyhazov. Když hájím demokracii a právní stát, hájím je se vším, co přinášejí. I když mi to zrovna nevyhovuje. Princip váží víc než osobní pocity,“ napsal Rakušan.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38242 lidí

„Na vnitru! Kvalifikace: prolhanec, kolaborant, ,doktor práv‘ s ostudou. Zrádce svých, co nemá svědomí, jen když je papaláš. Kdekoliv, s kýmkoliv. Šupák charakteru, co s větrem otáčí a mění partaje, jak svoje fusekle. A mistr dvojrolí: kluzká myš, pak ,Noční vlk‘. Teď Rajchlův pobočník – posila Rusáků a na vnitru hbitá veš v kožichu. A ticho po pěšině. Přitom mít škůdce ausgerechnet na vnitru, tu vydá za rotu dezinfa v hospodách s ministrem. Zůstávám v naději, že jde jen o omyl. Že nepřítel zůstává nepřítel a výjimky neplatí. Platit ho občany je vrchol výsměchu. Hašek ven!“ zvolal na X Šarapatka.

Komisař.

Na vnitru! Kvalifikace: prolhanec, kolaborant, "doktor práv" s ostudou. Zrádce svých, co nemá svědomí, jen když je papaláš. Kdekoliv, s kýmkoliv. Šupák charakteru, co s větrem otáčí a mění partaje, jak svoje fusekle. A mistr dvojrolí: kluzká myš, pak "Noční vlk". Teď… pic.twitter.com/yJiLKthPWF — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) March 8, 2024

„Je to nechutný člověk, ale k ukončení spolupráce mezi ním a IVS není zákonný důvod,“ vypsal se z antipatií k Haškovi v odpovědi ministr Rakušan a dodal, že bez médií by o Haškově angažmá v Institutu veřejné správy ani nevěděl. Kdyby to bylo na něm, Haška by nepřijal ani jako vrátného. „Do dneška jsem ani nevěděl, že pro Institut veřejné správy pracuje. Opravdu nepřijímám každého vrátného. A Haška bych nepřijal ani jako vrátného,“ napsal ministr.

„Pan Rakušan by mne prý nebral ani jako vrátného… Na to bychom ovšem museli být dva a já bych ani vrátného přímo k němu do firmy či hnutí, kde se to hemží dozimetry a šifrovanými telefony na hraní pro děti, nikdy dělat nešel,“ vysekl odpověď na sociální síti X Hašek.

„Je to principiálně správný. Nechat v práci i hajzla, pokud neexistuje právní důvod ho vyhodit. Že se mi z Haška na IVS kroutí i prsty na nohou, to je druhá věc. Ale demokracie a právní stát jsou cennější než ,body‘. Pro mě,“ hájil se dál ministr Rakušan před davem komentátorů, kteří mu Haškovo angažmá v institutu spadajícím pod vnitro vyčítají.

Body to nepřinese. Ale je to principiálně správný. Nechat v práci i hajzla, pokud neexistuje právní důvod ho vyhodit. Že si mi z Haška na IVS kroutí i prsty na nohou, to je druhá věc. Ale demokracie a právní stát jsou cennější než “body”. Pro mě. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 8, 2024

Celou kauzu Michal Hašek komentoval pro Seznam Zprávy: „Jsem samostatným advokátem, na IVS působím externě jako většina lektorů a komisařů. Aby si někdo nemyslel, že jde o nějakou trafiku. Při výuce ani při zkoušce není žádný prostor pro politiku, přednáší se teorie a zákony např. o obcích, krajích, správní řád atd. Nezaznamenal jsem za tři roky jedinou stížnost na moji práci. Pokud vadím někomu v politice, ať si to se mnou vyřeší v regulérním politickém souboji. Komunistické kádrovácké metody hledání vnitřního nepřítele do demokratického státu, jakým ČR snad ještě stále je, nepatří. Nebo si mám už jít hledat výlohy na umývání?“

Seznam Zprávy však publikovaly pouze fragment Haškovy odpovědi. Celá byla zveřejněna na Haškově facebookovém profilu.

Centrum proti hybridním hrozbám, které spadá pod resort Víta Rakušana, ve své analýze nazvané „Mír jako kremelský propagandistický narativ“, označilo Rajchlovu stranu PRO za pravicově-populistickou, která šíří dezinformace a kremelskou propagandu. Demonstraci z 11. března 2023, uspořádanou Jindřichem Rajchlem, centrum označilo za „demonstraci hlásající mír, která ale ve skutečnosti podporuje ruskou agresi“.

Psali jsme: Rajchl napsal Ficovi: Bratrské pouto a idiotský Fialův krok. Na Václavák slovenské vlajky Hašek (PRO): Jako lektor a zkušební komisař působím už třetím rokem Hašek (PRO): Moc bych si přál silné odbory s tahem na branku Macron přijel do Česka a dal rozhovor. Hned mu připomenuli Mnichov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE