Hajzl! Tisícihlavý dav v Plzni chtěl Babišovu hlavu. A vzpomínalo se na Havla

V prohlášení Milionu chvilek, které bylo organizátory na začátku akce přečteno, bylo uvedeno, že obdobné akce jsou ve 313 městech a městečkách, obcích, což je nejvíce za 30 let, a tedy největší vzepětí od roku 1989. Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9377 lidí

Organizátoři se v úvodu dále pochlubili, že účast i za velkého parna byla největší z řady protestů na náměstí Republiky v Plzni. Zdá se však, že bylo o něco méně lidí – kupodivu největší srocení bylo při minulé akci za vytrvalého deště a silného větru.

Sám pro sebe hamty hamty

Vedoucí analytik Amnesty International Milan Eibl uvedl k davu: „Nacházíme se v dlouhodobém střetu ukořisťování státu na úkor malé skupiny lidí. Už několik let index vnímání korupce ukazuje, že je u nás profesionálně demontována jakákoliv nezávislá státní správa, jsou vyměňovány špičky jejich vedení a vše se točí kolem toho, aby se veřejný zájem ohýbal vůči několika lidem,“ burcoval aktivista. „Česká republika podle organizace Grecco splnila nula z deseti doporučení, která jí bylo dána. Andrej Babiš se nachází ve střetu zájmů, nenechte si namluvit, že ne. On je v tom postavení, že má hlavní hlas, co se děje se svěřenskými fondy, a tím pádem co se stává s Agrofertem. On sám hlasuje pro to, aby se evropské peněžní prostředky posouvaly více k těm největším firmám, jako je třeba Agrofert. On sám se svojí politikou snaží obohatit své bývalé firmy. Nejsou to žádné bývalé firmy, ale stále firmy Andreje Babiše a z veřejných zdrojů je prokazatelné, že on opravdu ovládá Agrofert,“ konstatoval Eibl. Odpovědí mu bylo hromadné „fuuuuj“.

„Bohužel, čím dál více se prosazuje to, že když se řekne nějaká věta a stokrát a stokrát se opakuje, stává se pravdou. Nezávislé instituce potvrzují, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a kvůli dlouhodobému střetu zájmů se nacházíme v situaci, kdy Česká republika bude jeho vinou možná muset vracet až miliardy korun,“ varoval analytik neziskovky za pískotu přítomných. Jeden z demonstrantů vykřikl: „Je to zloděj!“

„Nejsou to jediné problémy… podílejte se spolu s námi na tom, abychom dávali bacha, ať je nezávislá justice, funkční právo a hlavně aby politici, jako je Andrej Babiš, vždy byli zodpovědní za své činy. Užijte si tuto demonstraci!“ povzbudil přítomné.

Babiš ničitel, vysavač vysává a malí vyjdou naprázdno

Další, který promluvil z pódia, byl ekolog Jan Piňos: „Andrej Babiš a jeho firmy také ničí zemi a přírodu, a tím ničí naši budoucnost. Polovina naší půdy je ohrožena erozí, okyselováním nebo suchem a také velkou chemizací. Na tom všem mají firmy Andreje Babiše obrovský podíl. Získávají peníze od státu, ale dluh za znečištěnou vodu a půdu je na nás. Až, doufejme, brzy odejde, tak jako všichni sobečtí vysavači, ale dluh zůstane na nás. Myslím, že už toho máme opravdu dost,“ uvedl a náměstí jako jeden muž zahřmělo také: „Máme toho dost!!!“

„Naše krajina je nemocná. Máme největší výměru polí na jednotku majitele v celé EU a máme také největší podíl řepky. Přitom právě ona spotřebovává mimořádné množství jedovaté chemie, ničí hmyz, včely a bez nich není úrody. Pěstování řepky pro bionaftu je ekologický i ekonomický nesmysl a bez dotací by nebylo možné. Babiš se zasloužil o velké agrodotace, ale podporu by měli mít ti malí,“ burcoval přítomné ekolog a lidé řvali „hanbaaa!“. „On nechce řešit ani změnu klimatu, dokonce věří, že neexistuje, a přitom změna klimatu je nejhorší, která stojí před civilizací. Studny i u nás jsou bez vody a smrkové a borovicové monokultury hromadně umírají po celé zemi. Ekologická politika Babišovy vlády je hrozná. Zejména ministr životního prostředí Richard Brabec, který je již pět let ministrem, má mnoho selhání, ale vždy stojí vedle Andreje Babiše a hájí jeho skandály před novináři. Je to hanba. Jde nám o to, aby se k moci nedostali i lidé jemu podobní. Uplynulých 30 let nás naučilo, že demokracie nepadá z nebe ani z voleb, že se o ni musíme starat.“