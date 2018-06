Hajzlbába z Hradu! Kalousek zaútočil na Zemanův úřad

Kolem kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD) je stále pořádné horko. Předseda strany Jan Hamáček trvá na tom, že Poche bude kandidátem na post šéfa české diplomacie. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to stejně vehementně odmítá. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) má za to, že by sociální demokraté měli ukončit spolupráci s Andrejem Babišem (ANO) ještě dřív, než pořádně začala, pokud si premiér nebude schopen prosadit svou i proti vůli Zemana, jelikož právě premiér nese za vládu odpovědnost před Poslaneckou sněmovnou, prezident se podle Ústavy nemusí zodpovídat z ničeho.

"Slušně, ale důrazně."

První přímo zvolený prezident ČR

Jan Hamáček doufá, že spor o Pocheho vzešel vlastně z nedorozumění mezi jednotlivými aktéry. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však Hamáčka vyvádí z omylu. Prezident Miloš Zeman prý nemá na svědomí žádné nedorozumění. Jen mu prý velmi záleží na tom, aby se ministrem zahraničí stal politik loajální vůči České republice. Poche zřejmě podle Hradu není dost loajální.

Svou troškou do mlýna přispěl do diskuse i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Politoval Hamáčka, že ho úkoluje bývalý redaktor komunistických Haló novin Ovčáček. Ale prý na tom může být předseda ČSSD ještě hůř. Až ho bude úkolovat hajzlbába.

„Také mám vzkaz pro @jhamacek: Zatím jsi na tom ještě relativně dobře, Honzo. Zatím tě ještě úkoluje bývalý redaktor Haló novin v pozici mluvčího prezidenta. Až budeš muset poslouchat hajzlbábu z Hradu a vrátného ze Strakovky, budeš tomu muset přizpůsobit i slovník,“ napsal Kalousek.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček následně pogratuloval ČSSD k tomu, že se jí zastal právě Kalousek.

Psali jsme: „Vyhrožovali mi smrtí.“ Do věci Miroslava Pocheho vstupuje závažné svědectví, které mnohé mění Filip lže! Není to pravda. S nařčením, že Poche hlasoval pro migraci, je to celé jinak Pavel Hasenkopf: Poche je umanutý jak malej kluk Poche pryč? To by nebylo zadarmo. Čtení pro Zemana s Babišem

autor: mp