Halík? Sahání na nohu? Kázání, za které žalují profesora Piťhu, spustilo nový vývoj

Na půdě chrámu sv. Víta Piťha tepal Istanbulskou úmluvu, kterou se zabývá český Parlament. Kněz varoval, že skrze smlouvu získají ve společnosti navrch homosexuálové a tradiční rodina bude rozbita. „Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní,“ hřímal v kázání doslova Piťha. Jak na to přišel? V samotné úmluvě se o kradení dětí rodičům nic nepíše, ale Piťha varuje před tím, jak by tato úmluva mohla být vykládána.

Anketa Je dobře, že se v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko? Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 1736 lidí

Jistý druh výkladu Istanbulské smlouvy může údajně vést k tomu, že rodiny budou skutečně rozbíjeny. „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány,“ zvěstoval Piťha zkázu. „Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž,“ vykresloval apokalyptický obrázek kněz.

Pohlaví si prý dítě vybere samo a rodiče budou nuceni vychovávat děti bezpohlavně a nebudou jim moci dát ani jméno. Za nesouhlas pak budete prý deportováni do nápravně-pracovních táborů vyhlazovacího charakteru a homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, která bude určovat, co se smí a nesmí říkat. Budeme údajně postaveni pod všechny ostatní pohlavně se rozmnožující se tvory, protože na ty zákon neplatí.

Tolik k samotnému kázání profesora Piťhy. Lékař Miroslav Palát v Lidových novinách uznal, že Piťhovo kázání bylo přespříliš vyhrocené, ale jádro problémů údajně odhalil Piťha správně. V Istanbulské úmluvě se totiž skutečně píše o tom, že pohlaví jedince je záležitostí společenské konstrukce, napříště už to nebude biologická danost.

„Toto je trojský kůň extrémní levice současné (nejen) Ameriky, který členské země EU budou možná postupně ratifikovat bez hlubší znalosti souvislostí. Jak pan Piťha naznačuje, co nevidět začnou z bříška tohoto trojského koně vycházet další a další legislativní návrhy, až se jednou dozvíme, že nazývat někoho mužem či ženou proti jeho vůli bude protizákonné,“ varoval v komentáři pro Lidové noviny Palát.

„Jde o politiku identit. Ne že by samotná ochrana práv (sexuálních) menšin vedla ke genocidě, ale ideologie, ke které se lídři různých skupin uchylují, je velmi podobná tomu, co již ke genocidám vedlo. Že práva skupiny jsou nadřazená právům jednotlivce. Vnáší to rozdělení do společnosti, kdy jednou je nepřítel třídní, jindy rasový, vždy však úhlavní, v budoucnu pak nepřítel ‚pohlavní‘,“ pokračoval lékař.

Ne každý včak s profesorem Petrem Piťhou souhlasí. Brazilský publicista Fabiano Golgo, který přispívá i do českých médií, popsal svou až příliš osobní zkušenost s Petrem Piťhou. Kněz, který veřejně tolik bojuje za tradiční rodinu, v soukromí prý kdysi novináři sahal na koleno. Kde a kdy k tomu došlo?

Golgo je podle svých vlastních slov homosexuál, a jak prozradil serveru Britské listy, navštěvoval jeden homosexuální pár v pražském bytě. Server prý identitu tohoto páru zná. Podstatné je, že do onoho bytu podle novináře docházel i profesor Piťha. Golgo se s ním od roku 2007 setkal mnohokrát při společných večeřích v onom bytě.

„Cítil jsem se velmi nepříjemně, když se Piťha při večeři neustále, opakovaně dotýkal mé nohy, a usoudil jsem, že mé obavy jsou důvodné, když mě opakovaně žádal, abych napsal úvod pro jeho tehdy nejnovější knihy,“ napsal publicista.

„Mezi katolickými kněžími je velmi běžné najít jiné homosexuály. Studoval jsem v katolických školách a byl jsem konfrontován s neustálým sexuálním obtěžováním některých mých kolegů. V České republice jsem se setkal s nejméně 12 kněžími v gay baru a pár z nich sdílelo intimitu mé ložnice. Jeden z mých přátel dokonce i žil s knězem jako partnerem a ten kněz je zodpovědný za souzení jiných kněží (pracuje jako kanonický soudce)... Je to, jako by se liška starala o kuře. Takže kvůli této zkušenosti jsem dospěl k závěru, že pan Piťha, který se mnohokrát účastnil večeří v domě zmíněného homosexuálního páru, je také gay,“ konstatoval Golgo.

Svým vymezením proti homosexuální orientaci se prý Piťha jen snaží skrýt, že je sám homosexuálem.

Teolog Tomáš Halík se nezabýval možnou sexuální orientací profesora Piťhy. Zabýval se spíše podstatou onoho kázání z chrámu sv. Víta, které označil za „skutečně skandální“.

„Kázání Petra Piťhy je skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v katedrále, a navíc v den velké církevní i státní slavnosti, znamená, že tento skandál, opravdu ‚veřejné pohoršení‘, nelze jen tiše přejít a ‚zamést pod koberec‘, jak se v církvi bohužel dlouho se skandály zacházelo,“ sdělil teolog, vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík v Lidových novinách.

Religionista Ivan Odilo Štampach v Duelu na serveru Seznam Zprávy s biskupským vikářem Janem Balíkem popsal Piťhovo kázání jako „šíleně agresivní a nekřesťanské“. Štampach se domnívá, že se Piťha svým kázáním pohyboval dokonce na hraně zákona.

„Když jsem to slyšel, nechtěl jsem věřit vlastním uším. Chápal bych nesouhlas církví. Ale to, co předvedl monsignor Piťha, hraničí s trestným činem. To, jak straší lidi, že rodiny budou roztrženy, že děti budou odvlečeny, nebo dokonce prodány, že lidi, kteří budou smýšlet jinak než podle genderové ideologie, půjdou do nápravně-vyhlazovacích táborů… To je šíleně agresivní. Připadá mi to nepřijatelné a nekřesťanské,“ uvedl.

Česká ženská lobby podala na profesora Piťhu dokonce trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Proti lobby se však postavil Hrad, přesněji řečeno mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček, jenž se domnívá, že útoky na profesora Piťhu mají jediný cíl. Seřadit společnost do jediného poslušného šiku, který bez reptání příjme všechno, co připraví novodobí totalitáři, kteří se podle Ovčáčka skrývají za vznešené ideály.

Na stranu Piťhy se postavil i podnikatel a publicista Petr Markvart, jemuž se zdá, že se na pana profesora pořádá hon, a to hon přímo nechutný.

„Útočí na něj už i lidé jako Odilo Štampach, který ho na základě blábolení jakéhosi brazilského úchyla obvinil z toho, že je sám homosexuálem. Ten hysterický pokřik svědčí o tom, že pan profesor má naprostou pravdu a že se dotkl něčeho, co je skutečně důležité,“ usoudil Markvart. Svůj názor vyjádřil na sociální síti Facebook.

Podnikatel má za to, že homosexuálové nebudou privilegovanou společenskou skupinou. Nebudou jí v budoucnu, protože údajně jsou privilegovanou skupinou již dnes.

„Homosexuálové už totiž jsou privilegovanou kastou a jejich stále se stupňující požadavky na zavedení či uzákonění věcí, které jsou proti přirozenosti, jsou už dnes příčinou toho, že se z tolerovaných pošuků stali v očích normálních lidí nenáviděnými uzurpátory. A pokud si někdo myslí, že to spraví smazáním příspěvku, banem nebo mediální štvanicí na moudrého muže, tak se opravdu velice, ale velice mýlí,“ napsal dále Markvart.

Psali jsme: Dnes už se proti liberálním novotám bojí jít i vědci, prozrazuje politolog Tomský. Na Piťhovi mohli všichni vidět, jak dopadnou neposlušní Legislativní sra*ka, manifest genderismu. Nad českými zákony. Klausův právník varuje před Istanbulskou úmluvou, ostré VIDEO Jiří Ovčáček pohovořil na kameru PL o Bakalovi a všech, kteří ho hájí. A naložil neomarxistům za profesora Piťhu Václav Klaus podpořil profesora Piťhu: Použil jste jasná a potřebná slova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp