„Už nic nedostanete.“ Prague Pride v ohrožení? V zámoří se to valí jako lavina

Nakolik se prostředí za oceánem změnilo, začíná být jasné s tím, jak se v největších amerických městech blíží konání „průvodů hrdosti“, které oslavují LGBTQ+ komunitu. Stanice CNBC upozorňuje, že firemní sponzoři po letech velkorysého financování od podobných aktivit dávají ruce pryč a pořadatelé LGBTQ+ Pride festivalů zjišťují, že jim chybí až šestimístné dolarové sumy od sponzorů, což je nutí přehodnocovat plány.



„Korporace se většinou odvolávají na ekonomické důvody, proč od sponzorství ustupují, ale skupiny Pride také upozorňují, že vidí nepřátelské politické klima pro iniciativy v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze,“ uvádí stanice. A cituje kupříkladu výkonnou ředitelku San Francisco Pride Suzanne Fordovou, jež shrnula, že problémy s nacházením peněz pro LGBTQ+ akce mají původ v tom, že se Američané nacházejí „v jiném politickém prostředí“, než jaké panovalo po velmi dlouhou dobu.

O největší částky přišly duhové průvody v Seattlu a v New Yorku, které dle CNBC čelí propadu financí od sponzorů až ve výši 350 tisíc dolarů (přibližně 7.800.000 Kč). A sanfranciský a minnesotský Twin Cities Pride pociťují letos propad o 200 tisíc dolarů (přibližně 4.440.000 Kč).



K duhovému průvodu v Seattlu kanál Fox News podotýká, že problém s financování nastal zejména s tím, jak firmy začaly upouštět od politiky rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI). Organizátoři však zatím nechtěli jmenovat, které společnosti už v podpoře LGBTQ+ akcí nechtějí nadále spolupracovat.



Ředitelka San Francisco Pride naopak již společnosti napřímo jmenovala. A hned zkraje zmínila společnost Anheuser-Busch – největší pivovarnický podnik v USA, jenž před dvěma lety hořce okusil sílu svých zákazníků, kteří její nejprodávanější americkou značku piva Bud Light po LGBTQ+ propagační kampani završenou spoluprací s transgenderovou komičkou přestali kupovat a pivo rázem skončilo za mexickou konkurencí.

Po této zkušenosti, během níž promluvily peněženky spotřebitelů, Anheuser-Busch rychle začal otáčet. Nejenže letos vsadil na velmi tradiční reklamní kampaň, která se dle mnoha ohlasů vrací k reklamám z devadesátek, ale rozhodl se i zcela pozměnit svou politiku propagace sexuálních menšin. A kromě duhového průvodu v San Franciscu již nepošle ani dolar na „průvod hrdosti“ v St. Louis, druhém nejlidnatějším městě ve státě Missouri, kde tuto akci podle St. Louis Public Radio pivovarnická firma sponzorovala předtím 30 let v kuse.



Ve zdůvodnění škrtů od mnoha firem zaznívá poukaz na finanční situaci. V případě Anheuser-Busch pak lze jen poznamenat, že není divu – vždyť právě koketování s transgender reklamou a LGBTQ+ propagací stálo tento největší ze světových pivovarů dle CNN až 1,4 miliardy dolarů. Firma se po bojkotu v roce 2023 zotavovala dosti pomalu, když přiznala, že se jí návrat tržních podílů nedařil tak, jak doufala.

Z výčtu pořadatelky San Francisco Pride pak je patrné, že podobného osudu se obává například britská společnost Diageo, která rovněž podniká v prodeji alkoholu a jejímiž značkami jsou například whisky Johnnie Walker, pivo Guinness, vodka Smirnoff, likér Baileys či rum Captain Morgan. I ona dává od sponzoringu duhového pochodu ruce pryč.



Následují další dva dříve dlouholetí sponzoři průvodu, jimiž jsou americký mediální konglomerát Comcast, pod nějž spadá NBC, CNBC či Universal Studios, a automobilka Nissan.



Zatímco Comcast připustil sponzoring části duhových průvodů, Diageo se chce zúčastnit LGBTQ+ akcí jen skrze značku Smirnoff. A mluvčí společnosti Nissan ve svém prohlášení rovnou uvedl, že automobilka letos nebude sponzorovat žádné festivaly Pride, protože přezkoumává veškeré výdaje na marketing a prodej.

Washingtonská organizace Capital Pride Alliance se rovněž setkala s koncem sponzoringu od Comcastu a mezinárodní poradenské firmy Deloitte.



Mnohé firmy taktéž sice od spolupráce neustoupily zcela, ale jejich podpora má být již velmi vlažná či symbolická a od organizátorů „pochodů hrdosti“ v návaznosti na to přicházejí nářky, že letos musí akce razantně omezit. Část z nich musela začít pořádat také sbírky či podle CNBC šli pro peníze k zástupcům samospráv, které jsou pořádání takovýchto akcí nakloněny.



V USA útlum. A v Česku?

Hned zkraje se dá shrnout, že minimálně ze strany politické reprezentace pořadatelé Prague oproti americkým protějškům mohou slavit – žádné omezení, podobné tomu po nástupu Trumpa do Bílého domu, totiž letos největšímu českému LGBTQ+ festivalu nehrozí a čile do něj proudí i veřejné finance. Stejně jako v minulých dvou letech totiž Prague Pride i letos obdržel od Prahy 700 tisíc korun s vysvětlením, že jde o akci, která významně podporuje cestovní ruch do naší metropole.



Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování dotací v oblasti cestovního ruchu, které předsedá Lucie Kubesa (ODS), se usnesla, že Prague Pride je „významná celospolečenská akce zaměřená na alternativní scénu s významným potenciálem propagace Prahy jako moderní destinace vhodné pro návštěvníky bez rozdílu původu, pohlaví nebo orientace“. „Cílová skupina účastníků má významný potenciál k opakovaným návštěvám a často se jedná o velmi bonitní klientelu. Akce je dnes již pravidelným termínem v destinačním plánu Prahy. Festival přináší bohatý program zahrnující diskuse, workshopy, umělecká vystoupení a průvod, čímž oslovuje široké spektrum návštěvníků a přispívá k otevřenému dialogu o důležitých společenských tématech,“ zní v usnesení, jež osvětluje udělení dotace.



Významná podpora spolku Prague Pride na projekty, do nichž je zapojený, proudí také z Evropské unie či prostřednictvím Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska, do nichž jsou zapojeny Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a společně chtějí přetvořit Evropu s cílem učinit ji „zelenou, kompetitivní a inkluzivní“. V loňském roce kupříkladu jeden z projektů, který se zaměřil na „zmocňování LGBT+ lidí prostřednictvím přímé podpory a rozvoje jejich komunit“, dosáhl na podporu z Fondů EHP a Norska ve výši 85 tisíc eur (přibližně 2.120.000 Kč).

Hlavními partnery a donory spolku Prague Pride je dále kupříkladu LGBTQ+ seznamka Grindr, farmaceutická společnost Gilead Sciences, Nadace ČEZ, poradenská firma Arin Services, mobilní operátor Vodafone, nápojářská Coca-Cola a Československá obchodní banka (ČSOB).





A jak to bude s firemní podporou přímo letošního ročníku festivalu v barvách duhy, který se letos chystá v souladu s naší hymnou ptát: „Kde domov můj?“ Spolupráci s Prague Pride již nadšeně poodhalují první firmy. Ve výčtu je hned zkraje jmenovaný Vodafone, který se netají, že chce být „lídrem na poli diverzity a inkluze“ a v minulém roce například oznámil, že hodlá poskytovat otcovskou dovolenou svým zaměstnancům z tzv. „duhových rodin“.

Další firmou, která je hlavním partnerem Prague Pride, je autopůjčovna CAR4WAY a značka hotelů Mama Shelter.







Ve výčtu pak nechybí ani ambasáda USA, přičemž je otázkou, nakolik se po Trumpových škrtech bude její podpora vyvíjet nadále a nakolik spolek má, či nemá jistý grant na letošní ročník ve výši necelých 600 tisíc. ParlamentníListy.cz se americké ambasády dotazovaly, co přesně bude letos podpora od ní festivalu Prague Pride obnášet, odpověď nám však dosud nepřišla.



Kdo naopak již pevně ví, že letos svou podporu festivalu Prague Pride vyjádří, je tuzemská automobilka Škoda Auto, která se aktuálně rozhodla oslavit „Evropský měsíc rozmanitosti“ vozem Elroq Respectline v duhovém nátěru, jenž má prý ukázat inspiraci „hodnotami respektu, rozmanitosti a inkluze, rovnosti a férového jednání, které jsou základem její firemní kultury“.



„Rozmanitost, rovnost, inkluze a vzájemné porozumění jsou základními kameny firemní kultury společnosti Škoda. Nový elektromobil Elroq Respectline je dalším ambasadorem značky Škoda, který tyto hodnoty ztělesňuje. Cílem společnosti Škoda Auto je být vzorem v péči o zaměstnance a zajistit bezpečné, otevřené a férové pracovní prostředí. Již řadu let proto budujeme naši firemní kulturu na těchto principech v těsné spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO, se zaměstnaneckými skupinami společnosti Škoda Auto a s mnoha inspirativními organizacemi či experty. Jsme hrdí na náš závazek prosazovat principy posilující lidská práva a vzájemný respekt a věříme, že nový Elroq Respectline nám pomůže tyto myšlenky šířit dál,“ uvedla členka představenstva společnosti Škoda Auto Maren Gräf.





Foto: Škoda Elroq Respectline

Právě uvedené vozidlo má být na Prague Pride k vidění a Česko bude reprezentovat i třeba na Tour de France.



Otázkou pak bude, zdali se firmy letos do podpory duhového festivalu zapojí svou účastí, či také svými financemi. Nakolik jsou dary významnou položkou financování spolku, dokazuje předloňská výroční zpráva, která poukazuje, že z darů šlo Prague Pride téměř 9 milionů korun.







Jisté však již je, čím se největší česká LGBTQ+ akce konaná na přelomu července a srpna letos hodlá zabývat. Otázku „domova“ chce řešit do hloubky. „Domov je víc než místo – je to pocit bezpečí, přijetí a sounáležitosti. Pro LGBT+ lidi je však cesta k tomuto pocitu často těžká, plná překážek v podobě předsudků, zákonů nebo nepřijetí. Pojďte s námi hledat odpovědi na to, jak najít domov v sobě, v komunitě i ve světě, který ne vždy přijímá všechny stejně.“

