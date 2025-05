Prokšanová (KSČM): Fašismus označuje za vlastizrádce ty, kdo volají po míru

Já, bezejmenný já,

nadarmo nevolal jsem,

Krasnaja Armija,

už letí za mým hlasem,

na křídlech požárů

se do Berlína žene,

vyrve mě ze spárů

té šelmy rozlícené.

S nesmírnou láskou a radostí vítali naši předci před 80 lety osvoboditele naší vlasti. Přinesli vytouženou a dlouho očekávanou svobodu. Rozbili pouta nacistického útlaku, ve kterých lidé dlouhých šest let museli snášet běsnění fašismu – strach, cenzuru, popravy, koncentrační tábory. S konečnou platností byla učiněna přítrž šíleným plánům nacistů, podle kterých měl být český a slovenský národ likvidován.

350 tisíc raněných a 144 tisíc mrtvých sovětských vojáků prolilo svou krev za osvobození Československa. K tomu více než 66 tisíc raněných a padlých rumunských vojáků a stovky příslušníků dalších národů.

Nelze vyjmenovat všechny ty, kteří našli poslední spočinutí v naší půdě daleko od domova. Jistě ale mezi nimi byli Gríša, Miška, Víťa, Aňuša a Táňa – synové a dcery, tátové a manželé, kteří opustili své blízké, své domovy a neváhali položit své leckdy teprve rozepsané životy za naše osvobození. Ještě v posledních chvílích druhé světové války padli na našem území mnozí z těch, kteří prošli tisíce kilometrů a účastnili se bojových akcí na celé frontě. Někteří z nich spí věčným spánkem pod pomníčky tady kolem nás.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



Ty, jenž tu stojíš, stůj vždy ostražitě!

Střez krev, jež tekla proudem z našich žil,

Já zanechal jsem pod Kavzkazem dítě –

Aby žilo, abys žil!

Po vyhnání fašistických vojsk z vlastního území, nezastavili se sovětští vojáci na svých hranicích, ale chápajíce, jakou hrozbou je fašismus pro celý svět, postupovali dál na Berlín, aby zbavili nacistické hrůzovlády mezi jinými také Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávii, Maďarsko a zasadili Hitlerovské říši konečný smrtící úder v jejím samotném epicentru.

Osvobozením Československa pak byla vítězně ukončena druhá světová válka v Evropě. Na své cestě za porážkou fašismu musela Rudá armáda, která nesla hlavní tíhnu boje, rozbít 507 divizí fašistického Německa a 100 divizí jeho spojenců. Uskutečnit 50 velkých vojenských operací a každý den zničit v průměru 55 nepřátelských letadel, 2 lodě, 118 děl a 34 tanků.

Než stanula sovětská vojska před branami Prahy, svedla o každý kilometr našeho území kruté boje. S mimořádnou podporou Svobodovy armády bila fašisty na Dukle, s pomocí partyzánů a odvážných českých vlastenců osvobozovala město za městem, vesničku za vesničkou. Rudá armáda se nezadržitelně valila na západ a když se díky tomu 5. května rozhořelo v Praze povstání, byly plameny barikád signálním světlem svobody pro celou naši zemi. Lidé sebrali veškerou odvahu a vyrazili do posledního boje, ve kterém po šesti letech utrpení spravedlivě zúčtovali s nenáviděnými okupanty.

V čas Prahy těsně před zánikem,

pojednou hudba padla v nás

a hudbu pila česká půda,

to přišlas ty, Armádo rudá,

to přišels ty, Sovětský svaz!

Slavného výročí 9. května 1945 vzpomínáme s pocitem upřímné vděčnosti k sovětskému lidu i jeho armádě, s pocitem hluboké úcty k milionům těch, kdo za vítězství položili své životy. Osvobození Československa Rudou armádou bylo vyvrcholením a dovršením zásadového internacionálního postoje Sovětského svazu k zájmům našich národů, k zájmům svobody a nezávislosti naší vlasti.

Nikdy nezapomeneme, že teprve Sovětský svaz zastavil expanzi fašismu. Nikdo by nezachránil před dlouhodobou porobou všechny evropské, a nejen evropské země, kdyby Hitler nenarazil na pevnou hráz sovětského lidu. Stanuly tehdy tváří tvář dvě protikladné síly. Na jedné straně fašismus ztělesňující dobyvačnost a útočnost imperialismu, jeho politiku zotročování a pohrdání lidskými životy. Na straně druhé socialismus ztělesňující velké ideje marxismu i úctu ke svobodě národů. Byla to velká zkouška sil, a zákonitě z ní vzešel vítězně socialismus.

Vzpomínáme 80. výročí s hrdým vědomím, že naše národy nesložily ruce v klín, ale přispěly podle svých sil a možností v tomto zápase. S hlubokou úctou oceňujeme statečnost a hrdinství všech Čechů a Slováků, kteří ať doma nebo za hranicemi bojovali za svobodu své vlasti, za porážku fašismu. Naše země přišla o tisíce a tisíce statečných mužů a žen.

Je to hrdinská etapa našich dějin. Je to velké vyprávění o odvaze a odhodlání. Je to základ našeho nezlomného antifašistického postoje. Je to součást naší kolektivní paměti. A přestože svědci těchto událostí pomalu odcházejí, my nezapomínáme.

Tisíce zhynuly nám v rukou vrahů,

Tisíce prošly peklem nacismu.

A přece vítězně jsme došli k prahu

Nového světa, rozptýlili tmu.

Jsme svéprávní, jsme existence jistá,

A nepřemožitelné snažení,

Nad námi plane rudá vlajka čistá,

To avantgardní lidské znamení.

S připomínkou konce války nastává také čas na bilancování. Před 80 lety si prostí lidé, politici, vojáci i celé národy slibovaly, že se hrůzy druhé světové války nesmí nikdy opakovat. Tento slib však zůstal nenaplněn. I dnes umírají civilisté, ženy a děti ve válečných konfliktech, v bratrovražedných válkách, vedených od stolu těmi, kteří si skutečné lidské životy pletou s šachovými figurkami. My, prostí lidé ale chceme svět bez válek.

„Válka je to nejhorší, co může lidstvo zažít. Válka je řezničina, nedůstojná lidského rodu. Největší a nejslavnější bitvu, kterou lidé mohou vybojovat, je bitva za mír a za přátelství mezi národy." Tak zní slova armádního generála prezidenta Ludvíka Svobody.

Komunisté tehdy správně a včas dokázali rozeznat hrozbu fašismu, a i my teď poukazujeme na nebezpečí, které opět hrozí naší společnosti. Fašismus je rafinovaný. Maže paměť, boří pomníky, přepisuje učebnice, své odpůrce umlčuje a trestá a ty, kdo volají po míru označuje za vlastizrádce.

Nic z toho ale nemůže dlouhodobě obstát tváří v tvář lidské touze po životě v míru. A tak, jako se odhodlaně a nebojácně fašismu postavili naši předci v květnu 1945, tak jako se mu i za cenu obrovských ztrát postavili antifašisté celého světa, tak jako do posledního dechu bojovali za naši svobodu národy Sovětského svazu, postavíme se mu i my dnes. Je to naše povinnost a statisíce jmen československých obětí fašismu vytesaných na pomníčkách nás k jejímu splnění zavazuje.

Děkuji, že nezapomínáte!