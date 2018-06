Halík se rozpovídal, proč ho část společnosti nesnáší. A pak přišla zdrcující reakce: Ty hovádko, na tebe si dával majzla i Havel!

„Já jsem pro řadu lidí velmi dobrej terč, protože je část lidí v týhle společnosti, kteří nenávidí intelektuály, nenávidí katolíky, nenávidí Pražáky, nenávidí disidenty, nenávidí lidi spojené s Václavem Havlem, nenávidí lidi, kteří jsou proevropští, nenávidí lidi, kteří nejsou úplně podělaní z uprchlíků, a já jsem tohleto všechno dohromady. Takže já jsem strašně dobrý terč,“ zdůraznil hned v úvodu rozhovoru.

Klasickým zástupcem této skupiny prý může být hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Pár slov pronesl i ke hře Naše násilí a vaše násilí, ve které představitel Ježíše znásilní muslimku. Halík se prý na tuto hru podíval hned dvakrát. Zprvu se mu zdálo, že cílem této hry je vyvolat skandál a zajistit si tím publicitu. To se do jisté míry opravdu naplnilo. „Samozřejmě se mi to nelíbí, je to špatná hra, není dobře zahraná,“ popsal profesor svůj první dojem.

Anketa Vadí vám divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, které bylo uvedeno v Brně? Vadí 93% Nevadí 7% hlasovalo: 17992 lidí

Napodruhé však dospěl k názoru, že hra má člověka dovést k zamyšlení, co tím asi autor chtěl říct. „Já jsem došel k tomu, že chtěl ukázat, jak ten náš svět je šílený svět, že to není propagace toho či onoho, ale snaha nastavit zrcadlo a říct, podívejte se, to je tak šílený svět, ve kterém jsou i náboženské symboly takhle zneužívány,“ uvedl Halík.

V souvislosti s touto hrou došlo i na kardinála Dominika Duku, který divadelní kus tvrdě odsoudil. „Jsou určitá témata, kdy najednou on zbrunátní, a určitá slova by asi neřekl, kdyby se napřed zamyslel,“ podotkl k tomu Halík. A Dukova reakce prý napomohla tomu, aby se před divadlem v Brně objevila „ta určitá strašidla s faktickými hesly“, doplnil ještě Halík.

Osobně má za to, že je to špatná hra, ale stojí za to se nad ní zamyslet, byť je na hranici nechutnosti. Hra ukazuje, že se násilí dopouštějí obě strany sporů. Včetně staletých sporů mezi muslimy a křesťany.

Fotogalerie: - Babišův druhý pokus

Fotogalerie: - Malíř Faltýnek

Fotogalerie: - Proti vládě pod záštitou KSČM

Cítil také potřebu postavit se většinovému názoru a kriticky nabízí jiný pohled. „Já jsem přesvědčen, že pravda je vždycky u menšiny,“ shrnul. Má totiž obavy z toho, aby se demokracie nezvrhla v diktaturu většiny, která je ochotna jít za populisty. Halík vnímá populismus jako cosi nebezpečného, protože populisté chtějí nabízet jednoduchá řešení na složité otázky, a to je vždy velmi nebezpečná cesta. „Jakmile se někdo snaží mluvit jménem lidu, tak si na něho dejme bacha,“ zdůraznil. „Já lidu nevěřím, já věřím (jednotlivým) lidem,“ doplnil Halík. Bůh stvořil lidi jako jedinečné bytosti, a když se přidáváme k davu, něco z té specifičnosti lidské jedinečnosti ztrácíme.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 89% Nepodporuji 11% hlasovalo: 10074 lidí

Podle Halíka se dnes lidé ztrácejí i v záplavě informací, kterou někteří nezvládají zpracovávat.

Klasickým případem populismu je prý volání po zdanění církevních restitucí i navzdory tomu, že se stát smluvně zavázal, že majetkové vyrovnání státu s církvemi proběhne za určitých podmínek, mezi nimiž je řečeno i to, že ke zdanění tohoto majetku nedojde. Premiér Babiš (ANO) i komunisté dobře vědí, že se svou snahou porušit tyto smlouvy narazí u soudu, ale dělají něco, co se lidem líbí.

Na rozhovor s Halíkem posléze zareagoval bývalý politik, publicista, glosátor a brněnský bloger Petr Paulczyňski a pana profesora ani trochu nešetřil.

„Ty hovádko, vždyť ty nejsi ani intelektuál, ani katolík, ani disident. I Havel si na Tebe dával majzla a před 89 jste se nikdy nepotkali. Až ses k němu vetřel s dalajlámou. Halík myslí, že z něj někdo udělá mučedníka, ale asi se bude muset zavraždit sám,“ napsal na Twitteru.

Psali jsme: Halík je největší český intelektuál dneška. Snaží se o porozumění, píše miliardář Sekyra, kterému pokřtil obě děti Halík vypustil slova o „prostých věřících“ a dostal pořádný výprask: Může konvertovat, nikomu chybět nebude. Je to Soros na českém mediálním nebi. Více pokory! Velké sólo Tomáše Halíka. Došlo na „obránce naší křesťanské civilizace“ i kardinála Duku S Tomášem Halíkem dochází trpělivost už i lidovcům. Toto mu napsal europoslanec Zdechovský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp